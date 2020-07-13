2020-07-13T18:43:30+03:00
Звезды

Джонни Депп рассказал, как потерял 750 миллионов долларов

А бывшая жена Эмбер Херд вместо того, чтобы утешать благоверного, «ударила его со всей силы»
Николай ГЕРАСИМОВ
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В статье 2018 года журналисты безапелляционно утверждали, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Актер же настаивает, что этого не делалВ статье 2018 года журналисты безапелляционно утверждали, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Актер же настаивает, что этого не делалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лондоне продолжается судебный процесс, затеянный актером Джонни Деппом: он требует от газеты The Sun извинений и возмещения морального ущерба. В статье 2018 года журналисты безапелляционно утверждали, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Актер же настаивает, что этого не делал. Более того, по его словам, жертвой насилия в этом браке был как раз-таки он сам.

Супруги расстались несколько лет назад, но самое грязное белье начали вытаскивать на свет божий именно сейчас, в ходе лондонского процесса. Причем «грязное белье» - это не только фигура речи: на днях в суде Депп заявил, что однажды Эмбер Херд или кто-то из ее друзей испражнился в их кровать. Херд сказала, что это всего лишь «безобидный розыгрыш» - но Депп посчитал иначе: именно после этого инцидента он окончательно решил расстаться с женой.

Допрос Деппа должен был закончиться в прошлый четверг, но затянулся на несколько дней: всем, похоже, хотелось узнать как можно больше подробностей его неудачного брака. Депп спокойно обо всем рассказывал. В понедельник, 13 июля он поведал о другой

драматической истории: как потерял 650 миллионов долларов. Эти деньги он заработал благодаря роли Джека Воробья во второй и третьей частях «Пиратов Карибского моря». Но миллионы, по словам актера, украл его менеджер. Более того, оказалось, что тот не

платил его налоги в течение 17 лет - и Депп осознал, что должен США еще 100 миллионов.

Все это он выяснил в ходе одной «очень неприятной, отвратительной встречи», состоявшейся 22 апреля 2016 года. Как назло, это был день рождения Эмбер, ей исполнялось 30 лет.

Понятно, что после известий о потерянных 750 миллионах Депп находился в подавленном расположении духа. Где-то между «неприятной встречей» и возвращением домой он покурил марихуаны (она легализована в Калифорнии, и, по словам Деппа, хорошо его успокаивает). На празднование он опоздал.

Дальше показания сторон расходятся. По версии газеты The Sun (и, соответственно, Херд), когда Депп добрался до дома, между ним и женой произошла бешеная ссора. В процессе Джонни швырнул в Эмбер огромную бутылку шампанского, сильно дернул супругу за волосы и ушел из дома, оставив издевательскую записку “Happy f–king birthday”. Со слов Деппа, все было наоборот: Херд страшно рассердилась, что муж, вместо того, чтобы принять участие в торжественном ужине, залез в кровать и начал читать. Депп настаивает, что это с его стороны было не самым страшным поступком, учитывая все обстоятельства: Херд пыталась на него накричать, так что он просто решил ретироваться в спальню. Но она добралась до кровати, где нанесла ему очень сильный удар, размахнувшись, что есть силы. А позже в этот вечер случился инцидент с испражнениями, ставший для Деппа последней каплей.

Одна из служанок, присутствовавших на вечеринке, подтверждает слова актера - говорит, что он вел себя адекватно и нормально со всеми общался, в то время как Эмбер была крайне раздражена и зла на мужа за опоздание.

На этой ноте многодневный допрос Деппа закончился. Покидая суд, он улыбнулся и сказал судьям: «Буду по вам скучать». Но сплетникам не стоит расстраиваться: в следующем году в США будут разбирать еще один иск Деппа о защите чести и достоинства (он требует персонально от Херд 50 миллионов долларов за то, что она косвенно обвиняла его в насилии). Так что мы, вероятно, узнаем еще много любопытного из жизни этой удивительной семейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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