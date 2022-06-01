NASA впервые признало существование пришельцев. Искать их планируют не в космосе, а на Земле

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NASA впервые в истории согласилось с тем, что НЛО – «Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как теперь принято называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях, реально существуют. И обязалось заняться ими вплотную.

Исторический поворот – гигантский скачок (giant leap), как его называют, поминая шаг первого человека по Луне, произошел на фоне возросшего интереса к НЛО и после недавних публичных слушаний в Конгресс США, посвященных этим самым UAP. Конгрессмены допросили заместителя директора военно-морской разведки Скотта Брэя (Scott Bray) и заместителя министра обороны по разведке и безопасности Рональда Молтри (Ronald Moultrie). А еще чуть раньше до этого был принят закон, который обязал американское правительство создать рабочую группу для изучения потенциально опасного феномена. Американцы не на шутку обеспокоены.

В Пентагоне отреагировали на «угрозу» еще в прошлом году. Вслед за ВМФ США создали специальное подразделение - Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF).

Теперь решило официально подключиться и NASA, отдельные специалисты которого занимались проблемой, что называется, на общественных началах и по собственной инициативе. Агентство пообещало оказать содействие военным и провести исследования в рамках собственного проекта.

С подобных кадров и началась нынешняя свистопляска. На фото НЛО, за которыми с 2004 года гоняются американские пилоты. Кадры показывали на слушаньях в Конгрессе США.

Напомню, слушания в конгрессе и появление специального закона были спровоцированы многочисленными рассказами пилотов морской авиации, а главное, сенсационными кадрами, на которых были запечатлены странные объекты, «захваченные» радарами истребителей.

Военные предоставили и такие фото - нечеткие, зато достоверные.

Кадры несколько лет циркулировали по интернету, каким-то загадочным образом, просочившись туда. А весной 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) уже разместило эти видео – три штуки - у себя на сайте и признало их подлинными.

По свидетельствам пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, в поперечники объекты достигали 15-20 метров, то стремительно летали, то зависали, быстро взмывали на высоту 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, этими объектами управляли.

Так называемые пирамидки, и снижающийся объект Тик-так, замеченные уже рядом с эсминцем Рассел (USS Russell).

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды и выныривали без каких-либо воздушных завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие звуковой барьер.

На словах и прилюдно в NASA стараются не поминать пришельцев.

- Инопланетяне - не единственное объяснение странных явлений в небе, - настаивает Карен Фокс (Karen Fox), пресс-секретарь, старший сотрудник по научным коммуникациям (NASA spokeswoman).

И добавляет, что рано делать научные выводы о природе UAP – не хватает высококачественных наблюдений.

Однако анонимный источник внутри агентства утверждает: в NASA серьезно намерены поискать внеземную жизнь непосредственно на Земле.

- На этот раз они просто решили сосредоточиться немного ближе к дому, - добавляет знаток. То есть, идею об инопланетном вмешательстве в феномен специалисты американского космического агентства не отвергают.

Да и глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson), поговорив с пилотами, которые гонялись за объектами и ловили их в прицелы, как-то обмолвился:

- Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля - единственное место обитания такой цивилизованной и организованной формы жизни, как наша?

Глава NASA Билл Нельсон сообщил конгрессменам, что что пока не разобрался в феномене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой источник, связанный с правительством США, сообщает, что в NASA, скорее всего, первым делом, начнут сбирать свидетельства астронавтов - тех, которые наблюдали НЛО в космосе. Станут просматривать видеозаписи и данные множества миссий.

Известно уже, что и Пентагон, и NASA признали, что астронавты несколько раз наблюдали НЛО, фиксировали увиденное. Специалисты обоих ведомств запросили кадры, сделанные камерами, которыми были оснащены шаттлы и другие космические аппараты землян. Обратились к архивам.

Некоторые данные рассекречены. Например, съемка и записи, сделанные на борту космической станции «Скайлэб-3» в 1973 году.

Объект, замеченный американскими астронавтами с борта комической станции «Скайлэб-3».

Командир станции Алан Бин (Alan Bean) тогда записал в бортовом журнале:

- В иллюминатор мы увидели яркий красный свет, мигающий с периодом в 10 секунд… Объект стал ярче и дрейфовал вместе с нами в течение 20 минут или больше…Потом он исчез за горизонтом … Это был самый яркий объект, который мы видели.

Член экипажа «Скайлэб-3» Оуэн Гэрриотт (Owen Garriott) сделал снимки, благодаря которым эксперты подсчитали, что красный объект был длинной около 200 метров.

Астронавт Gemini VII Джим Ловелл (Jim Lovell), сообщил в ЦУП о большом объекте, который он увидел рядом с ракетоносителем. Несколько раз подтвердил, что реально наблюдает нечто совершенно неожиданное.

НЛО, сфотографированный с борта эсминца Омаха (USS Omaha).

В NASA со всей ответственностью относятся к любым свидетельствам - вспоминают База Олдрина (Buzz Aldrin), астронавта корабля Apollo 11, доставившего первых людей на Луну. Он рассказывал: что видел свет в иллюминаторе, который двигался вместе с кораблем.

Намерены изучить даже «показания» Эдгара Митчелла (Edgar Mitchell) – шестого человека на Луне, который пока был жив, верил в инопланетян и считал, что «клика инсайдеров», прячет исторические находки крушения НЛО в США в 1947 году и скрывает контакты с пришельцами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Внимание любителям

Экспертам американского космического агентства стоит присмотреться и к блогерам – старательным исследователям-любителям аномальных явлений. У них полно записей с камеры (Nasa UStream from the ISS), которая непрерывно транслирует видео, снимая пространство вокруг Международной Космической Станции (МКС) в режиме реального времени. Блогеры просматривают записи, скачивают их в надежде найти на них нечто необычное. И находят - то и дело замечают ошивающиеся в окрестностях НЛО.

Активист уфологической сети MUFON Николас Дамарио однажды на кадрах с МКС «отловил» НЛО, который поднимался перпендикулярно поверхности Земли. Объект, выглядевший небольшой светящейся точкой, вдруг испустил луч диаметром в 10 км и пропал.

Еще НЛО, замеченный с МКС.

Кстати, о том, как в NASA безобразничали и прерывали трансляцию в те моменты, когда замечали нечто странное, читайте наш материал. Бывало, что и американские астронавты, закрывали вид на приближающиеся НЛО руками. Из чего напрашивается вывод: в американском космическом агентстве все-таки продолжают лукавить: там всегда знали чуть больше других. Но скрывали это. А то сознательно дурили народ. И сейчас, возможно, дурят - и народ, и Конгресс.

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