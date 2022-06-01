Сын Александра Градского написал заявление в полицию на его друга

Караулов уверен: ни деньги, ни виновных в этой темной истории не найдут Фото: Иван МАКЕЕВ

Круг наследников Александра Градского спустя полгода после его смерти неожиданно может расшириться: бывшая жена певца Ольга Градская, с которой он развелся в 2001 году, через суд требует половину нажитого в браке имущества. Якобы в свое время она недополучила причитающиеся ей по закону богатства: земельные участки, нежилые помещения, квартиры... А теперь, мол, настал момент восстановить справедливость.

Для друга мэтра, известного журналиста Андрея Караулова эта новость не стала неожиданностью.

- Думаю, сам Саша не сомневался, что так и будет. В прошлом году, тяжело болея, он попросил у бывшей жены кровать на колесиках с поднимающейся спинкой (именно на такой обессилевший Александр Борисович приезжал на свои последние съемки "Голоса". - Ред.). И даже тогда она предложила ему купить ее за деньги, - поделился Караулов в разговоре с kp.ru. - Жаль, конечно. Ведь Градский сделал все, чтобы обеспечить родных, каждому оставил имущество.

Кроме того, журналист вспомнил, как после нашумевшей кражи 100 миллионов он высказался о старшем сыне Градского. Мол, именно Даниил может быть причастен к похищению денег. Караулов тогда сразу предупредил: он может ошибаться, но это личная версия, в которой он убежден.

- И что вы думаете? После этого мальчик Даня (так журналист называет 41-летнего сына Градского. - Ред.) написал на меня заявление в полицию, требуя посадить на сколько-то там лет за клевету. Меня даже приходили опрашивать, на что я резонно заявил: мои предположения - это не утверждения, не клевета, а частное мнение, - рассказал Андрей Караулов. - И кроме того, у меня есть еще одно мнение, которое неплохо бы проверить. Я знаю, что мальчик Даня был оформлен каким-то начальником в театре, которым руководил его отец, получал зарплату. А делал ли он что-нибудь? И если не делал, разве это не махинации с бюджетными деньгами? Полицейский тогда удивился, такого поворота он не ожидал.

Между тем, о судьбе похищенных миллионов и, соответственно, уголовного дела, другу мэтра ничего не известно. Но Караулов уверен: ни деньги, ни виновных в этой темной истории не найдут.

- Такие преступления не преступления не раскрываются или раскрываются крайне редко, - высказался Караулов. - И самое печальное, что Сашка сам в этом виноват. Он обязан был не допустить этого позора, но допустил. Помню, несколько лет назад я ему предложил: "Саш, ну у тебя же есть деньги - давай поставим оперу "Мастер и Маргарита", ведь ты 25 лет писал музыку, это дело всей твоей жизни". Он отказался, оставив свои миллионы в сейфе. Ничего удивительного, что за них развернулась такая война.

Напомним, в середине января на вдову Александра Градского Марину Коташенко с помощью инсценированного ДТП напали вооруженные бандиты. На обычных автоподставщиков головорезы были не похожи: они потребовали отвезти их в загородный дом вдовы, где в считанные минуты забрали и вывезли набитую деньгами сумку. Примечательно, что 100 миллионов рублей хранились в особняке банально под кроватью. В этом громком деле была масса нестыковок, подозревали даже саму пострадавшую. Несмотря на задержание одного из участников, расследование, судя по всему, так никуда и не продвинулось.