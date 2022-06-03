Леонид Слуцкий: я готов, что меня будут сравнивать с Жириновским

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Привычно строгий Леонид Слуцкий появился перед корреспондентами KP.RU Александром Гамовым и Валентином Алфимовым в студии радио "Комсомольская правда" в костюме и галстуке.

Гамов:

- Леонид Эдуардович, давайте сделаем разговор такой, более естественный. Я расстегиваю верхнюю пуговицу. А вы можете галстук чуть-чуть ослабить, или даже совсем его снимите?

Лидер ЛДПР согласился, хотя его помощники нас уверяли перед интервью, что это невозможно. В итоге получился откровенный, полунеформальный разговор.

СНАЧАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОТОМ - РЕФЕРЕНДУМЫ

Гамов:

- Нас всех знаете, что подкупило? Что Слуцкий, едва став, как говорили раньше, вождем ЛДПР, сразу помчался в Донбасс. Почему? Откровенно скажите, это пиар или кто-то посоветовал? Или это просто движение души?

Слуцкий:

- Я, Александр Петрович, помчался в Донбасс, до того, как был избран лидером ЛДПР. Я там был много раз за последние годы. Там живут люди, которые нуждаются в поддержке. Я поддерживаю детское отделение Донецкого травматологического центра, другие лечебные учреждения. Не за горами 1 сентября, так что мы отвезли еще 50 компьютеров. Учебники информатики нужны, компьютеры нужны. Повидался с Денисом Пушилиным, главой республики, со многими министрами.

Сейчас это нужно делать не ради политики. Мы должны показать этим мужественным людям, в сторону которых годами летели снаряды с надписями «Детям Донбасса» за то, они просто хотят говорить по-русски, что мы в состоянии восстановить жилье, дороги, школы, больницы, предприятия. Это хорошая проверка для каждого из нас.

Алфимов:

- А хватил ли у России сил восстановить все это?

Слуцкий:

- Хватит, Валентин. Сейчас этим занимается вице-премьер Хуснуллин Марат Шакирзянович. Большая умница, сильный, профессиональный человек. Так что все обязательно получится. Будет тяжело, но получится, вне всякого сомнения.

Алфимов:

- Вы в одном из интервью сказали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области вместе с Запорожской мог бы пройти одновременно, и это было бы логично. Даже сроки называлась – июль. Наш корреспондент Дмитрий Стешин говорит, что в Донецке рассчитывают провести его 11 сентября - параллельно с нашим единым днем голосования.

Слуцкий:

- Валентин, есть предложение не заниматься фантазиями. Проведение этих референдумов требует желания самих людей. Как они решат, тогда и пройдут референдумы. Это первое.

Второе - очень важный момент - безопасность. Вспомните «крымскую весну». Тогда референдумы проходили в полной безопасности, которую обеспечили «Вежливые люди». Давайте сначала все вместе обеспечим этим людям нормальные условия жизни, медицину, образование - это все зависит от нас.

А вопросы безопасности в большей степени зависят не от нас с вами, а от тех, кто сегодня на передовой проводит спецоперацию - единственно возможную и правильную в этих условиях. И в том числе от тех, кто пишет десятки заявлений к нам в партию прямо с линии фронта. Это очень трогательно и очень важно.

ТРИ ДОЛЖНОСТИ, НО ОДНА ЗАРПЛАТА

Гамов:

- Леонид Эдуардович, вы человек уникальный - единственный за всю историю Думы, кто возглавлял одну из крупнейших в России партий, ее фракцию в Госдуме и еще и комитет. Зарплаты тоже три получаете?

Слуцкий:

- Нет, одну (смеется)

Гамов:

- Я бы три попросил.

Слуцкий:

- Я бы должен тогда получать еще…

Гамов:

- За Фонд мира.

Слуцкий:

- …в общественных движениях и организациях, которые я возглавляю. Но это шутка - это запрещено Законом о статусе депутата. Мы как бы научились (и я, и мои коллеги) одновременно или попеременно снимать какие-то шляпы, надевать другие.

Если серьезно, сейчас очень непростое время, поэтому если люди выражают доверие, то говорить, что, извините, я загружен, я тут уже не справлюсь, не совсем правильно. С 2003 года я возглавляю Российский фонд мира - это самая крупная неправительственная организация в стране, и я продолжаю ее возглавлять.

