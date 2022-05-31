Бесы диванной экспертизы

Диванные эксперты на полном серьезе считают, что знают об оперативной обстановке на украинском театре больше, чем российский Генштаб Фото: Shutterstock

Можно ли представить себе, чтобы во время Великой Отечественной войны военкоры «Правды» выступали бы на передовицах газеты с разоблачительными статьями типа «У Главковерха нет плана», «В войсках не хватает телогреек – долой маршала Тимошенко», «Генерал армии Жуков подставил батальон под артиллерийский удар врага»? Вишенкой на торте являлись бы такие статьи как «Наши советы опять проигнорированы Борисом Шапошниковым» или «Верховный вновь не позвал нас на оперативное совещание ставки». Смешно? Ничуть.

Буквально каждый день я читаю нечто подобное в исполнении наших так называемых аналитиков. Диванные эксперты, в большинстве своем ни дня не служившие и не приносившие присяги, на полном серьезе считают, что знают об оперативной обстановке на украинском театре больше, чем российский Генштаб. С апломбом, достойным лучшего применения, они, подобно булгаковскому персонажу дают нашим военным советы космического масштаба и космической же глупости. С таким же апломбом они выступают под лозунгами «не могу молчать». Каждое лыко в строку. Каждая ошибка – тут же подхватывается и под завывания «все пропало» тиражируется на порой довольно широкую аудиторию. Которая, в свою очередь, считает, что, раз гуру сказал, что «нас предали», то значит, действительно, нас предали. Но вот это уже не только не смешно. Это попросту опасно.

Истории о том, что наша армия не умеет воевать, что Генштаб (или Министерство обороны, или ФСБ, или ГРУ, или кто там еще в голову придет) дезориентировали руководство страны, вводя в заблуждение по поводу реальной ситуации «на земле», что грядет если не военная катастрофа, то чувствительные поражения – выходят под авторством вполне себе патриотически настроенных блогеров. Которые, похоже, даже не понимают, что же именно они делают.

Объясню. Они совершают настоящее предательство. Предательство тех, кто кладет свои жизни на алтарь Отечества, ценой собственной крови покупая будущее нашей страны и наших потомков. Они совершают предательство итех, кто, искренне заблуждаясь, плутают в страшных историях и пугалках таких вот диванных экспертов.Возможно, не по злому умыслу, а по недомыслию. Но – по факту, они играют на стороне врага. Ведь, все это – разводка, провоцирующая рост недоверия к власти и появление недовольства действиями армии, которые ведут к потере сплочения общества. Все это – играет на руку врагу, который как раз этого все время только и добивается. Не срослось на начальном этапе конфликта? Не с той стороны зашли? Не прокатила попытка заставить русских стыдиться того, что российское государство решило защищать свое право на существование и безопасность своих же граждан? Попробуем заставить русских стыдиться того, что, мол, плохо и медленно идет спецоперация, что тут подбили танк, что там подорвали корабль. Что в лоб, что по лбу. И то, и то работает на дезинтеграцию российского общества, на дезориентацию обывателя, на создание паники и ощущения того, что интересы граждан преданы власть имущими. Как раз то, что нужно врагам.

Вот и получается, что интонационно, да и содержательно рассуждения «патриотических блогеров» ничуть не отличаются от логики, в которой выступают такие видные «военные аналитики» как Юлия Латынина, Илья Бер, Марк Солонин или Марк Фейгин*. Когда-то бывшие наши соотечественники, с началом операции российских ВС на Украине превратившиеся в штатных и, вероятно, неплохо оплачиваемых внешним заказчиком пропагандистов. Свои познания о происходящем эти граждане черпают преимущественно, если не исключительно из статей на CNN и УНИАН, а также в интервью, которые охотно берут они сами и их «коллеги» то у командиров неонацистского батальона «Азов»**, то у главного спикера офиса Зеленского по военным вопросам Алексея Арестовича. Который, в свою очередь, прилежно продает российской публике западную пропаганду под видом «беспристрастного анализа». То есть, «продают» ту картину мира, в которой Россия уже потеряла чуть ли не половину танков, едва ли не всю авиацию, а российские генералы не умеют воевать, да и вообще — украинцы вот-вот победят, и возьмут Москву, а посему - спасайся кто может...

И если с гражданкой Латыниной давно все понятно (как и с Фейгиным*, Бером, Солониным), то вот «патриотически настроенные» диванные блогеры зачастую, как им представляется, занимаются важным делом. То есть, информируют о происходящем на Украине широкую общественность в качестве экспертов и продвинутых любителей. Кто-то из них пытается искренне помочь выправить имеющиеся реальные или воображаемые недочеты. А кто-то занимается собирательством хайпа, спекулируя на наиболее значимых, актуальных и горячих темах. Но на деле эти патриотически настроенные блогеры не только выполняют часть работы за вражеских пропагандистов, разведчиков и того же Арестовича, но и совершают вещь куда более вредную. А именно — сеют панику среди людей гражданских (еще бы, ведь о неудачах говорит не кто-то, а сам великолепный патриотически настроенный блогер, искренне переживающий за судьбы Родины!), и деморализуют тех же российских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой и (не дай бог, конечно) этих блогеров могут прочитать.

