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Экономика1 июня 2022 11:45

20 идей по развитию России: пешеходы со смартфонами

Смартфоны отвлекают от дороги не только водителей, но пешеходов. По статистике, люди с гаджетом в руках в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестков

А еще по дорогам перемещаются люди на велосипедах, самокатах, роликах, гироскутерах… и они тоже не прочь иногда заглянуть в телефон. Что очень сильно ухудшает статистику по ДТП.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других средств индивидуальной мобильности. Это предупредит людей об опасностях использования смартфонов на дорогах, а собираемые штрафы помогут обустроить более безопасные переходы. Но, конечно, в решении этого вопроса без помощи государства не обойтись.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эти меры с вице-президентом национального автомобильного союза Яном Хайцеэром.

20 идей по развитию РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС