На площадке ПМЭФ-2022 будут открыты рестораны на любой вкус

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума на территории КВЦ «Экспофорум» будут работать сразу несколько ресторанов.

Ресторан FORMO, который расположился в Конгресс-центре, порадует гостей тремя кухнями: русской, паназиатской и европейской.

На седьмом этаже в конгресс-центре будет открыт ресторан высокой кухни ECLIPSE CLASSIC, концепция которого построена на «золотых» стандартах мировой гастрономической классики.

Краснодарский края по традиции откроет двери инвестиционного ресторана «Кубань» с европейской и кубанской кухней.

Впервые на площадке ПМЭФ-2022 Республика Башкортостан представит свой тематический ресторан. Его изюминка – национальная кухня и колорит.

На протяжении всех дней работы ПМЭФ будут работать кафе и зоны делового общения, в которых запланированы непрерывные кофе-брейки.

Также свою работу в рамках ежедневной деятельности для участников ПМЭФ-2022 продолжат три ресторана гостиницы Hilton ExpoForum (GRIL’, PARC, The Light Bar).

Для представителей СМИ на протяжении всех дней Форума по традиции на территории пресс-центра (павильон H) будут работать Ресторан для СМИ с двухразовым горячим питанием и кафе для СМИ в формате непрерывного кофе-брейка в течении всего Форума (вход при предъявлении беджа СМИ).

Забронировать места в ресторанах можно по контактным данным на официальном сайте ПМЭФ-2022: forumspb.com/.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.