НАСА нашло ад. Он в созвездии Рака, и это невообразимо жутко

Яссен всегда повернут к своей звезде одной стороной. Как Луна к Земле Фото: Википедия

НАСА объявило об открытии «ада» - более жуткого места во Вселенной невозможно вообразить. Именно туда на днях направят новый космический телескоп Джеймса Уэбба. Насчет душ грешников – это пиращики от науки, конечно, пошутили, ведь с такого расстояния ни одной души не разглядишь (теперь мы пошутили).

Речь идет о планете под названием Янссен. Вообще-то ее открыли еще в 2004 году. Но только постепенно стало понятна ее жуткая сущность.

Собственно, планета как планета. Вдвое больше Земли – там даже комфортная гравитация. И там есть атмосфера! Дыши, не хочу (наверное). И только один, но какой, нюанс. Она очень близка к своей звезде.

Чтобы вы понимали: вот у нас год длится… год, а там – 17 часов и 40 минут. То есть менее чем за наши сутки планета успевает обернуться вокруг своей звезды. А почему? Потому что очень близко. Она ее почти касается.

Из-за такой близости Яссен всегда повернут к своей звезде одной стороной. Как Луна к Земле. И на этой стороне… не падаем… 2400 градусов. Это, собственно, печь. Не та самая ли, в которой известно кого поджаривают?

А что на ночной стороне? Наверное, невероятный холод? Причем вечный? Ну как сказать. Там +1100 градусов. Курорт по сравнению с дневной стороной, конечно.

И первая мысль – а там что, океан лавы? Потому что ни одна горная порода этого не выдержит. И знаете, нет. Там плотная атмосфера. В ней вечные облака. Под ними – раскаленная «сковорода». И алмазы, устилающие всю поверхность. Хотели небо в алмазах? Поджарьтесь на них. Так сказать, грех номер шесть, сребролюбие. А, еще там постоянно извергаются вулканы. Золотом они извергаются, или сразу долговыми расписками ФРС США, это нам неведомо. Но именно вулканы создают облака, которые делают этот мир окончательно ужасным.

А теперь самое главное. Хоть не вблизи (и хорошо), но вы можете посмотреть на этот мир своими невооруженными глазами. Ищете созвездие Рака (правда, его сейчас видно плохо, июнь). Идете в самый центр созвездия. Все это где-то тут: родительская звезда довольно яркая, и вы ее прекрасно видите, просто не можете отличить от других, соседних, звезд. Можно просто постоять, подумать о грехах. Небо кажется таким умиротворенным, но это обманчиво.