15 минут этой забытой советской игры заменят часовую пробежку. Теперь это хоппинг

Забаве придумали новое название: чтоб звучало модно Фото: Андрей АБРАМОВ

У нынешней ребятни во дворах ходит легенда. Мол, когда-то (где-то между палеозоем и распадом СССР) их предки выходили на улицу. И не жались на лавке, втыкая в экран телефона. Вместо побед на виртуальных фронтах и басистого рэпа в переносных колонках, девчонки и парни занимались совсем странными вещами.

Играли в казаки-разбойники, прыгали в классики, башали друг дружку в салочки. А самой забойной игрой, в которую можно было «катать» (на молодежном сленге это значит «играть») часами напролет, были резиночки.

Помните?

Достаешь из комода трусы или гамаши. Вытаскиваешь из них ценнейший артефакт — резинку. От мамы, конечно, потом прилетит, но бог бы с ней! Бежишь во двор. Там двое друзей натягивают резинку на щиколотки. А ты как заведенный скачешь через нее.

Вот и супруги из Москвы Елена и Вячеслав Ветровы все это помнят. И решились на ребрендинг знаменитых резиночек в духе времени. Так появился хоппинг. Hopping — «прыжки» с английского.

ИЗ ДРЕВНЕГО КИТАЯ В «АРТЕК»

— Хотели оставить старое название. Это же наше! Но поговорили с людьми, которые разбираются в современном спорте. Они сказали, что так не получится раскрутить игру. Нужно было модное слово, — рассказала Елена kp.ru.

До того, как хоппинг стал хоппингом, семья Ветровых провела фольклорное исследование. В резиночку играли три поколения советских детей. В регионах России прыгали по-разному. Изобретатели искали видео в интернете, собирали рассказы людей, чтобы затем «упаковать» все это в спорт — он пока официально не зарегистрирован, но дело наживное.

Выяснили, что корни игры уходят в Древний Китай. В КНР до сих пор есть такое развлечение, только оно больше похоже на танец. А у нас резиночки более спортивные. Пошли из лагерей «Артек» и «Орленок», которые были всесоюзные и международные.

Вячеслав Ветров стал вынашивать идею незадолго до начала пандемии. Перво-наперво понял, что схема, когда двое натягивают резинку ногами, а третий прыгает — не подходит. Нужен тренажер, спортивный снаряд. Спорт, штука формальная, со своими правилами.

Москвич спроектировал шестиугольник. Даже патент оформил. Снаряд сделан из дерева. Разбирается-собирается за пять минут и складывается в обычную спортивную сумку. Стойки, которые держат резинку, регулируются по ширине. С помощью зарубок на столбиках можно настраивать высоту. Чем выше резинка, тем сложнее прыгать.

Современная ребятня с игрой незнакома, но живо вливается в процесс Фото: Андрей АБРАМОВ

ТРЕНИРУЕТ МОЗГ И МЫШЦЫ

Резиночки превратили в азартный спорт. Есть несколько дисциплин. Например, прыжки на скорость: сколько раз успеешь перепрыгнуть ее туда-сюда за 30 секунд. Или фристайл: похоже на фигурное катание. Готовишь произвольную программу прыжков на тренажере под музыку. Судьи смотрят, насколько чисто выполнил, зрелищно ли получилось. Всего же новаторы придумали под 70 разных упражнений, которые можно напрыгать в хоппинге.

Получился — убийца калорий. 15 минут на тренажере заменят часовую пробежку. В четыре раза эффективнее! Другое дело, что сейчас к спортивной забаве интерес проявляют в основном дети. А они и так все стройные как кипарисы и тростиночки. Это с возрастом обрастаешь жирком, а там уже как-то не до хоппингов, жить надо! Но потенциал ноу-хау большой:

— Когда мы приходим с тренажером на общественное мероприятие, мамочки расталкивают ребят и начинают скакать. Так дети их отогнать не могут, чтобы дали им попрыгать, — рассказывают изобретатели.

Я тоже разогнал ребятню и пошел прыгать через резинку. Чувствуется, старею. Нет прежней гибкости в членах. Да, я уже и не молод — 28 лет. Для кого-то «Всего лишь!», для меня и ребят помладше «Целых 28!». Дитятки как узнали, сколько мне, давай шептаться: «Что за старик чудит? Шел бы ты отсюда в собес, дядя». Ну, я им таких фортелей показал, аж поясница загудела, колени затрещали. Но больше всего удивился, что напряглась голова — та ее часть, что за мыслительный процесс отвечает. Мало уметь прыгать, начинаешь думать, куда и как ноги ставить.

Хоппинг демонстрировали нейропсихологам. Специалисты подтвердили: полезен и для ума. Работают оба полушария мозга. Нужно быстро принимать решения, координировать работу головы и тела.

— Я в молодости борьбой занимался. Рядом была секция бокса. Оба тренера задавали упражнение с резиночками. Появляется резкость в движениях, ринг чувствуешь. А сейчас дети приходят — ноги почти у всех дубовые. Тренеры мне на это тоже жаловались. Так что в школах хоппинг тоже начинают внедрять, понимают важность, — поделился Вячеслав Ветров.

КСТАТИ

Изобретатели хоппинга летом поедут в детские дома и центры размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Развлечь ребят, показать им новую игру и оставить тренажеры для хоппинга. Ищут спонсоров, кто готов поддержать проект. Хотите помочь — пишите на почту info@gohop.ru.

КОНКРЕТНО

Детская секция хоппинга работает в Котельниках (Сосновая, 1, корп. 5). Летом она закрыта, с началом учебного года будет новый набор. Во время каникул планируют проводить занятия в Кузьминском лесопарке. Следить за анонсами и расписанием можно через группу «ВКонтакте».

В ТЕМУ

Вспомним игры нашего детства

Казаки-разбойники. Командная игра в догонялки-прятки. Казаки ловили «плохишей» и заключали их в темницу. Разбойники могли вызволить своих, чтобы вернуть в игру. Есть усложненные версии с придумыванием паролей и «пытками» щекоткой, дабы выведать шифр. Казаки-разбойники считаются предтечей военно-патриотической «Зарницы». Ее до сих пор проводят в детских лагерях, особенно тех, которые курируют силовые ведомства.

Классики. Разлинованный мелом асфальт, к счастью, до сих пор встречается в наших дворах. Герои нашего материала, супруги Ветровы, хотят также осовременить игру электронными датчиками. Разработку пока держат в секрете.

Городки. Из былин известно, что Добрыня Никитич играл в городки. А из стихотворения Андрея Вознесенского, что Ленин тоже не чурался выбивать рюхи. Городки не забыты: в Москве есть Федерация городошного спорта, которая проводит турниры и учит всех желающих. У городков были аналоги, которые не требовали серьезного инвентаря. Например, выбивали пустые консервные банки из-под сгущенки или пробки.

Море волнуется. Когда водящий произносил заклинание «Морская фигура замри!» — все должны оставаться неподвижными. Шевельнулся — проиграл. Более динамичная вариация: тише едешь — дальше будешь. Ведущий стоит спиной, а игроки пытаются добежать до него. Как только он оборачивается, все должны замереть. Кровавую реинкарнацию этой игры показали в модном корейском сериале «Игра в кальмара».

Фанты. Сдаешь ведущему свою вещь. Тот, не глядя, вытягивает бумажку с заданием — фант. А затем вещицу одного из участников. Чью достали, тот и выполняет фант. Производители современных настольных игр сейчас продают эту игру с красиво оформленными карточками-заданиями. Есть даже версии 18+.

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