Что означают татуировки нацистов с «Азовстали»: Бандера, Гитлер, дьявол

Теперь следователям надо понять, где среди пленных обычные бойцы, а где идейные националисты Фото: REUTERS

Больше двух с половиной тысяч украинских солдат, сидевших в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались нашим войскам.

Теперь следователям надо понять, где среди пленных обычные бойцы, а где идейные националисты, зверствовавшие в Донбассе с 2014 года. Вот она - денацификация в действии.

Для решения задачи сыскари используют и старый милицейский прием - изучают татуировки на теле пленных. Рецидивист тоже может изображать из себя невинную овечку, но зоновские наколки расставляют все по местам. Многие националисты из полка «Азов»* спалились как раз на своих «иконостасах» по всему телу.

Вместе с историком Александром Дюковым и экспертом по националистической символике Дмитрием Демушкиным «Комсомолка» разобрала, что конкретно означают татухи азовцев.

Типичный символ праворадикалов, популярен у националистов из самых разных стран. Фото: Скриншот видео Минобороны России

ВСЕ В ПАУТИНЕ

Паутина на локте. Типичный символ праворадикалов, популярен у националистов из самых разных стран. Изначально это тату пришло с зоны - означает, что человек так долго сидел, что паук успел свить паутину.

Орел Рейха, только вместо свастики украинский трезубец. Фото: Скриншот видео Минобороны России

СКРЕСТИЛИ ОРЛА С ТРИЗУБОМ

Орел Рейха, где вместо свастики украинский трезубец. Такие себе набивают идейные нацисты из полка «Азов», которым не дает покоя германская символика. В начале 30-х годов ХХ века Гитлер выбрал этого орла, потому что с такими же ходили римские легионеры. Но вряд ли нынешние укрофашисты думали об армии Цезаря, им больше знаком образ карателей СС.

14/88 - самый распространенный националистический символ. Фото: Скриншот видео Минобороны России

ЦИФРЫ С НАЦИСТСКИМ СМЫСЛОМ

14/88 - пожалуй, самый распространенный националистический символ. 14 означает два лозунга Дэвида Лейна, основателя американской расистской группы «Орден». Первый: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Второй: «Потому что красота белой арийской женщины не должна исчезнуть с лица земли». На английском оба лозунга состоят из 14 слов.

88 - у этого числа два толкования. Одно связано с первой частью восьмой главы книги Гитлера «Моя борьба», в немецком варианте там как раз 88 слов. Еще 88 может означать скрытое приветствие Heil Hitler - буква H в латинском алфавите как раз восьмая.

Этот символ был на нагрудном знаке сотрудников главного управления СС по вопросам расы и поселений. Фото: Скриншот видео Минобороны России

РУНА «ПРИНЦА»

На локте набита руна одал. На прагерманском языке означает: наследие, родовое имущество. Этот символ был на нагрудном знаке сотрудников главного управления СС по вопросам расы и поселений. Еще одал использовался на эмблеме дивизии СС «Принц Ойген», куда брали только фольксдойче, то есть этнических германцев.

Руну любят ультраправые за ее «чистокровный» ареол из нацистской Германии.

Официальная эмблема полка «Азов», изначально символ использовался в немецкой геральдике. Фото: Скриншот видео Минобороны России.

«ВОЛЧИЙ КРЮК»

Руна вольфсангель, она же «волчий крюк». Официальная эмблема полка «Азов». Изначально символ использовался в немецкой геральдике - он есть на гербах нескольких городов. Потом Гитлер поместил руну на эмблемы сразу пяти частей (дивизия СС «Рейх», 4-я полицейская дивизия СС и так далее).

Сейчас вольфсангель любят националисты разных стран. Его использовали американские расисты из организации «Арийские нации», был такой знак и на логотипе Социал-национальной партии Украины.

Дьявол не сильно помог азовцам. Фото: Скриншот видео Минобороны России

ЧЕРТ С НИМИ

На груди и спине выбит символ сатанистов - голова козла в пятиконечной звезде называется Бафомет. Считается, что это одно из изображений дьявола. В XIV веке инквизиция обвинила рыцарей-тамплиеров в том, что они как раз поклонялись Бафомету.

С нацистской Германией голова козла никак не связана. Зато демон зарегистрирован символом Церкви Сатаны (одна из официальных религий в США). Но дьявол не сильно помог азовцам.

Мертвая голова - символ одноименной танковой дивизии СС. Фото: Скриншот видео Минобороны России

МЕРТВАЯ ГОЛОВА СС

Мертвая голова - символ одноименной танковой дивизии СС. Немецкое подразделение успело и повоевать, и засветиться в карательных акциях. Расправы совершались по всей Европе. В 1940 году «Мертвая голова» занималась расстрелами пленных англичан, в 1943-м эсэсовцы устроили резню в Харькове. В городе полностью уничтожили госпиталь с ранеными красноармейцами.

