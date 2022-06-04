Дорогие молодожены: как проходили самые роскошные свадьбы в истории

Свадьба – одно из главных событий в жизни любых мужчины и женщины Фото: Shutterstock

Свадьба – одно из главных событий в жизни любых мужчины и женщины, и, конечно, всем новобрачным хочется сделать этот день самым красивым и запоминающимся хотя бы для своих близких. Впрочем, очень богатые граждане могут позволить себе такие причуды, которые запомнятся надолго всему миру.

ГУЛЯТЬ ТАК В ВЕРСАЛЕ!

Самую дорогую свадьбу в новейшей истории (не будем брать мифических фараонов и средневековых королей с их легендарными трапезами) отпраздновали почти 20 лет назад – в 2004 году. Тогда во Франции узами Гименея связали себя 25-летний банкир Амид Бхатиа и 23-летняя Ваниша Миталл – дочь Лакшми Миталла, владельца крупнейшей металлургической компании мира «Mittal Steel Company» и по совместительству одного из богатейших людей планеты.

Все было сделано по высшему разряду. По данным Книги рекордов Гиннесса, праздник в окрестностях Парижа длился целых 6 дней: сначала официальная церемония в Версальском дворце (кстати, это единственный раз в истории, когда бывшая королевская резиденция открыла двери для частного мероприятия), потом традиционная предсвадебная вечеринка сангит (традиционное индийской действо, главным «блюдом» которого всегда бывает танцевальное состязание сторон жениха и невесты) в саду Тюильри, а затем пышное торжество и вечеринки в арендованном по такому случаю старинном замке XVII века.

25-летний банкир Амид Бхатиа и 23-летняя Ваниша Миталл – дочь Лакшми Миталла, владельца крупнейшей металлургической компании мира Фото: Кадр видео

Гости тоже были под стать уровню мероприятия, тем более что их позвали сюда не просто телефонным звонком, а специальным 20-страничным буклетами в серебряных коробочках. На свадьбе выступила Кайли Миноуг, а среди тех, кто поздравил новобрачных, были суперзвезды Болливуда. Всего были приглашены более тысячи статусных гостей, которых доставили в Париж на частных самолетах и разместили в нескольких пятизвездочных отелях. Только на гостиницы организаторы потратили 2 миллиона долларов.

А еще к услугам участников праздника были личные водители на дорогих автомобилях, и специально выписанный из Индии знаменитый шеф-повар, отвечавший за меню. «Вишенкой на торте» стал фейерверк рядом с Эйфелевой башней в честь молодых. Стоил этот праздник жизни $55 миллионов (3,5 млрд рублей по нынешнему курсу) – сущие копейки для «стального короля» с многими миллиардов долларов капитала.

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

Не только люди любят шик, «гульнуть» могут и братья наши меньшие, хозяева которых иногда готовы потратить на питомцев многие тысячи долларов. Титул самой дорогой свадьбы среди животных принадлежит церемонии, которая прошла в Нью-Йорке в 2012 году. Тогда песик миниатюрной породы котон-де-тулеар по кличке Малыш Надежда Бриллиант сочетался с карликовым пуделем Чилли пастернак на церемонии стоимостью в 158 тысяч долларов (почти 10 млн рублей). Правда большая часть убранства и всех «примочек» для свадьбы были пожертвованы неравнодушными любителями собак для того, чтобы собрать средства и привлечь внимание к Обществу защиты животных Нью-Йорка.

Наряд котон-де-тулеара стоил целых 6 тысяч долларов (375 тысяч рублей) и был создан дизайнером Генри Ротом, который шьет одежду для людей. На церемонию были приглашены 50 «четвероногих друзей» молодоженов в сопровождении 250 человек, которых угощали пятиярусным тортом с маленькой съедобной фигуркой песика породы бишон-фризе наверху.

Песик миниатюрной породы котон-де-тулеар по кличке Малыш Надежда Бриллиант сочетался с карликовым пуделем Чилли пастернак. Фото: thecut.com

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

Конечно же центром любого бракосочетания является невеста и ее облачение, поэтому подбору платья для новобрачной всегда уделяется огромное внимание. Зная это, в 2006 году дизайнер Мартин Кац и ювелир Рене Штраус создали самое дорогое свадебное платье, которое стоит 12 миллионов долларов (750 млн рублей). Наряд, украшенный бриллиантами общим весом в 150 карат, сшили специально для калифорнийской выставки свадебной индустрии «Luxury Brands Lifestyle Bridal Show». Ни одна невеста его в итоге так и не надела, видимо, женихи поскупились. Впрочем, авторы сего творения не особенно и расстроились из-за «неликвидности» своего товара, ведь для них это было платье скорее рекламным проектом, который они выставляли для привлечения внимания к своей продукции.

