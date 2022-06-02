Не на тех напала: кем оказались дамы, получившие нагоняй от Любови Успенской

Интересный поворот в скандале Любы Успенской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соседская потасовка Любови Успенской, которая устроила скандал из-за покусавшей ее собаки, похоже, миром не кончится. Певица стоит на своем: извиняться она не намерена, выплачивать компенсацию - тем более. Между тем, оппонентки королевы шансона тоже не лыком шиты - это дамы и с деньгами, и со связями. Да и могло ли быть иначе в элитном коттеджном поселке на Новой Риге, где ценник на самое скромное жилье стартует от 85 млн рублей?

Оказалось, под раздачу от Успенской попали столичные дизайнеры интерьеров Юлия Райская и Анна Кауфман. Первая намерена взыскать с певицы деньги за покалеченную собаку - якобы в запале Любовь Залмановна отпинала напавшего на нее соседского будьдога (спокойно: это французская, то есть маленькая порода). А вторая будет требовать компенсации морального вреда за матерщину и оскорбления, которыми звезда обложила ее при детях - их у Анны Кауфман аж трое.

Светские дамы Юлия Райская и Анна Кауфман. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, биография оскорбленной женщины одним только материнством не ограничивается. В интервью Анну Кауфман представляют как владелицу большого бизнеса: тут вам и архитектурно-дизайнерское бюро, и собственная сеть магазинов отделки, клиенты - сплошь владельцы элитной недвижимости. Но есть в ее бизнесе и непарадные истории.

- Интересный поворот в скандале Любы Успенской. Оказывается, Кауфман и сама подозревается в авантюре на 2 млн рублей, - сообщила в своем Телеграм-канале журналистка Алена Жигалова. - Пострадавшие (известные фудблогеры Камилла и Антон Дмитриевы) полгода назад отдали представителю Кауфман, который оказался ее мужем, деньги - на них им обещали привезти стройматериалы. Впоследствии материалов ребята не получили, а Анна открестилась от мужа и заявила, что решила с ним развестись. Семья Дмитриевых намерена обратиться в правоохранительные органы.

Официальных подтверждений этой информации сайт kp.ru так и не нашел: судебных исков от Дмитриевых не зарегистрировано, а сами обманутые клиенты "Комсомолке" не ответили. Однако, неофициально нам все-таки подтвердили: авантюра с двумя миллионами действительно имела место. Вот только причастна к ней не сама Кауфман, а якобы супруг, который брал деньги у клиентов и не возвращал, прикрываясь бизнесом жены. На этой почве они и развелись.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успенской грозит уголовка?

Хозяйка собаки, пострадавшей от рук (или ног) артистки, планирует привлечь разбушевавшуюся звезду за жестокое обращение с животными. А это, на минуточку, уголовная статья, максимальное наказание - до трех лет за решеткой. Впрочем, если певице повезет, все ограничится гражданским иском о выплате компенсации.

- Я предлагал Любе решить вопрос мирным путем, в моем понимании - это извиниться и оплатить операцию, которая необходима собаке: у нее поврежден глаз. Это я считаю справедливым решением и человечным отношением к животным. Теперь, видимо, дело пойдет в суд, где Любовь Успенская должна быть наказана согласно действующему законодательству. Должна и будет, - сообщил Александр Добровинский, представляющий интересы Анны Кауфман и Юлии Райской.