По всей Украине дивизия казнила гражданских, заподозренных в нелояльности.

Символично, что именно символ мертвой головы выбрали укронацисты, ответственные за гибель мирных жителей Донбасса.

Портреты и изречения Гитлера на азовцах. Кто-то еще будет утверждать, что фашизма на Украине нет? Фото: Скриншот видео Минобороны России.

ПОРТРЕТ АДОЛЬФА

- Во время Второй мировой немцы ничего такого себе не набивали, - заметил Александр Дюков. - Большие художественные татуировки с лицом Адольфа Гитлера - это уже современное веяние. Никаких рун или символов, несущих скрытое послание своим, тут нет. То есть азовец прямо в лоб заявляет о своей поддержке нацизма и его идеолога. А так как все знают, что сотворили немцы 80 лет назад, то человек, получается, одобряет и военные преступления, и холокост.

- В России никто не решится сделать такое тату. Стоит раздеться на пляже или в бассейне, как все сразу увидят изображение Гитлера. Потом неизбежно прилетит штраф за пропаганду нацизма, - добавил Дмитрий Демушкин.

А на Украине, видимо, националисты уже ничего не боятся. Власти просто закрывают глаза на такую явную пропаганду.

для националистов «Азова» и киевского режима Бандера не палач, а герой. Фото: Скриншот видео Минобороны России.

БАТЬКА ПАЛАЧ

- У нас большинство бы и не поняло, что человек наколол Степана Бандеру. Тем более качество довольно низкое. Но вот на Украине лицо националиста знает каждая собака. Его и в учебниках печатают. То есть татуировка говорит украинским националистам: я - свой, - объяснил Дюков.

На Украине лицо Бандеры знает каждая собака.

Бандера был лидером Украинской повстанческой армии, воевавшей на стороне немцев против Советского Союза. На его совести масса военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года - тогда националисты убили до 100 тысяч этнических поляков, живших на территории Украины. Но для националистов «Азова» и киевского режима Бандера не палач, а герой.

Связь нынешнего режима с карателями времен Великой Отечественной. Фото: Скриншот видео Минобороны России

ИНЬ И ЯН ИЗ ФЛАГОВ УПА И УКРАИНЫ

Вообще-то китайский символ инь и ян символизирует противоположности: свет и тьму, мужское и женское начало, небо и землю... Поэтому, если уж следовать изначальной логике, переплетающиеся флаги Украины и Украинской повстанческой армии (красно-черный, он же флаг «Правого сектора» - силового крыла майдана-2014, воевавшего и в Донбассе) должны обозначать их противостояние.

Но наивно ждать от обычного националиста понимания восточной философии. Здесь, наоборот показана связь нынешнего режима с карателями времен Великой Отечественной.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда такая страсть к тату?

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков объяснил, что глобально традиция покрывать тело наколками идет от двух субкультур: тюремной и фанатской. И там, и там татуировки несут определенный смысл. Но как раз тюремных или футбольных рисунков на азовцах практически нет - у них все нацистско-языческо-сатанинское.

- Тут явное заигрывание с символикой СС. Да, на пряжках вермахта было написано: «Gott mit uns» - что значит «Бог с нами». Но вот войска СС позиционировали себя язычниками. Отсюда руны на эмблемах частей, две молнии на каске, замок СС Вевельсбург, где объединяли германское язычество с оккультизмом. Теперь украинские националисты копируют эту атрибутику, чтобы показать связь с Гитлером, карательными отрядами и язычеством Северной Европы, - рассказал историк.

Наши эксперты обратили внимание и на то, что скандинавские руны, солярные знаки сейчас вообще в моде. Особенно среди тех, кто интересуется дохристианской культурой. Выглядят эти символы загадочно и выразительно, поэтому молодежь в самых разных странах делает подобные тату ради самовыражения.

Но у азовцев все подается в лоб: мне нравится фашизм, вот я наколол на руке рожу главного нациста. А на другой - руну. Причем все эти портретики технически сделаны на уровне как раз тюремного умельца, который орудует иглой и шариковой ручкой...

Один из тату-мастеров, разглядывая фото азовцев, заявил «КП»: «Даже комментировать такую жуть не хочу! Этих людей надо бы наказать не только за военные преступления, но и за отсутствие вкуса».

КСТАТИ

Группа крови на коже

Солдаты рядовых частей вермахта татуировки не делали вообще. Никаких свастик или рун никто не набивал. СС выделялись тем, что на коже рисовали свою группу крови. Она обозначалась одной или двумя буквами, при этом резус-фактор не указывался. А вот узникам концлагерей фашисты на руке рисовали порядковый номер.

ЧТО ЕЩЕ

Языческая масть

Много у националистов-азовцев и татуировок с языческими символами.

- «Азов» вообще открыто показывал свою связь с язычеством. У них в районе Мариуполя даже было капище с идолами Перуна, - рассказал Дюков.

* Нацполк «Азов» - запрещенная в РФ экстремистская организация.

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