А в Думе у нас нет правил, которые запрещают одновременно возглавлять фракцию и комитет, поэтому коллеги - представители всех пяти фракций политических партий - оказали мне доверие, согласились, что я должен остаться председателем Комитета по международным делам.

Алфимов:

- А сил-то на все хватит?

Слуцкий:

- Хватит, Валентин. У России на все хватит сил, и у меня хватит.

ВСЕ ЕЩЕ ПАРТИЯ ЖИРИНОВСКОГО

Гамов:

- Что будет в апартаментах Владимира Вольфовича, где его изваяние, где холодильник с мороженым «Жирик», где табуретки вместо стульев?

Слуцкий:

- Сначала мы там проведем мемориальную выставку, а потом кабинет поступит в распоряжение председателя фракции. Безусловно, я буду занимать исторический кабинет, где работал Владимир Вольфович, принимать там делегации.

Алфимов:

- Поменяет ли новый руководитель кадры? Политика партии не изменится? Ходят слухи, что сокращается финансирование, поставлены на стоп все программы.

Слуцкий:

- Финансирование не сокращается, а увеличивается. Программы не ставятся на стоп, а развиваются и возрастают. В ЛДПР пришли не могильщики, а люди, которые продолжат курс Жириновского, и это по-прежнему партия Жириновского. Результаты? Давайте посмотрим, как пройдут выборы в заксобрания в шести субъектах федерации в единый день голосования. Сколько избирателей поддержит нас. В политике, как в спорте – надо сравнивать себя с самим собой чуть раньше. Так что будем возрастать. Ради памяти Жириновского и 300 с лишним тысяч человек, которые доверили мне руководство, будем решать задачи и докладывать «Комсомолке».

Гамов:

- Вот вы готовы, что вас все время будут с Владимиром Вольфовичем сравнивать? Я сейчас тоже хочу это сделать: я писал о поросячьих бегах, которые Жириновский устраивал (там поросенок Шустрик формировался), потом мы коров доили, в баню ходили. Но это была внешняя сторона, а на самом деле там были глубокие такие интервью.

Слуцкий:

- Александр Петрович, готов пригласить в баню в любой момент, только без поросенка Шустрика. И интервью будем делать. Только не в бане. Там лучше отдохнем от трудов праведных, когда будет время.

Гамов:

- А коров доить вы умеете?

Слуцкий:

- Коров доить умею, а вот поросячьи бега не организовывал. Вспомнить можно сотни историй, связанных с Владимиром Вольфовичем – это историческая личность, человек, который мог не просто предвидеть будущее, вести за собой партию, но и прекрасно отдыхал, шутил, смеялся. А главное, он уникальным образом умел поддерживать людей и партия остается заточенной на каждую семью и каждого человека.

У РОССИИ ДОСТАТОЧНО СТОРОННИКОВ

Гамов:

- Благодаря вам в свое время растопили лед в Европе. Именно Слуцкий организовал несколько десантов французских парламентариев в Крым, когда все боялись туда лететь. Сегодня у нас какие шансы не оказаться где-то в хвосте европейской политики? Может быть, санкции помогут, наоборот, нам?

Слуцкий:

- Мы ни в каком хвосте не окажемся. Мы были и останемся на острие. Другое дело, что, конечно, наш имидж сегодня, наше реноме подвергается внешним нападкам. Многие наши «стратегические друзья» на западе пытаются маргинализировать, демонизировать, деформировать образ России в мире – не больно-то получается. Но там есть масса здравомыслящих людей, в том числе, европейских политиков. Они уже разобрались, в чем дело. Но нам надо думать не как быть хорошенькими для внешних наблюдателей, а надо сохранять свою экономику, свою социальную сферу. И Россия, вне всякого сомнения, выстоит, здесь даже нет повода для сомнений либо дискуссий.

Гамов:

- Французы трижды были, да?

