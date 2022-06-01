Минобороны: Ракетами Байдена собираются бить по мирным городам России

В Вашингтоне заявляли о намерении поставить оружия на 700 миллионов долларов Фото: REUTERS

- По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию, - заявил на брифинге журналиста руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник сообщил, что в «ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города».

Отметим, что Шостка находится всего лишь в 40 км от границы с Россией, за которой начинается Брянская область. О Шостки по прямой до Брянска -160 км, Курска - 189 км, Орла - 210 км, Смоленска- 348 км, Москвы - 500 км.

Дальше еще немного арифметики: в Вашингтоне заявляли о намерении поставить в числе остальной помощи на 700 миллионов долларов Украине реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью действия до 80 километров. Но известно, что подобные системы можно применять для пусков баллистических ракет на расстояние до 300-500 километров.

И тут возникают вопросы: если даже палестинцы умудряются водопроводными трубами обстреливать территорию Израиля, то ведь в данном случае речь идет об уменьшении мощности заряда боеприпаса в счет увеличении его топливной части? А если генералы Байдена положат в посылку другие ракеты?

Особенно цинично в этом случае звучали обещания президента Украины, который «обещал не использовать получаемые в США дальнобойные артиллерийские системы для обстрелов России». А кто его вообще дальше будет спрашивать: нацбаты или уголовники, которым он раздал оружие?

Мизинцев отметил, что ударами по городам России украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения.

- При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами, - подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев перечислил свежие факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований в отношении мирных жителей Украины и народных республик Донбасса, а также использования киевским режимом объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

- «В Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась».

- «В Николаеве боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах № 1 (ул. Айвазовского) и № 7 (ул. Потемкинская), а в детском саду № 70 (ул. Фалеевская), и школе № 24 (ул. Лесная) – склады с реактивными снарядами для РСЗО».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории машиностроительного колледжа (ул. Большая Садовая), общеобразовательных школ № 10 (ул. Хабаровская) и № 16 (ул. Леонида Быкова) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия».

- «В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО».

- Боевики, зная, что в результате таких преступных действий жертвами станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих, - отмечает начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

На брифинге подтвердили, что 19:00 (мск) 31 мая 2022 г. отступающими подразделениями 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия «Азот» была взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотная кислота) с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных Сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения. После подрыва ядовитое облако оранжевого цвета поднялось на высоту около одного километра и переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

- Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины, - обратил внимание журналистов Мизинцев, и акцентировал их внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России «оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 886 человек, в том числе 2 663 ребенка, а всего с начала специальной военной операции –1 595 187 человек, из которых 259 819 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекла 228 401 единица личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 312».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи

в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 53 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 288 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 044 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 087 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано

391,9 тонны гуманитарной помощи».

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