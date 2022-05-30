Не секрет, что картина Репина вызывает у людей беспокойство и даже страх Фото: Иван МАКЕЕВ

Минуло четыре года с того момента, как подвыпивший гость столицы изувечил картину "Иван Грозный и сын его Иван". На днях Третьяковская галерея представила журналистам отреставрированное полотно Репина. Журналисты ахали, удивлялись мастерству реставраторов. И вдруг посреди всеобщего ликования одна юная особа поинтересовалась у директора галереи:

- Зельфира Исмаиловна, а почему на эту картину постоянно нападают? Что в ней такого?

Неожиданно для всех Зельфира Трегулова, находившаяся прежде в благодушии, вдруг осерчала:

- Вы что такое спрашиваете? Хотите, чтобы еще раз напали? Да?

Воцарилась неловкая пауза. Бедная журналистка пролепетала, что ничего такого не хочет и прикинулась ветошью.

Наверное, негодование Трегуловой можно понять и простить. С этой картиной, как пелось в песне, ей пришлось пережить столько бед и хлопот, ах, спаси Аллах.

Меж тем, дурацкий вопрос действительно многих ужасно занимает.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРЯПКА ДЛЯ ШИЗИКОВ ИЛИ ДУХ ГРОЗНОГО ВНОВЬ ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ?

Не секрет, что картина Репина вызывает у людей беспокойство и даже страх. Приобретая полотно, меценат Третьяков сделал оговорку, что выставлять его не будут никогда. Однако запрет удалось снять и результат не замедлил сказаться.

Во время первых показов "Ивана Грозного" в 1885 году зрители рыдали, впадали в ступор, валились на землю.

За годы сформировались три причины, почему это происходит.

Первая причина чисто искусствоведческая. Некоторые ученые объясняют эффект обилием всех оттенков красного, включая кровь на красном ковре. А это вообще действует на шизиков, как тряпка на быка. Не случайно старообрядец Абрам Балашов, напавший на картину в 1913 году, в ответ на вопрос, зачем он это сделал, объяснил:

- Слишком много крови.

Вторая причина - мистическая. Согласно поверью, работа Репина привлекла к картине тень самого Ивана Грозного. Именно эта тень, во-первых, вселяет безумие в людей, а во-вторых, наделила кисть Репина смертоносной силой. Версия, конечно, тоже безумна, но вполне гармонирует с особенностью Репина, которую впервые озвучил для широкой публики писатель Корней Чуковский: "В его портретах таится зловещая сила: почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же дни умирает".

Третья же версия говорит нам о том, что на картину нападают потому, что Репин оклеветал царя. Никакого царевича Ивана Грозный не убивал, а художник просто повторил навет, который сочинили конкуренты России.

Казалось бы, кому в наше время есть дело до Ивана Грозного, ан нет. Позиции защитников царя сильны. В наши времена одним из сторонников версии "навета" был бывший орловский губернатор Потомский, который во всеуслышание заявлял, что никакого сына Грозный не убивал, а царевич, как известно, заболел во время путешествия из Петербурга в Москву.

И даром, что никакого Петербурга в грозненские времена не существовало.

Согласно поверью, работа Репина привлекла к картине тень самого Ивана Грозного Фото: Иван МАКЕЕВ

НО ПОЧЕМУ ЖЕ НИКТО НЕ ТРОГАЕТ ПОЛОТНО ИЗ ВОРОНЕЖА

Репин приступил к работе над картиной в феврале 1881 года, а уже через месяц в результате покушения погиб Александр II. Художник вспоминал, что трудился с нехорошими ощущениями: "чувства были перегружены ужасами современности", к тому же, тень Грозного словно бы преследовала его: "минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины. Прятал ее. Но что-то гнало меня к ней, и я опять работал…»

Много внимания в своей работе художник уделял "живой крови". Она все не получалась, поэтому Репин вдохновлялся то боем быков, то смертью женщины, попавшей под пролетку. А однажды - вот свезло - у дочери Веры пошла носом кровь. Добрый папа глаз не сводил и подробнейшим образом разглядывал, как она струится.

Именно в тот период друзья стали замечать странные свойства, которые приобрела кисть Репина. Пока художник трудился над своим историческим, или, лучше сказать, псевдоисторическим полотном, к нему обращались с заказами. Но все выполненные в этот период портреты получались роковыми.

Вот по этому-то поводу и комиковал Корней Чуковский:

"Написал Мусоргского — Мусоргский тотчас же умер. Написал Писемского — Писемский умер.

И чуть только он захотел написать для Третьякова портрет Тютчева, Тютчев в том же месяце заболел и вскоре скончался...

Писал он Столыпина в министерстве внутренних дел и... едва только Репин закончил портрет, Столыпин уехал в Киев, где его сейчас же застрелили".

