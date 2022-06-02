Леонид Слуцкий: Украина не всегда будет нацистской. И мы возобновим нормальные добрососедские отношения.

Приводим несколько ярких цитат из беседы Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который только неделю назад был избран на этот пост, теперь возглавляет и партию, и ее фракцию в Госдуме, и еще Комитет по международным делам. В интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) он рассказал, сколько будет получать зарплат, и ответил тем, кто требует сменить цвета партии, потому что они совпадают с флагом Украины. Приводим несколько ярких цитат из беседы.

Привычно строгий политик появился перед корреспондентами «КП» в костюме и галстуке.

А. Гамов: Леонид Эдуардович, давайте сделаем разговор такой, более естественный. Я расстегиваю верхнюю пуговицу. А вы можете галстук чуть-чуть ослабить или даже совсем его снять?

Лидер ЛДПР согласился.

А. Гамов: Леонид Эдуардович, вы единственный за всю историю Думы, кто возглавляет одну из крупнейших в России партий, ее фракцию в Госдуме и еще и комитет. Зарплаты вы тоже три получаете? Я бы три попросил.

Л. Слуцкий: Нет, одну (смеется). Не получать же мне еще зарплату в общественных организациях, которые я возглавляю. А если серьезно... Сейчас очень непростое время, и если люди мне доверяют, говорить «извините, я загружен, я тут не справлюсь» неправильно.

В. Алфимов: А сил-то на все хватит?

Л. Слуцкий: Хватит, Валентин. У России на все хватит сил, и у меня хватит.

Ответил Слуцкий и на вопрос о том, не собирается ли его партия сменить флаг. А есть и такие предложения, потому что его цвета - желтый и голубой - совпадают с украинским флагом.

Л. Слуцкий: Нам незачем в угоду конъюнктуре момента менять цвета. У нас свой исторический флаг. Он не менялся со дня основания партии в 1989 году. А что касается Украины, она не всегда будет нацистской. Мы возобновим с Украиной, освобожденной от нацизма, нормальные добрососедские отношения. Мы исторически, культурно, географически обречены на это. Возможно, это будет не сразу. Но будет обязательно.

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