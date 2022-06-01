В Пензенской области ОАО «Маяк» рассказал, как идет реализация уникального экологического проекта

Масштабные работы развернуты по двум направлениям. Продолжается очистка старицы реки Сура и параллельно ведется подготовка свайного поля, поскольку очистные сооружения потребует пространства, сопоставимого с существующим производством.

Расходы по всем направлениям ОАО «Маяк» полностью принял на себя. Решение о выделении средств приняло руководство предприятия.

«Наша цель – улучшить экологию старицы реки Сура. Это сложный проект не только для нас, но и для подрядных организаций с большим опытом, поскольку, несмотря на огромный багаж накопленных знаний, каждая конкретная задача – уникальна», - сказал генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин.

Что сейчас происходит на старице Суры

Донные работы ведет компания с большим стажем ООО «Глобал Проект». Представители подрядной организации буквально «живут» в Пензе, хотя головной офис находится в Самаре.

За плечами «Глобал Проект» успешно завершенные работы в Арзамасе, Дивеево и многих других городах России.

«Работа серьезная, используются специальные машины по расчистке русла – плавающие экскаваторы - амфибия. Сначала расчищается верхний растительный слой. Его вытаскивают из реки и сразу грузят на автомобили и отвозятся на полигон - это первый этап. На втором этапе будет привлечен уже флот: донные отложения будут складированы на остров, а затем вывезены для утилизации», - пояснил заместитель директора ООО «Глобал Проект» Дмитрий Белянин, в очередной раз посетивший объект.

В общей сложности со дна старицы Суры подняли более 1000 тонн отложений. На сегодня работы завершены, специальную технику готовят к транспортировке на базу.

Результат реализации проекта заметен и значим для всего региона и его жителей. Старица Суры постепенно возвращается к своему первозданному виду.

Очистные сооружения: подготовка свайного поля

Только для чаши биологической очистки сточных вод, глубиной 6 метров, потребуется забить почти 1000 свай. Это не просто производственное пространство, а целое свайное поле. Производство свай идет полным ходом, заказы размещены на пензенских предприятиях. Строительные работы здесь уже идут полным ходом. С территории, которая включена в общую площадь ОАО «Маяк», вывозят все лишнее. Идет процесс выравнивания грунта, работает тяжелая техника.

Работы по строительству очистных ведет ООО «КВИ Интернэшнл».

«Существует лишь несколько организаций в мире, способных реализовать проект, необходимый ОАО «Маяк». Подрядчик опытный и надежный», - сообщал Владимир Вдонин.

«Работать необходимо в водоохраной зоне. Во главе угла экологического проекта - сохранение природной экосистемы», - сказал куратор проектов ООО «КВИ Интернэшнл» Игорь Кукута. «Мы гордимся тем, что делаем. Пензенский проект для фабрики «Маяк» выполнен по жестким стандартам качества».

Справочно

ОАО «Маяк» является уникальным и старейшим бумагоделательным предприятием России. Его продукция известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Сегодня на предприятии трудятся более 1600 человек. «Маяк» является одним из крупнейшим налогоплательщиком Пензенской области.