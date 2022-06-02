На дачах в Подмосковье мобильный интернет стал быстрее и дешевле

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К началу дачного сезона билайн увеличил скорость мобильного интернета в Московской области. Оператор построил около 200 новых базовых станций, и теперь средняя скорость передачи данных в Подмосковье достигает 40 Мбит/с. Этого с лихвой хватает для просмотра фильмов в высоком качестве, а также для учебы, удаленной работы, общения с близкими в соцсетях и мессенджерах, игр и прочих развлечений. Изменения коснулись сразу 800 дачных кооперативов, где летом проживает больше 300 тысяч человек.

Чтобы пользоваться мобильным интернетом было выгодно, оператор объявил о скидке в размере 70% на абонентскую плату. Акционная цена будет действовать в течение трех месяцев. Предложение распространяется на тариф для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

По данным компании, в целом средняя скорость мобильного интернета в Подмосковье выросла на 30%. Таких показателей удалось добиться за счет того, что оператор перераспределил свои частотные ресурсы. В частности, расширил диапазон LTE 1800 с помощью аналогичного диапазона в 2G. Это удалось сделать безболезненно, поскольку голосовой трафик активно смещается из 2G в 4G благодаря технологии VoLTE. Преимущества ее в быстроте соединения, качестве голоса, а также возможности одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.

- Мы понимаем, что в нынешнее время нашим клиентам крайне важно всегда находиться на связи. Независимо от того, дома они, на работе или на даче. Поэтому мы основательно подготовились к летнему сезону, увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжелых файлов, а также улучшили покрытие на почти 100 000 дачных участках, - отметил Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

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Об условиях акции

Чтобы воспользоваться скидкой в 70% на мобильный интернет, необходимо подключиться к тарифному плану «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб. Оплата за три месяца использования акционного интернета осуществляется наперед. Деньги поступят на бонусный счет и будут доступны только для списания. По истечению трех месяцев скидка автоматически отключится.

Воспользоваться предложением можно вплоть до 31 августа. Подробнее об акции здесь.