Как отмечал Корней Иванович, недоброжелатели Столыпина только радовались и говорили: "Спасибо Репину".

Но самому Репину было не до смеха. Тем более, несчастья постигли и натурщиков, работавших над созданием полотна.

Всеволода Гаршина, позировавшего в качестве царевича Ивана, начал преследовать стеклянный шар и в итоге писатель выбросился в лестничный пролет и умер в муках.

Художник Мясоедов, позировавший в качестве Грозного, так вызверился на своего сына (тоже Ивана), что едва его не прикончил. Правда, говорят, что виноват был сам Репин.

Портрет художника Мясоедова, позировавшего потом для картины "Иван Грозный и сын его Иван" Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Недавно в архивах художника Мясоедова нашлись воспоминания о том, как Репин изощренно злил натурщика, чтобы у Мясоедова стало зверское лицо. Художник говорил гадости, мучил Мясоедова по нескольку часов бесконечным позированием. Однажды после трудовых будней передвижник пришел домой и так двинул Ванечке, что сам испугался, полагая, что убил. (Впрочем, некоторые исследователи говорят, что зря не убил. Сын Мясоедова вырос фальшивомонетчиком, сотрудничал с нацистской разведкой, а еще красил глаза и ходил по улицам голым).

Не ушел от наказания сам автор. Согласно народному поверью, за свою картину Репин расплатился рукой: вскоре после завершения шедевра десница отсохла. Но даже тогда страшная тема не отпустила Илью Ефимовича. В прошлом году из Воронежского музея в Третьяковку привозили посмотреть полотно Репина на ту же тему, но написанное двадцать лет спустя. Картина более чем странная. В ней еще больше красного, а рот Грозного похож на капкан с маленькими хищными зубками в три ряда. Но, в отличие от первой работы, воронежское полотно не так раздражает посетителей и на него, тьфу-тьфу-тьфу, никто не покушается.

ЦАРЕВИЧ УМЕР ОТ МОДНОЙ БОЛЕЗНИ

В общем, уже понятно, что никакого сына Грозный не убивал. История пошла в народ с подачи Карамзина, внедрившего эту байку в "Историю государства Российского". Несколько лет назад на самом высоком уровне было озвучено, что Грозного оклеветали враги России. В частности, папский нунций Антонио Поссевино за то, что Царь не согласился на окатоличивание России и отправил папского посланника восвояси.

К тому же специалисты, изучая останки Ивана, обнаружили в них дикий переизбыток ртути, так что, царевич умер не от удара, а от продолжительной болезни, от которой лечился "меркурием". Не будем говорить, что это за болезнь такая, дабы не навлечь гнева. Сами догадаетесь.

До сих пор в стране немало людей, ратующих за то, чтобы картину убрали из Третьяковской галереи, поскольку она создает "ложную историческую память". А поскольку в прежние времена особенно уважали Ивана Грозного старообрядцы, то, наверное, неудивительно, что первым вандалом, решившим уничтожить шедевр, был именно старообрядец.

ЧТО ЗА ЧУШЬ ПРО АДОПИСНУЮ ИКОНУ

В 1913 году в 10.30 утра в Третьяковскую галерею вошел Абрам Балашов, 28-летний иконописец и приказчик в магазине, торговавшем киотами и картинами. Сначала он пошептался о чем-то с «Боярыней Морозовой» Сурикова, а потом направился в зал с картинами Репина, подошел к «Ивану Грозному» и с воплем «Довольно смертей, довольно крови!» нанес три вертикальных удара кривым садовым ножом. Балашов кромсал бы картину и дальше, но тут его схватил и обезвредил служащий. Балашова отправили в дурку, где он, впрочем, пробыл недолго. Богатый папа-фабрикант сумел вызволить сына-вандала.

Доподлинно неизвестно, почему Балашов это сделал, но все спихивают на старообрядчество. В старообрядческой среде Ивана Грозного любят за то, что царь по своим идеям был бы чужд будущим реформам Никона, случившимся уже при Романовых.

Неизвестно, какой вере принадлежит второй вандал, Игорь Подпорин, ударивший картину в мае 2018 года, но на вопрос, зачем он это сделал, Подпорин отвечал конкретно:

- Иван Грозный - святой... Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились.

Балашов был иконописцем, правда, толком его работ никто не видел и не знает

По поводу того, годится ли Грозный в святые - можно много спорить. Однако Ивану Васильевичу уже приходилось быть запечатленным на иконах. Например, в недрах Третьяковки есть старинная икона "Благословенно воинство небесного царя", где Иван Грозный в алом плаще и со стягом в руках изображен сразу же за Архангелом Михаилом.

