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Общество2 июня 2022 11:25

Долгое прощание с Болоньей: Россия сохраняет бакалавриат и магистратуру

Менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России
Алексей МОРОЗОВ
Менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России

Менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перестройка системы высшего образования в России будет плавной, пообещал министр образования и науки Валерий Фальков.

Напомним, Россия намерена отказаться от ныне действующей Болонской системы. Что это такое? Это двухступенчатое обучение в вузах: сначала четыре года бакалавриат, потом, для особо одаренных, два года магистратура. Причем студент не обязан в магистратуре сохранить ту же специальность, что и в бакалавриате. Был филологом – стал зоологом.

Болонской системе противостоят воспоминания о старых добрых советских временах, когда студенты учились одной специальности пять лет, и в дипломе у них было написано, кто же они такие. Эта система по-научному называется «специалитет».

Новость об отказе от магистров и бакалавров всколыхнула разговоры, что к специалитету и возвращаемся. Все будет, как в СССР. Заодно и ЕГЭ отменим (хотя этот школьный экзамен формально с вузовским обучением не связан). Но на прошлой неделе чиновники ведомства охладили горячие головы: возврата к советскому не будет, Россия будет строить собственную, национальную систему высшего образования, и вообще, все будет плавно, не рывками.

Какие-то элементы этой новой национальной системы и представил Валерий Фальков.

Самое главное: бакалавр, направляясь в магистратуру, будет лишен той безбрежной свободы выбора, которую дает Болонская система. Был филологом – в филологах и совершенствуйся. «Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение», — уточнил Фальков.

Но в любом случае переход займет годы, акцентировал чиновник в интервью изданию «Коммерсант».

«Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступят в следующем году, также будут спокойно учиться. Это ведь плавная и последовательная перестройка, которая растянется на многие годы вперед. Но нам важно вектор видеть, а он теперь совершенно другой. Важно понимать, что мы теперь не связаны какими-то представлениями извне», — рассказал Фальков, - Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура».

По словам министра, предстоит построить уникальное сочетание бакалавриата, магистратуры и специалитета. При этом студент сам будет решать, что ему лучше.

В любом случае, менять систему образования будут, ориентируясь на собственные потребности России, задачи ее экономики, а не на исполнение навязанных извне схем и стандартов.

Изменения в минимальной степени коснутся и иностранцев, которые учатся в России. В свое время именно «экспорт образовательных услуг» был главным аргументом введения Болонской системы. Мол, мы чужих студентов учим, а за рубежом не понимают, что такое пятилетний диплом, какой за ним стоит специалист. На деле 93,5% иностранцев в России учатся на медиков, а это – все равно специалитет, рассказал министр.

ОбразованиеОбразование: Особый случай