Слуцкий:

- Да больше, просто не всегда пиарились. Эти визиты я организовывал не ради медийности. Хотя первые - безусловно да. Нужно было показать Европе, что в Крыму не угнетенное и порабощенное население, а люди счастливые. И счастливые до сих пор. Точно так же у нас и ПАСЕшники и не только съездили в Сирию. На нашей базе Хмеймим констатировали успехи Минобороны. Так что у нас есть сотни, тысячи людей - общественных деятелей, парламентариев, публицистов - которые, конечно, приедут и на референдумы и выскажутся не пророссийски, а объективно, в пользу здравого смысла и прав человека

Наш образ можно, конечно, демонизировать, и даже модно в этом преуспеть, но не надолго – у России достаточно сторонников, союзников. Мы занимаемся здравым делом и, думаю, чем дальше, тем больше это станет очевидным. Повестка у нас единственная во внешней политике - никаких разночтений. Мы не проводим, а стираем искусственные разделительные линии.

«PARDONNE-MOI»

Гамов:

- Я знаю, что вы многие годы дружите с Мирей Матье. Вы на каком языке с ней разговариваете?

Слуцкий:

- Разумеется, на ее родном, на французском. Она уникальный человек, светлый. Она долгие годы была украшением, гвоздем программы фестиваля «Спасская башня», который по сути перенес столицу военной музыки в Москву.

Гамов:

- А вы можете хотя бы один куплет на французском воспроизвести из репертуара Мирей Матье? Или продекламировать на французском?

И Слуцкий сделал спел строки из, пожалуй, самой известной песни Мирей Матье:

Pardonne-moi ce caprice d’enfant

Pardonne-moi, reviens moi comme avant

Слуцкий:

Давайте, как-нибудь вместе с Мирей выйдем в эфир нашей любимой радиостанции, Александр Петрович. И вместе с ней что-нибудь исполним. Я еще очень люблю Вертинского. Мне не чуждо абсолютно… В принципе, можно всегда и попеть, и анекдоты рассказать друг другу. Мы нормальные люди.

Гамов:

- Вы еще долгие годы тоже дружите с князем Монако Альбером?

Слуцкий:

- У нас с ним сейчас разные позиции по Украине. Но бывает такое. Жизнь - сложная штука. Вспомните, как д’Артаньян был по одну сторону баррикад, а Атос и Арамис – по другую.

Гамов:

- Я могу сказать, что мы друзья с вами?

Слуцкий:

- Можете, для меня это большая честь. А что касается наших оппонентов… (смеется), чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. Надо работать. Не надо никогда бояться, что нас кто-то санкциями закидает. И у нас обязательно все получится. У нас прекрасные люди – умные, тонкие. Мы выстоим и укрепимся, несмотря на любое сколько угодно непростое для нас внешнее давление.

«ФЛАГ МЕНЯТЬ НЕ БУДЕМ»

Алфимов:

- Леонид Эдуардович, вы входите в переговорную группу по Украине. Когда возобновятся переговоры? Точнее, возобновятся ли?

Слуцкий:

- Давайте не будем забегать вперед. Мы, понятно, что работаем. Но пока переговоров практически нет. Наши предложения принимались, затем киевская сторона откатывала обратно. Переговоры – это правильный и своевременный формат. Но сейчас, когда, к великому сожалению, Киев не продемонстрировал готовности идти на достигнутые позиции, которую мы все ждали в период переговоров, наша главная задача – это, действительно, побеждать всю эту нечисть в человеческом обличье на земле. Кто еще сопротивляется на территории Донецкой народной республики, на некоторых других территориях, мы понимаем, что если все это не подавить до конца, возникнет ситуация послевоенная. Когда, вы помните, эта вся, опять же, выражусь, извините, нечисть по схронам сидела при сталинском режиме

Алфимов:

- В социальных сетях шутят, что вам стоит поменять цвета партии. Потому что желтый с голубым, голубой с желтым – как флаг Украины. А сейчас это «токсично».

Слуцкий:

- У нас свой исторический флаг. Он не менялся со дня основания партии. Я не вижу оснований его менять. А что касается Украины, она не всегда будет нацистской. Она в ближайшее время перестанет таковой быть. Мы возобновим с ней нормальные добрососедские отношения. Мы исторически, культурно, языково, географически обречены на нормальные отношения. Это, возможно, будет не сразу. Но это будет обязательно. Поэтому нам незачем в угоду конъюнктуре момента менять наши цвета.

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