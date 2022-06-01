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1 июня 2022 10:37

«Получат по заслугам!»: директор «Ералаша» готов выставить киножурнал на торги

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян заявил, что готов на все ради сохранения киножурнала
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Директор «Ералаша» Аркадий Григорян.

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Ералаш» теперь и в кино: любимый киножурнал для мальчишек и девчонок, а также их родителей выходит на большие экраны 23 июня. После смерти Бориса Грачевского это первая хорошая новость на фоне многочисленных судебных разбирательств за судьбу «Ералаша», в которых смешались претензии наследников и главного владельца журнала Аркадия Григоряна.

Судебных исков сразу несколько. В первую очередь, молодая вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская пыталась доказать, что Григорян завладел контрольной долей киножурнала незаконно, с помощью поддельной подписи (у него 51% ООО «Ералаш», у Грачевского - 49%, которые теперь должны перейти наследникам. - Ред.). Однако, суды шли нелегко, и вдова от иска в итоге отказалась.

Второе дело - иск к вдове и детям Бориса Грачевского уже от самого Аркадия Григоряна. Он более 20 лет был другом и партнером худрука, а теперь требует с его семьи 18,5 млн рублей - якобы старый долг Бориса Юрьевича.

Ну а в третьем суде получить свою долю «Ералаша» пытается первая жена Грачевского, с которой он развёлся ещё в «нулевые». В этом процессе творятся настоящие чудеса: Галина Яковлевна, несмотря на расставание с режиссёром и его два последующих брака, пытается доказать, что была не в курсе событий. Она, мол, только после смерти Бориса Юрьевича сейчас узнала о собственном разводе с ним и поэтому лишь сейчас требует выделить супружескую долю.

Логично, что на пресс-конференции, которую директор «Ералаша» устроил в честь премьеры в кино, к неудовольствию самого Аркадия Григоряна речь зашла и о судебных распрях.

- Как будете уживаться в «Ералаше», когда наследники получат свою законную долю? Допустите ли их до съёмок, управления финансами? - поинтересовался у директора сайт kp.ru.

- …и получат по заслугам! - неожиданно то ли пошутил, то ли всерьёз ответил Григорян. - Я пока не планировал ничего, связанного с темой раздела наследства, наверное, поживем - увидим. Единственное, что хочу сказать: как бы пафосно это ни прозвучало, но я сделаю все возможное, чтобы «Ералаш» сохранил своё лицо. Выкупать, перепродавать, выставлять на торги, все что угодно. Это раз. А во-вторых, у меня прекрасные отношения со всеми наследниками, поэтому консенсус будет найден. Все опасения напрасны.

- Вдова Грачевского отказалась от своего иска. А вы не планировали отказаться от иска к ней на 18,5 млн?

- Раз уж так глубоко копнули, надо все-таки объяснить, что такое судебный процесс. Один товарищ что-то не поделил с другим, подал иск - и запускается система, начинают работать юристы, - уклончиво ответил нам директор «Ералаша». - Это процессуальные моменты. Конечно, можно отказаться от всего: вот стол переговоров, сели и договорились. Но почему нет ни одного вопроса: «А извинились ли перед вами наследники, которые подали на вас в суд?». Иск на 18 млн касается наследства. Когда люди вступают в наследство и принимают имущество, они должны отвечать и по долгам тоже. Так что это не направлено против кого-то конкретно.

- А чисто по-человечески вам вдову не жалко? Она осталась одна без денег с маленьким ребёнком на руках.

- Очень, очень по-человечки жалко, - нехотя признался уставший от неловких вопросов спикер и поспешил отшутиться, указав на одну из девушек в зале. - А это не Катя там случайно?

Единственное, в чем был твёрд директор «Ералаша», так это в том, что многочленные распри никак не повлияют на творческий процесс: киножурнал продолжит выходить и дальше. Хотя бюджетные деньги на производство новых серий не выделяются уже три года.

- Снимаем на свои, плюс привлекаем спонсоров, - кратко уточнил Аркадий Григорян.

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