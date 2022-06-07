Звезда сериала "Солдаты" подарит молодой невесте к свадьбе новую грудь

Вячеслав Гришечкин готовится к свадьбе с молодой избранницей.

Звезда сериала "Солдаты", сыгравший всенародно любимого замполита Староконя, спустя пять лет после смерти жены наконец вновь счастлив в личной жизни. Свой 60-летний юбилей в конце июня Вячеслав Гришечкин встретит в статусе жениха и, скорее всего, объявит дату свадьбы с продюсером Дианой Бичаровой. Молодая невеста артисту в дочки годится - у них 26 лет разницы в возрасте. Однако, будущих супругов это не смущает: оба вовсю готовятся к вступлению в брак.

Так, Гришечкин под неусыпным контролем невесты похудел на 15 килограммов. Да и сама Диана на дефиците калорий сбросила лишние кило и пришла к формам своей мечты. Только одно смущает будущую жену: грудь после "качелей" веса потеряла былую форму и изящество.

- Я долго все взвешивала и наконец решилась на пластическую операцию - сейчас или никогда, - рассказала kp.ru Диана Бичарова. - Так хочется миниатюрных форм, молодости, радости от собственного отражения в зеркале: для женщины это очень важно. Посоветовалась со Славой, и он со мной согласился. Мне с мужчиной очень повезло: он чуткий, понимающий, щедрый. Денег на подготовку к свадьбе не жалеет и дает без лишних вопросов.

На прием к доктору Диана пришла со старшей подругой Ларисой Копенкиной.

Между тем, новая грудь - удовольствие недешевое. Так, невеста, заручившись поддержкой старшей подруги Ларисы Копенкиной, уже сходила на консультацию к пластическому хирургу. Оказалось, уменьшить грудь стоит около 500 тысяч рублей, а изменить форму с помощью импланта - от 600 и выше. Зато на свадьбе молодая жена сможет блистать в платье с самым смелым декольте.

Кстати, Копенкина, которая и сама в свое время делала аналогичную операцию, подругу от хирургического вмешательства отговаривала: мол у нее и так все в порядке.

Пластическая операция невесты обойдется актеру в сумму от полумиллиона рублей.

- Вот как по-вашему, ей это действительно надо? - пытала доктора экс-жена Прохора Шаляпина.

- Это делается для того, чтобы пациентка была счастливой. А глядя на нее, я понимаю, как она сильно хочет этой операции и как будет радоваться результату, - заверил пластический хирург Паруйр Минасян.