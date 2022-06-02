Процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд закончился победой актера

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Ну вот и все, «процесс тысячелетия» между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд закончился. И выиграл его Джонни Депп. То есть, формально, суд присяжных в составе семи человек признал, что обе стороны немножко клеветали друг на друга. Но счел, что Джонни в качестве компенсации заслуживает 15 миллионов долларов, а Эмбер - только двух миллионов. То есть Депп выиграл как бы по очкам, вернее, по деньгам.

Напомним, в феврале 2019 года Депп потребовал у бывшей жены компенсацию в 50 миллионов долларов после того, как она в колонке, написанной для The Washington Post, довольно прозрачно намекнула, что являлась жертвой насилия в семье. Она не упоминала в тексте имя Деппа, но сложить два и два было легко: до этого супруги со скандалом развелись, Херд обвиняла бывшего мужа в том, что тот ее избивал, швырял в нее со всей силы мобильный телефон и так далее. По американским законам, даже такие намеки в публикациях могут привести в суд - что, собственно, и произошло. При этом Эмбер Херд подала встречный иск, требуя у Деппа уже 100 миллионов долларов.

Из-за разного рода проволочек, а затем из-за пандемии коронавируса, заседание состоялось лишь три года спустя. И обернулось очень грязной мыльной оперой: Депп и Херд рассказывали друг о друге леденящие вещи. Херд расписывала немыслимые побои и унижения, через которые ей пришлось пройти (кульминацией стал намек на то, что Депп чуть ли не изнасиловал ее бутылкой из-под спиртного). Депп объявлял все это выдумками, и утверждал, что это бывшая жена вела себя агрессивно, превратив его жизнь в «бесконечную череду оскорблений и ударов». Сенсацией стало заявление клинического психолога Шэннон Кэрри: та обследовала Эмбер и выявила у нее сразу два расстройства личности: пограничное и истерическое. Естественно, за каждым словом истца, ответчицы и многочисленных свидетелей внимательно следили журналисты, а смачные подробности отношений Джонни и Эмбер становились мемами в соцсетях.

Присяжным понадобилось три дня совещаний, чтобы принять решение. Депп на оглашении вердикта не присутствовал, но немедленно опубликовал официальное заявление. В нем, в частности, говорится: «В медиа мне были предъявлены ложные, очень серьезные, уголовные обвинения. Пошел огромный вал полных ненависти публикаций, хотя обвинений официальных предъявлено не было… За наносекунду все это обошло мир дважды, и повлияло на мою жизнь и на мою карьеру, как землетрясение. Шесть лет спустя присяжные вернули мне мою жизнь. Я преклоняюсь [перед ними]. (…) С самого начала целью этого процесса было открыть людям правду, вне зависимости от того, чем все закончится. Я чувствовал себя обязанным рассказать правду, ради моих детей и всех, кто упорно поддерживал меня. Я чувствую покой и облегчение, наконец сделав это. (…) Я надеюсь, что суды и медиа теперь вернутся к идее «человек невиновен, пока его вина не доказана». Лучшее еще впереди, и новая глава [моей жизни] наконец началась».

Ну, а Херд в отчаянии. «Разочарование, которое я сейчас чувствую, не выразить словами. Мое сердце разбито: оказалось, что целой горы доказательств недостаточно, чтобы противостоять мощи и влиянию моего бывшего мужа. Мое разочарование становится еще сильнее, когда я думаю о том, что этот вердикт означает для других женщин. Это отматывает время назад - к тем дням, когда женщина, отважившаяся громко говорить [о своих бедах], могла быть публично опозорена и унижена. Это отодвигает на задний план саму идею о том, что к насилию над женщинами надо относиться серьезно».

Впрочем, общественное мнение, похоже, было на стороне Деппа, а не Херд. Еще в конце апреля журналисты подсчитали, что посты в соцсетях с хэштегом #johnnydeppisinnocent - «Джонни Депп невиновен» - набрали 1,4 миллиарда (!) просмотров. А посты с аналогичным хэштегом в защиту Эмбер Херд - жалкие 600 000.

У обоих актеров из-за этого чудовищного скандала карьера практически разрушена: Депп лишился ролей в новых частях «Пиратов Карибского моря» и «Фантастических тварей», Херд едва не потеряла роль в продолжении фильма «Аквамен». Впрочем, глава студии DC Films Уолтер Хамада в своих показаниях заявил, что роль в «Аквамене-2» чуть не уплыла от Эмбер вовсе не из-за скандалов и происков бывшего мужа. А просто из-за того, что у нее не возникало экранной «химии», то есть иллюзии взаимного притяжения, с партнером, Джейсоном Момоа: и в первом-то «Аквамене» эту иллюзию удалось создать в основном за счет искусного монтажа. Наверняка присяжные приняли фразу продюсера в расчет.

Ну и к тому же, Джонни Деппа они знают большую часть жизни, он любимый актер нескольких поколений зрителей, а Херд появилась на экранах сравнительно недавно, и у нее нет таких толп фанатов. Может, и это сыграло свою роль? Хотя ответ на это вопрос мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

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