Я же не зря приводил аналогию из времен Великой Отечественной войны. Аудитории и у «Правды» того времени, и у топовых «патриотических блогеров», которых, кстати, еще и на центральное телевидение зовут, вполне сопоставимы. Так вот, попробуйте представить себе, что в октябре 1941 года коллектив газеты «Правда» или внезапно вдруг сходит с ума и рассказывает о том, что Москву не отстоять, или просит Наркомат обороны прислать им планы и карты будущего контрнаступления? Невозможно ведь, даже в порядке бреда. А сейчас – мели Емеля, твоя неделя. Безнаказанность порой безумных, хамских и идиотских суждений - расхолаживает. А «медные трубы», пришедшие вслед за минутной популярностью, заставляют этих тускло-тухлых звездочек всерьез требовать от властей «показать им план специальной операции».

Это не шутка - диванные эксперты, действительно, сокрушаются и возмущаются, что вот никто им лично не показал план боевых действий в рамках СВО. Сетуют, что, мол, стучатся они в разные двери, а им не открывают. Что не приглашают их, и не слушают мудрых советов. И вправду, какая трагедия – министр обороны не поднимает с утра трубку, и не звонит дня не служившему гуру с вопросом: «А что, многоуважаемый, не подскажете ли вы, на каком направлении нам сегодня главный удар наносить»? Да и Верховный главнокомандующий почему-то тоже не зовет на чай к себе группу диванных экспертов, дабы там же, на месте, те раскрыли первому лицу глаза. Вот досада, верно? И раз не зовут, не звонят, значит, все пропало. Ведь, без его советов вот буквально прямо завтра наша армия потерпит поражение. А ведь, он как лучше хотел, так вот пусть вам за это!

Видите, как легко от патриотического угара можно перейти в разряд желающих поражения своим военным, своей армии и шире – своему народу. Понятно, что блогер с пятью тысячами подписчиков такого вреда, как крупный федеральный телеканал, нанести не способен. А как насчет блогера с аудиторией в два миллиона подписчиков? А как насчет кучи блогеров, занявших позицию «всепропальщиков», которые пишут о делах военных, и притом ссылаются друг на друга?

Ситуация, когда армия страны ведет боевые действия, практически всегда требует единения от граждан страны. Что означает на бытовом уровне минимальное умение «фильтровать базар». Это умение сильно ускорит достижение поставленных перед войсками целей, не будет вызывать ненужное брожение в массах, не будет провоцировать общественный раскол. Это умение сможет, в конечном счете, и сократить сопутствующие жертвы среди мирного населения на самой Украине, если уж жизни наших солдат для конкретного диванного эксперта не так уж сильно и дороги.

Разумеется, все выше сказанное не может быть аргументом для условного Марка Фейгина*, который старательно выполняет все указания внешнего заказчика, и так же искренне за гонорар желает российской армии поражения. Но те, кто здесь пристально смотрит за нашей операцией там, те, кто сидит у компьютеров, а не добывает информацию в огне донбасских сражений, те, кто, при этом, считают себя искренними патриотами России, те, кто действительно переживают за нашу армию – вот всем этим товарищам хорошо было бы научиться «фильтровать базар». А еще очень полезно было бы думать, прежде, чем что-то сказать. Сесть и сообразить – а правда ли это пойдет на пользу нашим солдатам и офицерам? Подумать, и только потом – говорить или писать.

И потом, давайте признаемся, положа руку на сердце, что анализ и разбор полетов по горячим следам — занятие неблагодарное. Хотя бы потому, что «туман войны» никто не отменял — все стороны конфликта стараются дезориентировать противника, плодя бесконечные фейки. Так же обстояло дело и с якобы массовой гибелью российской техники под Белогоровкой. Первоначально опубликованные фото, разобранные впоследствии со всей тщательностью, дали возможность с уверенностью утверждать, что перед нами последствие крупномасштабного боя за переправу, длившегося более недели, в ходе которого серьезные потери в технике понесли обе стороны. Причем, судя по принадлежности боевых машин – больше потеряли ВСУ.

Но на украинскую версию событий повелись многие представители экспертного сообщества. И то, что позволено Юлии Латыниной и другим представителям «либеральной интеллигенции», обстирывающей штанишки Зеленского, по меньшей мере, стыдно для настоящего российского патриота. Поэтому, повторюсь, «фильтровать базар», отвечать за сказанное - умение, быть может, и не простое, но крайне нужное. Не стоит, пусть даже хайпа ради, уподобляться прямым врагам России. В конце концов, предав раз – клеймо предателя смыть не получится. Об остальном – в том, числе и о критическом - можно будет вполне свободно говорить тогда, когда спецоперация закончится. А вот рушить народное единство и подрывать веру людей в свою армию под видом псевдоактуальной военной аналитики – недопустимо. Так делают только враги и иуды.

*Марк Фейгин признан иноагентом

**на "Азов" в РФ заведено уголовное дело