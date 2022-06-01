«Расстрелянный бунт»: Несли портреты Ленина и жгли портреты Хрущева

В недавнем 24-серийном проекте «Однажды в Ростове» рабочие несут плакат «Хрущева - на колбасу». А в жизни 60 лет назад предлагали лидера СССР - на мясо. Фото: Кадр из фильма

Где в этой истории правда, а где - правдоподобие.

Три первых июньских дня 1962 года в бывшей казачьей столице Тихого Дона, а после - крупном промышленном городе Новочеркасске случились массовые волнения, которые закончились расстрелом людей. Но в Советском Союзе об этом бунте молчали. Это сейчас о нем написаны книги, сняты фильмы... В которых тоже много приукрашенного.

А как было на самом деле?

Об этом «КП» рассказал известный российский историк, советник ректора МГПУ Евгений СПИЦЫН.

Евгений Спицын.

СЕКРЕТАРЯ - НА МЯСО?

- Толчком для волнений стало что?

- 31 мая 1962 года выходит Постановление ЦК КПСС и Совмина «О повышении закупочных цен...» на мясо, масло и молоко. Эти продукты подорожали на треть. В крупных городах народ возмущался. Но массовые волнения случились лишь в Новочеркасске. Там сошлось несколько факторов. Директор электровозостроительного завода Борис Курочкин объявил, что с 1 июня снизят расценки рабочим. Это вызвало возмущение. Собрались рабочие. Директор пытался с ними говорить. Но говорил грубо. Люди были оскорблены. А на заводе было немало отсидевших, бывших уголовников. И достаточно было искры, чтобы все взорвалось.

- Правда ли, что останавливали поезда и на них писали «Хрущева - на мясо»?

- Писали многое, поезда останавливали. Реальный факт - тысячи протестующих задержали поезд Саратов - Ростов. И это стало детонатором. Прозвучали паровозные гудки - в городе это восприняли как призыв к стачке. В Новочеркасск приехали первые секретари Ростовского горкома и обкома. Которые тоже грубо говорили с рабочими. И это также вызвало всплеск эмоций в толпе, где было много и пьяных, и уголовников. Есть версия, что то ли директор завода, то ли 1-й секретарь обкома бросил фразу: «Нет денег на колбасу - жрите пирожки с ливером!» Это особенно возмутило народ. Было решено идти к центру города.

МИЛИЦИЮ ПРОГНАЛИ

- Милиция себя как вела?

- Отряд в 200 человек был попросту разогнан. И вот тогда решили задействовать войска Северо-Кавказского военного округа, которыми командовал генерал Исса Плиев.

- Хрущеву доложили сразу?

- Через несколько часов. Хрущев совещался с министрами обороны Малиновским и внутренних дел Тикуновым, с председателем КГБ Семичастным. Никита Сергеевич отдал приказ «подавить бунт в кратчайшие сроки».

- Генерал Плиев выполнил приказ или отказался?

- Хотел - не хотел, но приказу подчинился. Из Москвы была послана комиссия президиума ЦК во главе с опытным Анастасом Микояном. Туда вошли восходящая звезда хрущевского правления Шелепин и секретари ЦК - Кириленко, Полянский. Вечером туда послали еще ряд руководителей во главе с Фролом Козловым. А он на тот момент был вторым человеком в стране после Хрущева. Потом возникла ложная версия, что всем рулил именно Козлов. И будто бы он дал приказ «о расстреле демонстрантов».

- Почему ложная?

- Потому что это почерпнуто из мемуаров Микояна. Который к Козлову относился ревностно. Но я читал документы, из которых следует: решение применить войска принималось коллективно. И Микоян вместе с остальными членами комиссии голосовал за это решение. Но задним числом пытался себя обелить.

КТО ВЫПОЛНЯЛ ПРИКАЗ

- Были генералы, отказавшиеся стрелять в народ?

- История с генералом Шапошниковым, который якобы отказался выполнять приказ Плиева со словами «не вижу противника, которого стоило бы атаковать танками», - она такая... странная. Никто и не давал военным приказа стрелять по колонне демонстрантов. Приказ был перекрыть мост через реку Тузлов в центр города. Этот приказ выполнили. Но через грузовики и танки, которыми перекрыли мост, все-таки смогли просочиться протестующие. И в центр города потянулись колонны из других районов.

- Основные гособъекты взяли под охрану?

- Из отделения Госбанка вывезли все деньги в ночь на 2 июня. Тогда шли попытки захвата горкома партии, горотделов КГБ и милиции. И Госбанка. Это позже обросло мифами.

- Поясните.

- Что касается стрельбы. У одного из солдат Внутренних войск у горотдела милиции пытались вырвать автомат. Произошла непроизвольная стрельба. Очередью. Погибли несколько человек. Был дан залп в воздух - не по толпе. То, что была открыта прицельная стрельба по демонстрантам, - ложь. И никакие снайперы не сидели на крышах.

- Но дети погибли?

- Были убиты несколько подростков - случайными выстрелами, рикошетами. Никакой массовой гибели женщин и детей все-таки не было.

- Роль больших начальников из Москвы?

- Микоян хотел поговорить с восставшими. Диалога не получилось. Тогда он поехал выступить на радио. Но ему сообщили, что к радиокомитету идет толпа. И его оттуда быстро эвакуировали. На следующий день вновь пытались организовать митинг на центральной площади города. Но весь центр Новочеркасска уже был оцеплен войсками. И любые попытки прорыва пресекались.

В фильме Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи» партийные лидеры Фрол Козлов и Анастас Микоян действуют синхронно с генералом Иссой Плиевым (слева направо). Фото: Кадр из фильма

КТО ПОГИБ, КТО СЕЛ

- Когда и как все закончилось?

- 5 июня генерал Плиев доложил маршалу Малиновскому - 22 человека убиты и 39 ранены среди нападавших. Плюс ранены 6 офицеров и 9 солдат. Разговоры о тысячах погибших - ерунда.

- Волнения в других городах были?

- Были листовки в Москве, Ленинграде, Киеве, Донецке. Но попытки протеста быстро пресекались.

- Страна тогда так и не узнала о новочеркасском бунте?

- Об этом не сообщалось нигде! А лично для Хрущева было особо оскорбительно, что демонстранты несли портреты Булганина, Молотова - членов «антипартийной группы». Были портреты Ленина и красные знамена. А портреты самого Хрущева жгли. То есть протест оказался не антисоветским, как его потом представляли, а антихрущевским. Призывов к свержению советского строя не звучало. Люди скорее апеллировали к ближайшим сталинским соратникам, чтобы они свергли Хрущева. Его политика достала простой народ.

- Репрессии были?

- Задержанных было более двухсот. Семь человек приговорили к расстрелу. Это оказались как раз бывшие уголовники в основном. Около 90 человек осудили на разные сроки заключения.

- Зарплату в итоге на заводе оставили сниженную?

- Расценки увеличили. А директором завода назначили бывшего его руководителя, который на тот момент уже был в Москве в ранге зампреда правительства РСФСР. Человека вернули в Новочеркасск, чтобы он успокоил ситуацию. А повышение цен в стране, конечно, никто отменять не стал. В начале 1960-х с зерном в СССР сложилась тяжелая ситуация. Был неурожай на целине. А в 1963-м мы стали уже закупать зерно - сначала из Канады и Румынии, а потом стали договариваться с США. От этого мы избавились по большому-то счету только в последние годы.