Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 сентября 2021 19:20

«Это его проблемы»: Лайма Вайкуле впервые высказалась о конфликте с Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале

Популярная певица считает, что никого не предавала
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«КП» удалось задать несколько вопросов певице на одной из репетиций. Фото Максима ЛИ

«КП» удалось задать несколько вопросов певице на одной из репетиций. Фото Максима ЛИ

В эфире Первого продолжается вокальный проект «Голос.60+». И впервые в нем участвует Лайма Вайкуле. Латвийская Мадонна наставляет взрослых артистов, не без изящества и присущей грации. И «КП» удалось задать несколько вопросов певице на одной из репетиций. Лайма честно и открыто признается, что не смотрит ТВ, а еще не понимает, по какой причине Игорь Крутой посчитал ее предательницей.

- Лайма Станиславовна, шоу «Голос» идет в эфире уже 10 лет. И каждый год зрители, гадая, кого усадят в красные кресла наставников, называют фамилию Вайкуле. Скажите честно, вам предлагали уже участвовать в проекте?

- Нет. В этот раз — впервые.

- А за шоу вы следили?

- (кокетливо молчит) Можно я скажу честно? Я вообще не смотрю телевидение. Совсем. Просто никак. Мне очень стыдно. Поэтому и погорела. Села в это кресло, потому что стало интересно, как это происходит. Нажала на кнопку — и очутилась внутри.

- Вы сидите между мужчинами, которые все время говорят, оценивают номера и шутят. Это комфортная среда?

- Я с 12 лет в музыкальных коллективах, оркестрах среди мужчин, так что чувствую себя совершенно свободно. Мы ни о чем не договариваемся. Никто не знает, что будет дальше. Надо только думать, что говоришь. А то вот я опозорилась, когда начала говорить на музыкальном сленге, как обычно принято среди артистов — чувак, чувиха — не надо было этого делать, но я сказала. Забываешь, что микрофон висит. В конце концов, они же все (наставники) — мои друганы, давно знаем друг друга. Мне очень уютно с ними. Вообще, у меня нет врагов или людей, которые мне несимпатичны на сцене. Меня можно сажать с кем хочешь.

- А если конфликт?

- Любой спор — глупость, вы же понимаете. Нельзя никого переспорить. У каждого своя правда. Можно философствовать об этом до посинения. Но результата никакого не будет. Я могу упереться, если принципиально важные вещи: вот, к примеру, сейчас у меня в команде есть исполнитель с низким голосом. И я завтра (на генеральном прогоне перед съемкой) должна буду настроить ему микрофон сама. Это нужно, чтобы он хорошо выступил. Для дела. Чисто рабочий момент, я настояла. Тут важно не путать самодурство с требовательностью.

- Как же Игорь Крутой, который обиделся на вас за то, что вы проводили свой музыкальный фестиваль «Рандеву» в Юрмале тогда, когда он хотел вернуть туда «Новую волну». Звучало даже слово «предательница».

- Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования (Крутой заявил, что из Сочи в Юрмалу «Новая волна» больше не вернется — Авт.). У меня нет никакой обиды. Знаю, что при встрече могу обнять его и спокойно смотреть в глаза и спрашивать, как дела. И буду переживать, если с ним что-то случится. Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Завистница и тупая баба": с Андреем Разиным случилась истерика из-за откровений Вайкуле у Галкина

После шоу мужа Аллы Пугачевой разразился грандиозный скандал из-за группы "Ласковый май" (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