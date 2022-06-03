Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 июня 2022 года: Хакеры вскрывают Киев как банку килек, беженцев незалежной начинают притеснять, о паспортах РФ мечтают даже теробороновцы

Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец блокаде Крыма Фото: REUTERS

Как вырубить на сутки власть в незалежной

Пару месяцев назад власти незалежной на 24 часа остались без закрытой связи и управления из-за хакерской атаки. Об этом рассказал РИА новости хакер из российской группировки RaHDIt. По его словам, в марте группировка взломала более 700 сайтов украинских госорганов. Киеву в итоге пришлось отключить их. Хакеры смогли лишить Украину защищенных каналов связи. А также возможности передавать информацию. Прежде RaHDIt разместила информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фото, телефонами и адресами проживания и о пристрастиях сотрудников спецслужб: наркотики, рулетка, мальчики. Правильной дорогой идете, товарищи!

Продовольственная блокада Крыма снята окончательно

Олег Крючков, советник главы Крыма по информационной политике, заявил, что продблокада полуострова со стороны Украины канула в лету. Вот что заявил Крючков: «Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде... Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные по вине украинских националистов торгово-экономические связи». Поставки в Крым фруктов и овощей из освобожденных областей уже позволили снизить цены в регионе. Овощ наш!

Почему Токио млеет от нацистов

Страна восходящего солнца поощряет деятельность нацподразделения «Азов»* в незалежной. Это следует из доклада МИД РФ «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». Вот выдержки из доклада: «В апреле 2022-го Токио изъял из перечня террористических организаций в национальном «Обзоре ситуации в области международного терроризма» за 2021 год ссылку на украинский нацбат «Азов». Таким образом, Япония из политических соображений поощряет деятельность данной терорганизации, что чревато новыми угрозами для жизни и безопасности граждан России». На японских островах знают толк в изощренном садизме.

Беженцы из самостийной бесят Европу

В столице Чехии с 15 июня закроют центр регистрации беженцев с Украины. Пражский магистрат не может обеспечить толпам из незалежной условия размещения. Прага исчерпала варианты предоставления жилья, медобслуживания и других видов соцподдержки, которые требуют покидающие Украину. В чешской столице концентрация покинувших самостийную в четыре раза выше, чем в других регионах Чехии, заявил мэр Зденек Гржиб. В Праге и ее пригородах находятся более 90 тысяч из 360 тысяч получивших в Чехии временное убежище сбежавших из Украины. Ну а власти Болгарии украинских беженцев выселяют из гостиниц на побережье в специализированные буферные центры. Власти польских городов отменили бесплатный проезд для граждан Украины. А в Британии пока не отказались окончательно от идеи переселения украинских беженцев в Африку. Кстати, еще есть Антарктида.

Как командир теробороны захотел паспорт РФ

Дмитрий Кузьменко, экс-командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области хочет оформить российское гражданство для себя и близких. Вот что он заявил: «На сегодня люди в Херсоне себя чувствуют уверенно. И сам Херсон стал чище. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали». По словам Кузьменко, украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление. В первый день спецоперации, как утверждает бывший глава теробороны, украинский командир ВСУ заверил его, что на херсонском направлении ничего не происходит. Но Кузьменко узнал, что все украинские силовики бежали из города в первые два дня после начала спецоперации. 25 февраля ему приказали раздать оружие личному составу и... распустить всех по домам. Никакой подготовки и установок по защите города у теробороновцев не было. Один из местных жителей предупредил Кузьменко, что российские военные уже в городе, и смысла в действиях его бойцов нет. Да и раньше не было...

Лондон не даст Киеву ракеты без визы Вашингтона

Британия просит Штаты одобрить план по отправке современных ракетных систем средней дальности на Украину в течение нескольких недель. Об этом премьер Борис Джонсон говорил с президентом США Джо Байденом. Речь шла о передаче реактивных систем залпового огня M270 американского производства. Вашингтон должен официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта. В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон направит Киеву реактивные системы залпового огня. Системы залпового огня M270 способны поражать цели на расстоянии до 80 км. А сами думают на островах отсидеться?

Какие беспилотники янки обещают Украине

Вашингтон планируют продать Киеву четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Они могут быть вооружены ракетами Hellfire. Об этом сообщает агентство Reuters. Администрация Байдена сообщит конгрессу о продаже на Украину беспилотников «в ближайшие дни». Это решение, которое Пентагон рассматривает «в течение нескольких недель», все еще может быть заблокировано конгрессом.

А часть средств из американского пакета помощи в 40 миллиардов доларов может пойти на «финансирование возможной продажи» беспилотников и на обучение украинских военных. Представитель Пентагона комментировать продажу беспилотников не стал. Слово - не воробей.

Следственный комитете шерстит боевиков

Двух сотрудников СБУ и боевика нацполка «Азов» Следственный комитет России проверяет на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих. СК расследует уголовное дело о причинении телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на жизнь не менее восьми российских военнослужащих. В СК заявили: «Из ФСБ получены сведения о лицах, причастных к совершенному преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. Он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Проверяется причастность к преступлению бойца батальона «Азов» Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного. Скрыться не получится.

Наемников на Украине стало меньше в два раза

Резко уменьшилось число иностранных наемников на Украине - с 6600 до 3500. По данным генерала Игоря Конашенкова, большая часть иностранных боевиков погибла из-за слабой подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Вот что сказал официальный представитель Минобороны: «Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими дополнительной подготовки и слаживания тактических подразделений». Уже с начала мая поток «солдат удачи» в незалежную почти иссяк. А те, кто еще остались , хотели бы сбежать, да украинские командиры не дают. По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине уже стали фигурантами уголовных дел — это «дикие гуси» из Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии, США. Не там решили "поохотиться"

В Запорожье криминальный авторитет работал на СБУ?

В Росгвардии заявили о задержании спецназом украинского криминального авторитета на территории Запорожской области. Попытки данного «крутого персонажа» оказать сопротивление были предотвращены, сообщила пресс-служба Росгвардии. Сейчас этот человек проходит проверку на сотрудничество со Службой безопасности Украины. Распальцовка не поможет.

*на "Азов" в РФ заведено уголовное дело