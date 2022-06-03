Про создателя «Ералаша» Бориса Грачевского снимут фильм. Там будет хроника детского киножурнала

В память о Борисе Грачевском снимают документальный фильм. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2021 году не стало основателя и идеолога киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Кинодеятель ушел из жизни после осложнений от коронавируса, ему было 72 года. В память о нем нынешнее руководство киностудии приняло решение снять документальную ленту.

— Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском, — сообщил глава «Ералаша» Аркадий Григорян. — Вся его жизнь была связана с «Ералашем», поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал.

Кроме того, увековечат фигуру Грачевского и в монументе. В начале текущего года стало известно, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер обратился в одну из московских гранитных мастерских, которая занимается созданием надгробных памятников, чтобы создать памятник Грачевскому.

Директор мастерской Дмитрий Федотов распорядился изготовить монумент бесплатно.