Звезда сериала «Солдаты» сделал предложение молодой избраннице прямо во время спектакля

Вячеслав Гришечкин сделал предложение Диане Бичаровой.

Спектакль «Женатый таксист», который 14 января при полном аншлаге прошёл в столичном Театре на Юго-Западной, завершился бурными овациями и криками «Браво!», а кое-кто из зрителей растрогался аж до слез. И дело не только в сюжете. Всех поразил исполнитель главной роли Вячеслав Гришечкин, которого большинство из нас помнят по роли замполита Староконя из всенародно любимого сериала «Солдаты». Выходя на поклон, актёр вдруг обратился к залу с речью.

- Спасибо, что вы приходите сюда, как домой. Это действительно наш общий дом. И пришло время открыться по-настоящему, - объявил Гришечкин, с волнением высматривая кого-то в зале. - Диана, где ты, солнце мое? Я тебя не узнал! Ты так изменилась, девочка моя… Выходи за меня замуж!

С этим словами под дружное улюлюканье зрителей Вячеслав Гришечкин выбежал в первый ряд, где сидела продюсер Диана Бичарова, и вручил ошеломлённой избраннице огромный букет и маленькую красную коробочку с помолвочным кольцом. Бриллианты общим весом в два карата оказались раритетом стоимостью 1,5 млн рублей - его актёр и страстный коллекционер антиквариата Гришечкин берег для особого случая.

Вячеслав Гришечкин вручил ошеломлённой избраннице огромный букет и маленькую красную коробочку с помолвочным кольцом.

- Какой твой ответ? - обратился к любимой артист, встав на одно колено. И, конечно, она ответила «да!». Тем же вечером будущие супруги отметили помолвку узким кругом друзей и родных. Так, поздравить молодых приехал даже певец Сергей Пенкин, которого с невестой связывают родственные узы.

- 14 января - важная для меня дата: ровно полгода нашим отношениям с Дианой, - рассказал kp.ru счастливый жених. - Мы познакомились в мае, а 14 июля решили, что готовы к совместной жизни. Практически сразу я понял: безумно люблю эту женщину и хочу на ней жениться. А главное, я вижу, что это взаимно - мы единое целое. Конечно, мне хотелось красиво сделать предложение, все-таки мы оба люди творческие. Я не спал две ночи, все думал, уместно ли это на финальном поклоне моего спектакля. Я подготовил целую речь, но в итоге так разнервничался, что не мог произнести ни слова, стушевался, на глазах появились слёзы. Все получилось совсем не так, как я себе представлял, но главное - моя любимая женщина сказала мне «да». Теперь дело за малым: выбрать дату свадьбы и вперёд - к долгой и счастливой жизни!

Тем же вечером будущие супруги отметили помолвку узким кругом друзей и родных.

Напомним, последние годы звезда сериалов «Солдаты», «Маргоша» и «Сталин» тяжело переживал личную утрату. В 2017 году любимая жена артиста скончалась от рака в возрасте 49 лет. Гришечкин, который винил в трагедии самого себя - мол, был слишком занят карьерой и не смог спасти любимую женщину, с тех пор впал в тяжелую депрессию. Лишь спустя четыре года, когда общие друзья познакомили его с Дианой Бичаровой - продюсером Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной и других скандально известных персонажей светской хроники, артист понял, что слишком рано поставил на себе крест. Разница в возрасте пару не смущает, хотя Бичарова знаменитому жениху годится в дочки: ей - 33, ему 59.

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