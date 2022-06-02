Долгое прощание с Болоньей: Россия сохраняет бакалавриат и магистратуру

Менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перестройка системы высшего образования в России будет плавной, пообещал министр образования и науки Валерий Фальков.

Напомним, Россия намерена отказаться от ныне действующей Болонской системы. Что это такое? Это двухступенчатое обучение в вузах: сначала четыре года бакалавриат, потом, для особо одаренных, два года магистратура. Причем студент не обязан в магистратуре сохранить ту же специальность, что и в бакалавриате. Был филологом – стал зоологом.

Болонской системе противостоят воспоминания о старых добрых советских временах, когда студенты учились одной специальности пять лет, и в дипломе у них было написано, кто же они такие. Эта система по-научному называется «специалитет».

Новость об отказе от магистров и бакалавров всколыхнула разговоры, что к специалитету и возвращаемся. Все будет, как в СССР. Заодно и ЕГЭ отменим (хотя этот школьный экзамен формально с вузовским обучением не связан). Но на прошлой неделе чиновники ведомства охладили горячие головы: возврата к советскому не будет, Россия будет строить собственную, национальную систему высшего образования, и вообще, все будет плавно, не рывками.

Какие-то элементы этой новой национальной системы и представил Валерий Фальков.

Самое главное: бакалавр, направляясь в магистратуру, будет лишен той безбрежной свободы выбора, которую дает Болонская система. Был филологом – в филологах и совершенствуйся. «Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение», — уточнил Фальков.

Но в любом случае переход займет годы, акцентировал чиновник в интервью изданию «Коммерсант».

«Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступят в следующем году, также будут спокойно учиться. Это ведь плавная и последовательная перестройка, которая растянется на многие годы вперед. Но нам важно вектор видеть, а он теперь совершенно другой. Важно понимать, что мы теперь не связаны какими-то представлениями извне», — рассказал Фальков, - Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура».

По словам министра, предстоит построить уникальное сочетание бакалавриата, магистратуры и специалитета. При этом студент сам будет решать, что ему лучше.

В любом случае, менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России, задачи ее экономики, а не на исполнение навязанных извне схем и стандартов.

Изменения в минимальной степени коснутся и иностранцев, которые учатся в России. В свое время именно «экспорт образовательных услуг» был главным аргументом введения Болонской системы. Мол, мы чужих студентов учим, а за рубежом не понимают, что такое пятилетний диплом, какой за ним стоит специалист. На деле 93,5% иностранцев в России учатся на медиков, а это – все равно специалитет, рассказал министр.