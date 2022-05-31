Оскорбленная Алла Пугачева двумя предложениями поставила злопыхателей на место

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отъезд Аллы Пугачевой в Израиль страна обсуждает четвертый месяц, хотя Примадонна сразу предупредила: "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией". Тем не менее, добрая половина шоу-бизнеса, а также политики и другие публичные лица посчитали нужным высказаться о "бегстве" Аллы Борисовны, даже предложив лишить ее гражданства.

А на днях на телецентре "Останкино" появилась бегущая строка оскорбительного содержания: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех ... (достала. - Ред.)". Никаких разъяснений не последовало, но публика тут же решила, что надпись адресована Пугачевой.

Видимо, на свой счет скандальное заявление приняла и Алла Борисовна. В соцсетях, где появляется крайне редко, артистка отреагировала на грубое послание.

- Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна! - написала Примадонна, процитировав строчку из собственной песни, в которой, как известно, поется: "Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени, ну, извини!".

Алла Борисовна двумя предложениями поставила злопыхателей на место. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это заявление Пугачева подкрепила коротеньким видео в несколько секунд: певица в белых одеждах сидит посреди цветущего сада и широко улыбается злопыхателям.

Новый пост Аллы Борисовны в считанные минуты поддержали лайками ее близкие и друзья: Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Манижа, Лолита Милявская. "Не обращайте внимания!", - посоветовала последняя. А поклонники поспешили заверить Пугачеву, что с нетерпением ждут ее возвращения на Родину. "Любим вас и скучаем", "Умнейшая и талантливейшая женщина", "Все верно сказали", "Какие точные слова", - пишут пользователи соцсетей.

Между тем, еще раньше Примадонна заявила журналистам о своем возвращении. "Конечно, мы приедем. К 1 сентября, когда начнется школа. А пока дети учатся удаленно", - призналась артистка российским репортерам, которые добрались до нее даже в Израиле.