Экс-редактора "Первого канала" Марину Овсянникову занесли на "Миротворец"

Нацисты просят украинскую полицию и прокуратуру возбудить в отношении Овсянниковой уголовное дело

Экс-редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, ту самую, что вышла в прямом эфире информационной программы с "антивоенным" плакатиком, а потом "героически сбежала из России", на Украине занесли на "Миротворец". И ведь не то, чтобы она поменяла свои взгляды, ни в коем случае. Украинцев взбесила она самая, русская баба, которая "перековалась" и решила встать на их сторону.

Ей, конечно, не позавидуешь, сначала ее вроде бы взяли в немецкую редакцию, но украинские "бешенцы" в Берлине развернули целую кампанию, чтобы уволить ее с этого места работы. Потом ей даже вручили какую-то премию с пафосным названием, но счастья ей это не прибавило. Она стала жаловаться, что ее семья, оставшаяся в Москве, не хочет иметь с ней никаких дел, ни муж, ни родители, а из детей только один ребенок продолжает поддерживать контакты.

В понедельник Украину потрясло объявление, что на вторник в Киеве намечена пресс-конференция Марины на тему, как, дескать, Россия ведет "дезинформационную войну". Понятно, что вряд ли сама Овсянникова выступила с такой инициативой. Она, по сути, никто и звать ее никак, а что касается ее бывшей должности, то редактор на телевидении – это обычно такая девочка, которая выполняет все приказы и распоряжения, которые ей дают, кому не лень, от ведущего, автора и до помощника оператора. Понятно, что на прессуху ее должны были привезти те, кто ею рулит реально. Чтобы она в "порыве откровенности" раскрыла "гнусные тайны Кремля" и т.д.

Но не задалось. Украинцы впали в натуральное бешенство. "Что ты здесь, сучка крашена? и "Пошла вон, Кремлевская подстилка!" - это были самые ласковые и цензурные реакции в отношении Овсяннниковой и обещанной пресс-конференции. Организаторы поняли, что чего-то не учли, испугались и общение Марины с прессой отменили. Понятное дело, по их мысли, ее выступление в Киеве вызвало бы больший резонанс и внимание западных СМИ, чем такое же мероприятие в Берлине или Париже. Но – еще раз хозяева Овсянниковой подтвердили, что они ничего не понимают в славянской душе (уж, извините, но даже насквозь отравленные бандеровщиной и нацистской пропагандой украинцы остаются славянами, оттого и их нынешняя упёртость в зоне боевых действий).

А сегодня Марину поджидал еще один сюрприз. Киевские нацисты мало того, что обломали ей "последнюю гастроль" (кому она теперь, вообще, будет нужна?), так еще и внесли ее на печально известный и заблокированный в России сайт "Миротворец", организованный по инициативе Антона Геращенко в его бытность советником главы МВД Арсена Авакова.

По мнению админов этого ресурса, Овсянникова виновна перед Украиной тем, что "принимала участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию". Но и даже этим украинские нацики не ограничились.

- Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных нарушений".

То есть в переводе на обычный язык, нацисты просят украинскую полицию и прокуратуру возбудить в отношении Овсянниковой уголовное дело. Сказочно отхватила мадам от тех, за кого тут выступила.

- Ну, что, доня, допомогли тебе твои укроляхи? – могла бы спросить ее сейчас мама на манер Тараса Бульбы.

И ведь не помогли ни украинское происхождение Овсянниковой (она наполовину украинка, по девичьей фамилии Ткачук, и родилась в Одессе), ни нытье и битье себя кулачком в грудь, что, мол, я ваша, буржу…, пардон проукраинская. Ее буквально уложили мордой лица в ту грязь, которую она сама развела своими выступлениями.

И ведь это не исключение. Многие российские либералы, начиная с того же Максима Каца и заканчивая менее известными персонажами (а и даже не персонами), уже почувствовали на себе всю тяжесть украинской "ласки", когда в ответ на оскорбления России российскими либералами и попытки примазаться к свидомым, те, высморкавшись и вытерев пальцы о шаровары, возят их мордой по столу, приговаривая, в лучшем случае, что "не москальской морде лезть в ряды свидомых бандеровцев" (в случае Каца эпитеты даже еще более, мягко говоря, крутые и совсем не толерантные). Уже подревывает на своем хуторе Хаматова, уже всхлипывает Дапкунайте, уже десятки "испугавшихся патриотов" начинают считать в кармане оставшиеся медяки (не все же состоятельные, а работы там никто не предлагает) и стоически переносят, как им в лицо с оттяжкой и смачно харкают украинцы и заставляют размазывать эти плевки. Все эти Галкины и Гребенщиковы, переводящие Украине деньги, напрасно рассчитывают, что они станут там своими. Нашими они быть уже перестали. Да и не были ими никогда, если говорить совсем уж честно. Но тамошними там они тоже не станут. Их кошельками пользоваться не откажутся, но их самих презирают и этого отношения к ним там не изменят.

Редко в чем можно согласиться с нынешними украинцами, но в этом, наверное, можно.