Стали известны новые названия бургеров в российском «Макдоналдсе»

Бургеры из вновь открывающихся ресторанов популярной сети фастфуда никуда не денутся. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Американская сеть «Макдоналдс» продала свои активы бизнесмену Александру Говору в середине мая. После этого в Роспатент практически еженедельно приходят заявки на регистрацию новых брендов. Например, «Весело и вкусно», «Это он» и другие. Предполагалось, что один из них станет новым названием. Однако как удалось узнать корреспонденту kp.ru, регистрация неймингов нужна вовсе не для парадной вывески.

— Это варианты названий для блюд и инфраструктуры, которая есть в ресторанах. Американская корпорация продала бизнес с условием, что новые владельцы не будут использовать фирменные товарные знаки. Например, «МакКафе», «МакАвто», «Биг Тейсти», «Биг Мак», «МакФлури». Каждый из них — собственность «Макдоналдс Корпорейшн», зарегистрированной в Чикаго. С фирменными бургерами, к тому же, вмешивается еще коммерческая тайна рецептуры соусов, — сообщил kp.ru источник внутри российского «Макдоналдс».

Собеседник рассказал, что новые — непривычные для обывателя названия, которые уже стали расходиться на мемы — могут стать именами для позиций из меню и сервисов ресторана.

«Только так» — бывший «Биг Мак»;

«Весело и вкусно» — бывший «Хэппи Мил»;

«Наше место» — бывшее «МакКафе» (отдельная зона в ресторанах, где подают десерты и напитки);

«Свободная касса» или «Компас» — бывший «МакАвто»;

«Это он», «Точно он» и «Тот самый» — бывший «Биг Тейсти» или названия для других бургеров, на которые у американцев есть авторского право.

Макдоналдс окончательно ушел с российского рынка в середине мая, позднее появились новости о скором открытии ресторанов под новым брендом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Источник также объяснил, почему нельзя было оставить прежние названия:

— Во-первых, это имиджевый момент для американской компании. Показать, что они вышли из российского бизнеса, ничего общего с ним не имеют. Во-вторых, передача исключительных прав на бренд новым владельцам заняла бы много времени. А так у «Макдоналдс Корпорейшн» остаются бренды. Не исключено, чтобы в будущем вернуться в Россию с прежним меню.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что из обновленных ресторанов исчезнут любые напоминания «Макдоналдса»: цвета, фирменная буква в виде желтых арок. Новое имя для сети еще не выбрано. Сейчас в России ресторанами управляют несколько компаний. Больше всего после сделки у компании бизнесмена Говора. Однако есть и франшизники: те, кто купил право работать под вывеской и по стандартам «Мака». К консенсусу по поводу нового названия фирмы пока не пришли.

Открытие флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве запланировано на 12 июня. Хотя в Москве, Подмосковье и большинстве городов Центральной России рестораны закрыты с марта, в Сибири и на Урале они работают — принадлежали не американской компании, а открывались по франшизе. При этом в Москве появился свой «тайный» «Макдоналдс», из которого доставляют бургеры.