Одна из самых интересных версий по поводу происходящего принадлежит писателю Павлу Ершову. Как отмечает Ершов, в определенных кругах с давних времен сложилось мнение, будто "Иван Грозный" - это так называемая "адописная икона". Впервые такое чудо-юдо упоминается в житии Василия Блаженного. "Адописная икона - это обычная с виду икона, верхний слой которой, однако, скрывает «под левкасом али окладом» изображение черта или дьявола. Молящийся такому спасу по незнанию поклоняется сатане, чем обращает силу молитвы в обратную сторону, выходит, что такому бедолаге во истину «спасу нет»", - пишет Ершов в романе "Артист".

Существует точка зрения, будто картина Репина и есть адописная икона и вместо Грозного на полотне изображен черт. Причем, проверить утверждение можно в том случае, если сковырнуть грунт с картины. Вполне возможно, что этой догадкой и руководствовался Абрам Балашов, когда наносил удары.

Так это или нет, но в конце девятнадцатого-начале двадцатого веков полотно Репина действительно стало своего рода "иконой". Как известно, именно к этой картине ходили народники, чтобы приносить клятвы "бороться с царизмом до последней капли крови".

Портрет хранителя галереи Егора Хруслова. Хранитель покончил с собой после вандализма, учиненного Абрамом Балашовым

СЛАВА БОГУ, НЕ ПОД ПОЕЗД

После второго покушения на картину в 2018 году в Третьяковке собрали большую конференцию, на которой звучали очень неприятные вопросы в адрес директора Третьяковки. Один журналист даже не постеснялся напомнить, что после первого покушения на картину в 1913 году ее хранитель бросился под поезд.

- Вы хотите, чтобы я покончила с собой? - отозвалась Трегулова.

Зельфира Трегулова все сделала правильно. Вместо того чтобы бросаться под поезд и заламывать руки - нашла кучу денег на реставрацию и вписала свое имя в историю, став директором галереи, при котором картину вылечили.

После реставрации полотно выглядит так, что любо-дорого посмотреть. У царевича Ивана оказались голубые, а не черные глаза и роскошные синие штаны. Ковер - как после профессиональной чистки. Отлично просматривается прежде темный задний фон. Оказывается, за годы поновлений на картину наносили лак, и в итоге мы смотрели на репинский шедевр сквозь толстый желтый панцирь, здорово искажающий цвета.

Панцирь убрали, картину дублировали на новый холст. Краску закрепили, теперь она не осыпается.

У поэта Александра Городницкого было такое стихотворение:

"Я слышал однажды: как нерв напряжён,

Безлюдной вечерней порою,

Безумец ударил картину ножом

И крикнул: «Достаточно крови!».

И там, где отметина эта видна.

Где лезвие холст разрезало,

Всё капает, капает кровь с полотна

На плинтус музейного зала."

Теперь эта отметина больше не видна и кровь на плинтус музейного зала не капает. И тем не менее, картину решили не выставлять на всеобщее обозрение. Зельфира Исмаиловна списала это на отсутствие антивандального стекла. Мол, пока такого стекла нет, денег нет, поэтому, как появятся, так и повесим, а пока - увы.

Но, в свете вышеизложенного, может, оно и к лучшему.

КСТАТИ

Таинственный голос предупредил реставратора

Нападения на "Ивана Грозного" полны совпадений. Приводить их не буду, они легко гуглятся, расскажу об одном из самых странных.

Как мы уже говорили, Балашов был иконописцем, правда, толком его работ никто не видел и не знает. Да и вообще неизвестно, как он прожил жизнь после того, как был выпущен из "дурки". И вот, за несколько месяцев до покушения 2018 года одну из икон Балашова опознали в Ростове-на-Дону. Там в руки мастера-реставратора Василия Ивановича Ефремова попала старинная икона Иисуса Христа, на обороте которой аж трижды было написано "Абрам Балашовъ".

Тогда мне удалось поговорить с реставратором.

- Это был очень странный экспонат, - вспоминает Василий Иванович. - Обычно мастера не подписывают свои иконы, это грех, сродни гордыне. А здесь - аж три подписи, но мало того, возле одной из них поставлена дата 1885 год, да еще пятерка - жирно обведена.

Если говорить о совпадениях, то именно этот год был и днем рождения Абрама Балашова и годом создания репинского шедевра. Возможно, работая над ликом Христа, художник что-то такое сопоставил и задумался.

Ну а под занавес телефонного разговора реставратор признался, что с иконой Балашова у него связано мистическое переживание.

- Я работал над иконой, когда вдруг отчетливо услышал, как кто-то спросил: "кто он", - поделился мастер. - Я не понял вопроса и не понял, чей это был голос. Ведь кроме меня в помещении никого не было. Но именно после этого вопроса я задумался о личности Абрама Балашова.