Может ли Россия засудить Запад за незаконные санкции: юрист рассказал, как отстоять права

Сегодня у российских бизнесменов за рубежом конфисковывают яхты, виллы и другую собственность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В западных странах сегодня словно отменили верховенство права, когда речь заходит о России. Есть ли смысл судиться с заведомо предвзятыми решениями в международных судах? Об этом сайт kp.ru поговорил с сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, экспертом Российского совета по международным делам Эмилем Сайфуллиным.

- Сегодня у российских бизнесменов за рубежом конфисковывают яхты, виллы и другую собственность. Это делается в рамках закона?

- Это абсолютно вне рамок правового поля. Причем любого. Действия по аресту, конфискации или национализации активов и имущества наших граждан, компаний и самого государства абсолютно противоправны и противоречат, как международному и национальному законодательству любого государства, так и вообще самому духу права. Так, часть 2 статьи 17 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, гласит: «Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества».

Таким образом западные страны нарушают базовые принципы, которые давно стали международным правовым обычаем: верховенство права, презумпция невиновности и неприкосновенность частной собственности, всегда особо чтимая в США и Европе.

Естественно, что для ареста и конфискации имущества у частного лица, неважно иностранец он или гражданин государства, необходимы, во-первых, юридические основания, подтвержденные юридическими же фактам, которые оформляются соответствующим судебным решением. Причем это решение выносится в рамках состязательного процесса с участием представителя лица, имущество которого конфискуется. Это упрощенное описание, но и оно, я думаю, позволяет понять, что процедура эта довольно длительная и сопряжена с многочисленными процессуальными действиями, а не то, что мы все видим сейчас в отношении имущества российских компаний и граждан за рубежом.

В странах, осуществляющих подобные акции в отношении наших граждан, тоже понимают противоправность своих действий, поэтому стараются подтянуть свою нормативную базу под уже совершенные или планируемые аресты. Например, в США уже подготовлен законопроект «Закон об аресте активов для реконструкции Украины» (Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act).

Можно, конечно, принять любой закон, в том числе и оправдывающий противоправные действия государства, но вот вопрос легитимности подобных конфискаций это не снимает.

- Есть ли перспективы у тех, кто соберется оспорить эти решения в судебном порядке?

- После экспроприации имущества наших граждан может возникнуть некое предубеждение или даже апатия перед произволом зарубежных властей. Однако я бы хотел предостеречь от подобных настроений, от опускания рук.

Понятно, что нам, а я говорю, как о российских гражданах, так и о компаниях, будут всячески мешать отстаивать свои законные права, «вставлять палки в колеса». Например, коллеги рассказывают, что некоторые западные юридические фирмы сейчас не хотят представлять интересы наших граждан и компаний.

- Так стоит ли тогда вообще обращаться в национальные суды?

- Конечно! Так же стоит обращаться за защитой своих прав в международные учреждения. В этом смысле предприятие не кажется столь безнадежным. Есть примеры практики, как национальной, так и международной, когда суд встает на сторону человека, даже если он не является гражданином той страны, чьи власти нарушили его права. И примеры эти не единичны.

Конечно, подобные судебные разбирательства не обещают быть быстрыми, но мы ведь говорим о защите своего доброго имени и о значительном имуществе, отобранном в нарушении любых процедур. В ином же случае, если на их противоправное действие не поступит нашего правового противодействия, это укоренит западный правовой нигилизм в отношении нас, и создаст очень нехороший прецедент безнаказанности. А не надо забывать, что прецеденты англосаксы очень любят и строят на этом свою правовую систему.

- А как дела обстоят у нас с защитой дипсобственности?

- К сожалению, уже есть совершенно вопиющие по своему антиправовому характеру факты захвата, а по-другому это никак не назовешь, нашей дипломатической собственности за рубежом. Так, например, в апреле, власти Варшавы насильно, без разрешения российской стороны заняли объект дипломатической недвижимости РФ, просто срезав замки.

Я думаю, что любой человек, не обязательно юрист-международник, понимает, что вообще все посольство и его сотрудники вместе со всем имуществом обладают статусом абсолютной неприкосновенности. Причем этот особый статус известен с древнейших времен всем народам и странам. Основы правового статуса посольства заложены еще в Древней Греции и странах античного мира.

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