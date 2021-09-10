«Это его проблемы»: Лайма Вайкуле впервые высказалась о конфликте с Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале

«КП» удалось задать несколько вопросов певице на одной из репетиций. Фото Максима ЛИ

В эфире Первого продолжается вокальный проект «Голос.60+». И впервые в нем участвует Лайма Вайкуле. Латвийская Мадонна наставляет взрослых артистов, не без изящества и присущей грации. И «КП» удалось задать несколько вопросов певице на одной из репетиций. Лайма честно и открыто признается, что не смотрит ТВ, а еще не понимает, по какой причине Игорь Крутой посчитал ее предательницей.

- Лайма Станиславовна, шоу «Голос» идет в эфире уже 10 лет. И каждый год зрители, гадая, кого усадят в красные кресла наставников, называют фамилию Вайкуле. Скажите честно, вам предлагали уже участвовать в проекте?

- Нет. В этот раз — впервые.

- А за шоу вы следили?

- (кокетливо молчит) Можно я скажу честно? Я вообще не смотрю телевидение. Совсем. Просто никак. Мне очень стыдно. Поэтому и погорела. Села в это кресло, потому что стало интересно, как это происходит. Нажала на кнопку — и очутилась внутри.

- Вы сидите между мужчинами, которые все время говорят, оценивают номера и шутят. Это комфортная среда?

- Я с 12 лет в музыкальных коллективах, оркестрах среди мужчин, так что чувствую себя совершенно свободно. Мы ни о чем не договариваемся. Никто не знает, что будет дальше. Надо только думать, что говоришь. А то вот я опозорилась, когда начала говорить на музыкальном сленге, как обычно принято среди артистов — чувак, чувиха — не надо было этого делать, но я сказала. Забываешь, что микрофон висит. В конце концов, они же все (наставники) — мои друганы, давно знаем друг друга. Мне очень уютно с ними. Вообще, у меня нет врагов или людей, которые мне несимпатичны на сцене. Меня можно сажать с кем хочешь.

- А если конфликт?

- Любой спор — глупость, вы же понимаете. Нельзя никого переспорить. У каждого своя правда. Можно философствовать об этом до посинения. Но результата никакого не будет. Я могу упереться, если принципиально важные вещи: вот, к примеру, сейчас у меня в команде есть исполнитель с низким голосом. И я завтра (на генеральном прогоне перед съемкой) должна буду настроить ему микрофон сама. Это нужно, чтобы он хорошо выступил. Для дела. Чисто рабочий момент, я настояла. Тут важно не путать самодурство с требовательностью.

- Как же Игорь Крутой, который обиделся на вас за то, что вы проводили свой музыкальный фестиваль «Рандеву» в Юрмале тогда, когда он хотел вернуть туда «Новую волну». Звучало даже слово «предательница».

- Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования (Крутой заявил, что из Сочи в Юрмалу «Новая волна» больше не вернется — Авт.). У меня нет никакой обиды. Знаю, что при встрече могу обнять его и спокойно смотреть в глаза и спрашивать, как дела. И буду переживать, если с ним что-то случится. Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы.

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