А что же с главным символом верности и любви – обручальным кольцом? Тут рекорд принадлежит американской певице Мэрайе Кэри, вернее, не ей, а бывшему жениху поп-звезды, хозяину казино и телекомпаний, австралийцу Джеймсу Пакеру, который подарил любимой на помолвку украшение за 10 миллионов долларов (625 млн рублей). Само кольцо из платины довольно «простенькое», вот только в него инкрустирован огромный бриллиант весом в 35 карат. Правда драгоценность не принесла паре счастья, и меньше чем за год Кэри и ее жених расторгли помолвку. Как писали американские СМИ, в итоге им даже пришлось делить этот подарок, который был продан всего лишь за 2,1 миллиона долларов (131 млн рублей) неизвестному ювелиру из Лос-Анджелеса.

В 2006 году дизайнер Мартин Кац и ювелир Рене Штраус создали самое дорогое свадебное платье, которое стоит 12 миллионов долларов (750 млн рублей).

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Какой свадебный банкет без десерта? В 2018 году во Всемирном торговом центре Дубая на выставке «The Bride Show» знаменитая художница Дебби Уингхэм показала свадебный торт стоимостью 1 миллион долларов (около 65 млн рублей), созданный под впечатлением образа традиционной арабской невесты.

Торт в виде девушки был полностью съедобен. Его высота составила 1,8 метра, а вес - 120 килограмм. Кондитерский шедевр был инкрустирован пятью белыми бриллиантами по два карата стоимостью по 200 000 долларов каждый (12,5 млн рублей).

Основой десерта стали рисовые хлопья и пластичный шоколад, а всего для его изготовления использовались тысяча яиц, 5 000 съедобных цветов и жемчужин, выполненных вручную, 20 килограмм бельгийского шоколада и 50 килограмм кондитерской помадки общей длиной полтора километра.

Знаменитая художница Дебби Уингхэм показала свадебный торт стоимостью 1 миллион долларов. Фото: harpersbazaararabia.com

Казалось бы: такие десерты храниться долго не могут. Но вот самый дорогой кусок свадебного торта был приобретен только после того как «отлежался» как хорошее вино. Речь идет о кусочке угощения с церемонии бракосочетания герцога и герцогини Виндзорских в 1937 году, когда отрекшийся от престола экс-король Великобритании Эдуард VIII взял в жены «простолюдинку» из США Уоллис Симпсон. Через 61 год после этого знаменательного события на аукционе Сотбис американцы Бенджамин и Аманда Ин купили коробочку с куском того самого свадебного торта за 29,9 тысячи долларов (1,8 млн рублей). Покупатели не планировали есть десерт, а признались, что для них он был «символом великой любви».

ЦВЕТЫ ЛЮБВИ

Непременным современным атрибутом свадеб стал букет невесты. Казалось бы, ну что тут можно придумать необычного? Но вьетнамские флористы решили все-таки удивить народ и сделали шедевр, который точно можно назвать самым дорогим букетом невесты. Рецепт их творения прост – как можно больше драгоценных камней и редких растений.

В итоге композиция состоит из множества белых роз, лилий, орхидей и даже 100-летнего фикуса, которые украшены 90 красными двухкаратными рубинами, 9 бриллиантами по 1 карату каждый и рубином в форме звезды весом 21,6 карата. Правда купить или взять напрокат на свадьбу эту красоту нельзя. Компания, соорудившая композицию, использует его в рекламных целях и отказывается доверять произведение ювелирного искусства посторонним, видимо, опасаясь за судьбу своего «детища».

Цветы усыпаны драгоценными камнями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну а рекорд по самому большому букету принадлежит канадке Кристине Расанаягаме и ланкийцу Аруланантаму Сурешу, которые сочетались браком в 2003 году в Онтарио. Их композиция из 1500 цветов была 60 метров в длину и состояла из роз и гвоздик. Кстати, эта же пара поставила и рекорд по самому большому числу подружек невесты – 79 дам в возрасте от 1 года до 79 лет.

Так выглядит самый дорогой букет невесты, созданный флористами Вьетнама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну, и последний штрих идеальной свадьбы — пригласительная открытка. Казалось бы, обычный кусок картона, который многие выбросят сразу же после церемонии. Однако бывший игрок в американский футбол Кейшон Джонсон решил сделать «ход конем», чтобы его пригласительный точно не оказался в мусорной корзине. Всем гостям церемонии были разосланы планшеты iPad 4s, куда были предварительно закачаны все необходимые данные – дата и время свадьбы, адрес ее проведения, книга с пожеланиями для молодоженов и «обратный отсчет» до знаменательного дня. Гостям даже облегчили возможность сделать подарок молодым – достаточно было приобрести его в интернет-магазине и отправить ссылку через планшет.