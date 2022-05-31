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В мире31 мая 2022 18:20

В Канаде запретили Агату Кристи за антисемитизм

Школьное управление провинции Онтарио распорядилось чтобы учителя не предлагали детям самое известное произведение писательницы
Эвелина АЗАЕВА
Эвелина АЗАЕВА
Как говорила сама писательница, “умные не обижаются, а делают выводы”

Как говорила сама писательница, “умные не обижаются, а делают выводы”

Фото: EAST NEWS

У нас этот детектив известен как “Десять негритят”. Агата Кристи считала его лучшим своим произведением. В мире продано более ста миллионов экземпляров этой книги. Это рекордсмен среди детективов. Однако в США и Канаде с первого года издания, с 1940-го, из политкорректности его всегда публиковали под названием “И никого не стало”.

И если насчет замены названия все понятно – почему его сменили, то где через более, чем 80 лет углядели антисемитизм, чиновники не поясняют. Однако канадские журналисты перечитали роман и нашли выражения “маленький еврей”, “еврейский мальчик” и “толстые семитские губы”.

До этого из школьной программы в рамках борьбы с расизмом убрали роман канадской писательницы Харпер Ли “Убить пересмешника” и повесть Джона Стейнбека “О мышах и людях”. Якобы они оскорбляют чернокожих.

Борьба против книг – не современная тенденция, как думают многие. В разные годы 20-го века в Канаде, США, Британии было исключено из школьных программ и библиотек немало знаменитых произведений, которые россияне свободно читают. Это, например, “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена (за слово “nigger” и другие расовые ругательства), “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл (расизм), “Прощай, оружие” и “По ком звонит колокол” Хэмингуэя (сексуальное содержание, “вредные книги”), “Американская трагедия” Теодора Драйзера, “Бойня номер пять” Курта Воннегута (вульгарность, примитивный язык, насилие)... Последнее произведение на самом деле – о бомбардировках Дрездена войсками союзников, в котором автор плохо отзывается об англичанах-военных и хвалит русских, которых встретил в плену. Вполне приличным языком.

Однако, вряд ли сегодня, когда там и сям запрещают всю русскую культуру целиком, кого-то удивит запрет на Агату Кристи, не так ли? Как говорила сама писательница, “умные не обижаются, а делают выводы”.

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