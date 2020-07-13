Джонни Депп рассказал, как потерял 750 миллионов долларов

В Лондоне продолжается судебный процесс, затеянный актером Джонни Деппом: он требует от газеты The Sun извинений и возмещения морального ущерба. В статье 2018 года журналисты безапелляционно утверждали, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Актер же настаивает, что этого не делал. Более того, по его словам, жертвой насилия в этом браке был как раз-таки он сам.

Супруги расстались несколько лет назад, но самое грязное белье начали вытаскивать на свет божий именно сейчас, в ходе лондонского процесса. Причем «грязное белье» - это не только фигура речи: на днях в суде Депп заявил, что однажды Эмбер Херд или кто-то из ее друзей испражнился в их кровать. Херд сказала, что это всего лишь «безобидный розыгрыш» - но Депп посчитал иначе: именно после этого инцидента он окончательно решил расстаться с женой.

Допрос Деппа должен был закончиться в прошлый четверг, но затянулся на несколько дней: всем, похоже, хотелось узнать как можно больше подробностей его неудачного брака. Депп спокойно обо всем рассказывал. В понедельник, 13 июля он поведал о другой

драматической истории: как потерял 650 миллионов долларов. Эти деньги он заработал благодаря роли Джека Воробья во второй и третьей частях «Пиратов Карибского моря». Но миллионы, по словам актера, украл его менеджер. Более того, оказалось, что тот не

платил его налоги в течение 17 лет - и Депп осознал, что должен США еще 100 миллионов.

Все это он выяснил в ходе одной «очень неприятной, отвратительной встречи», состоявшейся 22 апреля 2016 года. Как назло, это был день рождения Эмбер, ей исполнялось 30 лет.

Понятно, что после известий о потерянных 750 миллионах Депп находился в подавленном расположении духа. Где-то между «неприятной встречей» и возвращением домой он покурил марихуаны (она легализована в Калифорнии, и, по словам Деппа, хорошо его успокаивает). На празднование он опоздал.

Дальше показания сторон расходятся. По версии газеты The Sun (и, соответственно, Херд), когда Депп добрался до дома, между ним и женой произошла бешеная ссора. В процессе Джонни швырнул в Эмбер огромную бутылку шампанского, сильно дернул супругу за волосы и ушел из дома, оставив издевательскую записку “Happy f–king birthday”. Со слов Деппа, все было наоборот: Херд страшно рассердилась, что муж, вместо того, чтобы принять участие в торжественном ужине, залез в кровать и начал читать. Депп настаивает, что это с его стороны было не самым страшным поступком, учитывая все обстоятельства: Херд пыталась на него накричать, так что он просто решил ретироваться в спальню. Но она добралась до кровати, где нанесла ему очень сильный удар, размахнувшись, что есть силы. А позже в этот вечер случился инцидент с испражнениями, ставший для Деппа последней каплей.

Одна из служанок, присутствовавших на вечеринке, подтверждает слова актера - говорит, что он вел себя адекватно и нормально со всеми общался, в то время как Эмбер была крайне раздражена и зла на мужа за опоздание.

На этой ноте многодневный допрос Деппа закончился. Покидая суд, он улыбнулся и сказал судьям: «Буду по вам скучать». Но сплетникам не стоит расстраиваться: в следующем году в США будут разбирать еще один иск Деппа о защите чести и достоинства (он требует персонально от Херд 50 миллионов долларов за то, что она косвенно обвиняла его в насилии). Так что мы, вероятно, узнаем еще много любопытного из жизни этой удивительной семейки.

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