Музыкальный конкурс «Новая волна» в Юрмале перенесли на 2023 год: «Остаемся на связи!»

Музыкальный фестиваль «Новая волна», который с 2002 года проводился в Юрмале, а затем был перенесен в Сочи, в этом году не состоится.

Музыкальный фестиваль «Новая волна», который с 2002 года проводился в Юрмале, а затем был перенесен в Сочи, в этом году не состоится.

Об этом организаторы официально уведомили в паблике в ВК.

— Главными героями конкурса всегда являются талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты, — сказано в заявлении. — Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран.

Переводя на понятный язык, не все артисты, которые могли принять участие в фестивале, имеют возможность присутствовать в Сочи. К слову, ранее по поводу переноса конкурса из Юрмалы случился небольшой скандал. После того как власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции по поводу Крыма идеологи и художественный руководитель конкурса Игорь Крутой принял решение перенести музыкальную площадку в Россию.

Живущая в Юрмале Лайма Вайкуле тут же организовала в стране альтернативу «Новой волне» — собственный конкурс «Рандеву», за что Крутой якобы на нее обиделся.

— В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги, — объяснил позицию Игорь Яковлевич. — Он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы «Новая волна" вернулась в Юрмалу. Предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале.

Но в те же сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Вайкуле запустила «Рандеву», «показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен», как сказал Крутой.

— Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья, — резюмировал композитор.

В свою очередь, Лайма ответила коллеге - мол, даже предлагала делать фестиваль вместе, но ничего не получилось.

— Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль, — отметила в беседе с kp.ru певица. — Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования (Крутой заявил, что из Сочи в Юрмалу «Новая волна» больше не вернется — Авт.). У меня нет никакой обиды. Знаю, что при встрече могу обнять его и спокойно смотреть в глаза и спрашивать, как дела. И буду переживать, если с ним что-то случится. Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы!