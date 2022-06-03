Испытано на себе: плюсы и минусы онлайн-сервисов по доставке продуктов

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За последние два года мое отношение к сервисам по доставке продуктов сильно изменилось. Хоть за это можно сказать «спасибо» пандемии коронавируса. До коронавирусного 2020-го я, конечно, могла закупиться в «Утконосе», «Самокате» или где-то еще. Но это было, скорее, прихотью. Редко-редко, когда жуть, как не хотелось топать в магазин: времени нет, а холодильник пустой. Сейчас заказывать онлайн-доставку еды в специальных приложениях стало для меня нормой жизни, от которой не хочется отказываться. Во-первых, потому что это экономит время, во-вторых, не нужно таскать тяжелые сумки, и в-третьих – по порядку, но не по значению, заказывать доставку продуктов через специальные онлайн-сервисы может быть дешевле, чем покупать их в магазинах.

За последние два года я протестировала всех самых раскрученных онлайн-доставщиков, которые есть на рынке. Про три из них, те, услугами которых пользовалась чаще других - Яндекс Лавка, Впрок и СберМаркет- расскажу подробнее и покажу на примере условной потребительской корзины.

Яндекс Лавка

• Питьевая вода «Святой источник» 1,5 литра – 37 руб.

• Батон в нарезке- 34 руб.

• Чай черный пакетированный «Greenfield» Цейлонский – 135 руб.

• Колбаса «Докторская» (Вязанка), 500 г. – 202 руб.

• Картофель – 69 руб.

• Яйцо куриное, 10 шт., категории С0 – 73 руб.

• Молоко - 59 руб.

• Кефир – 80 руб.

• Сливочное масло 82, 5 %, 180 г – 209 руб.

• Спагетти - 59 руб.,

• Помидоры розовые – 118 руб.

• Бананы -125 руб.

• Морковь – 76 руб.

• Огурцы -125 руб.

• Сметана – 87 руб.

• Сыр – 189 руб.

• Майонез – 90 руб.

• Фарш домашний – 197 руб.

• Мука пшеничная – 1 кг.- 52 руб.

Итого 2016 р.

Фото с официальной страницы сервиса Яндекс Лавка

В Яндекс Лавке дают 30-процентную скидку при первом заказе. Это один из тех редких случаев, когда скидка здесь по-настоящему ощутимая. В основном выгода от скидок небольшая. Хотя их и немало.

Не всегда в Лавке радует ассортимент. То есть он, конечно, большой - когда смотришь каталог в приложении. Но начинаешь искать, чего бы съестного положить в корзину, и спотыкаешься. То молоко не любой жирности, то яиц нужной категории нет, то картошка египетская, а хочется родной, российской.

В целом сервис заточен на экспресс-доставку, когда кладовщик, получив заказ, быстренько собирает его на складе- дарксторе, и курьер везет его на всех парах к клиенту. Таких складов – целая сеть. Но на великое изобилие товаров при такой схеме хранения продуктов можно сильно не рассчитывать: на склад все не втиснешь. Наверное, поэтому почти треть каталога Яндекс Лавки – это «мелкие вкусняшки», которые в магазинах обычно украшают пространство возле кассы.

Хотя продукты собственной торговой марки, под которой Лавка выпускает почти все, что только можно представить на прилавке продуктового маркета, недостаток в ассортименте скрашивают.

Еще из плюсов – целый раздел с готовой едой: гречка с овощными котлетами, рагу из индейки со шпинатом, ризотто – подойдет тем, кто не любит готовить.

Курьеры у Яндекс Лавки довольно шустрые. Операторы, поддерживающие чат, по которому можно связаться с сервисом и, например, уточнить, где находится курьер с заказом, тоже отвечают быстро.

Правда, с большим наплывом клиентов персонал Лавки не всегда справляется. Иногда заказ можно получить минут за 30, а временами, когда сервис работает в режиме «высокая загруженность», ждать можно и час, и даже два. Никогда не знаешь, в какой момент этот режим включится.

Во время таких форс-мажоров стоимость доставки, которая зависит от того, насколько далеко от склада находится адрес, куда везут «посылку», увеличивается. Чтобы получить заказ бесплатно, нужно заказать продуктов на определенную сумму. Она тоже варьируется. В каких-то районах она равна 100 рублям, а в каких-то 2000 и более.

СберМаркет

• Питьевая вода «Святой источник», 1,5 литр –35 руб.

• Батон в нарезке- 27 руб.

• Чай черный пакетированный «Greenfield» Цейлонский – 118 руб.

• Колбаса «Докторская» (Вязанка), 500 г. – 283 руб.

• Картофель – 79 руб.

• Яйцо куриное, 10 шт., категория С0 – 99 руб.

• Молоко – 72 руб.

• Кефир -61 руб.

• Сливочное масло – 82,5%- 159 руб.

• Спагетти - 22 руб.

• Помидоры розовые 500 г. – 85 руб.

• Бананы – 128 руб.

• Морковь – 69 руб.

• Огурцы – 39 руб.

• Сметана – 89 руб.

• Сыр «Брест-Литовск» 200 гр. – 99 руб.

• Майонез – 89 руб.

• Фарш домашний - 119 руб.

• Мука пшеничная -76 руб.

Итого 1754

Фото с официальной страницы сервиса СберМаркет

В СберМаркете симпатичные цены. Они зависят от того, в каком конкретно магазине заказывать еду. Я обычно заказываю в продукты в «Ленте» (см. примеры цен выше). Если в Лавке цена хранящегося на дарксторе товара фиксированная, и может варьироваться лишь скидочными акциями самого доставочного сервиса, то СберМаркет радует возможностью выбора. Тут, как говорится, все в руках клиента. За счет огромного количества скидок сэкономить здесь можно очень хорошо. Каждый месяц СберМаркет предлагает россыпь промокодов: скидки по ним начинаются от 300 рублей.

Дело в том, что СберМаркет – это агрегатор. У него нет складов, а везут продукты курьеры напрямую из магазинов. В этом приятная особенность сервиса. Получив заказ, сборщики собирают с полок все свеженькое и вкусненькое, упаковывают и передают в службу доставки. И курьеры мчат к адресату. А ты получаешь пакеты и ощущение такое, будто сам за покупками сходил.

Магазин, где закупаться, можно выбрать в приложении самостоятельно. Их в списке десятки: «Метро», «Ашан», «Магнит», «Глобус», «Окей», «Дикси», «Лента» и другие. Поэтому ассортимент в СберМаркете такой, что глаза разбегаются. Найдется все. Но конкретное число точек, откуда сервис предлагает заказать товар, зависит от адреса доставки. Кому-то можно выбрать продукты из пяти магазинов, а кому-то из 20 и более.

Хочешь – покупай молоко в соседнем супермаркете, а хочешь – заказывай в большом молле. Благодаря такой организации, можно «покопаться в ценниках» и найти все, что нужно, по самой низкой цене, да еще и с магазинным скидками. Искать их довольно удобно: у каждого магазина в приложении СберМаркет есть раздел «Спецпредложения». Все скидки – там.

Сборщики заказов СберМаркета включены в процесс на все сто. Комплектуя «посылку», они выбирают продукты «как для себя», и обязательно проверяют их срок годности. Если он на исходе – позвонят, предупредят.

Доставка заказов весом до 30 кг – а это три полных пакета - в СберМаркете стоит 158 рублей, но каждый килограмм сверх прибавляет к стоимости заказа по 5 рублей. Траты на доставку, как правило, компенсируют скидки.

Скорость доставки без нареканий. Если продукты нужны срочно, пожалуйста вам – экспресс-услуга. В течение часа курьер привезет все, что нужно из магазинов неподалеку. Но их список, понятное дело, будет ограничен. Если же скрупулезно выискивать скидки, чтобы не переплачивать и «посылку» заказывать из отдаленных торговых центров, часа 2-3 придется подождать. Но это того стоит.

Один нюанс: сразу из нескольких магазинов одним заказом оформить доставку нельзя. Один магазин- один заказ.

Перекресток Впрок

• Питьевая вода «Святой источник» 1,5 литра – 54 руб.

• Батон в нарезке- 43 руб.

• Чай черный пакетированный «Greenfield» Цейлонский –144 руб.

• Колбаса «Докторская» (Вязанка) 500 г. – 290 руб.

• Картофель – 80 руб.

• Яйцо куриное 10 шт., категории С0 – 119 руб.

• Молоко – 82 руб.

• Кефир – 115 руб.

• Сливочное масло 82, 5 % – 280 руб.

• Спагетти - 53 руб.

• Помидоры розовы -159 руб.

• Бананы – 100 руб.

• Морковь – 100 руб.

Огурцы -119 руб.

• Сметана – 106 руб.

• Сыр «Брест-Литовск» 200 г. – 229 руб.

• Майонез – 129 руб.

• Фарш домашний – 184 руб.

• Мука пшеничная -65 руб.

Итого 2451

Фото с официальной страницы сервиса Впрок

Вообще, цены в сервисе по доставке ровно такие же, как и в самом «Перекрестке». А они здесь часто повыше, чем, скажем, в «Ленте», «Пятерочке» или «Ашане». Скидочных акций во Впрок маловато, зато можно применить промокоды, правда, они появляются нечасто и, как правило, на дорогостоящие товары. Хотя в приложении сервиса есть «изюминка» - раздел с продуктами за 1 рубль. Но товаров в нем обычно не много.

Притом, что сервис – «продолжение» самого «Перекрестка», ассортимент в них отличается. К сожалению, не все, что есть в магазине, можно купить онлайн.

Цена за доставку в Москве и некоторых городах Подмосковья - 99 рублей. Но заказать нужно, минимум, на 1500 рублей. И ждать «посылки» придется 4-6 часов. Если же заказать доставку в двухчасовой интервал (при условии, что такие интервалы есть и курьеры не сильно загружены), за доставку нужно будет заплатить уже 129 рублей. За заказ на сумму от 3000 рублей курьер приедет бесплатно в течение четырех часов. А чтобы получить заказ и бесплатно, и в течение двух часов, нужно набрать продуктом минимум на 4 тысячи.

Пользуясь Впрок, непросто распланировать занятия на день, потому что курьеры почему-то дают о себе знать минут за 15-30 до приезда. Это неудобно.

Кроме того, если не успеть сделать заказ до 20:00, то его привезут уже на следующий день.

Заказы здесь упаковываются также аккуратно, как и в других сервисах: все типы продуктов – в отдельные пакеты или контейнеры, чтобы не помялось. Все чистенько, красиво и самое лучшее. А вот, что выгодно отличает Впрок от других «онлайн-доставщиков», так это возможность покупать продукты целыми упаковками по сниженной цене. Например, вот таким оптом я иногда заказывала детские творожки или сок.

Словом, у каждого сервиса есть свои плюсы и минусы, и каждому выбирать тот, который ему удобнее. Но тем, кто хочет экономить на продуктах, советую присмотреться к СберМаркету. В его пользу говорит простая математика.