Академик РАН Армаис Камалов: В 50% случаев семьи не могут завести ребенка из-за проблем со здоровьем у мужчин

В 50% случаев семьи не могут завести ребенка из-за проблем со здоровьем у мужчин Фото: Shutterstock

Мужчины в современной России умирают в среднем на 10 лет раньше, чем женщины. При этом от медицины, системы здравоохранения продолжительность жизни человека зависит на 25-30%. Как сделать вклад оздоровительных методов (профилактики, диагностики, лечения) максимально полноценным? Продолжаем разговор с одним из ведущих экспертов по мужскому здоровью. Собеседник «КП» - руководитель Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-уролог, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ Армаис Камалов.

НУЖНО УЧИТЫВАТЬ МУЖСКИЕ ФАКТОРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- Армаис Альбертович, какие главные и наиболее вредные заблуждения о мужском здоровье бытуют сегодня?

- Главная проблема в том, что мужскому здоровью вообще уделяется мало внимания. Есть много программ, связанных с материнством и детством. Это здорово. Но мужчина у нас, получается, выполняет биологическую функцию. Дал биоматериал, получился ребенок, а дальше его отцом никто не занимается ни как мужчиной, ни как папой. Эту проблему надо решать. Нужно перевести фокус внимания на семейное репродуктивное здоровье, одинаково подходить к диагностике, лечению обоих партнеров.

В 50% случаев семьи не могут завести ребенка из-за проблем со здоровьем у мужчин. Гинекологи тщательно обследуют женщин, люди иногда годами пьют ненужные лекарства, но ничего не получается. А в действительности многое связано с организмом отца. Есть, в частности, мужские факторы невынашивания беременности. Поэтому нельзя, чтобы будущий папа оставался за бортом внимания. Нужны расширенные обследования как женщины, так и мужчины. Многие вопросы решаемы.

- Мужчин и их партнерш пугает снижение потенции. Насколько это излечимо?

- Прежде всего важно осознать: эректильная дисфункция в большинстве случаев сосудистая проблема. Из-за различных заболеваний - в первую очередь, сердечно-сосудистых и сахарного диабета - нарушается кровоснабжение пенильных артерий, сосудов полового члена. Соответственно, при лечении основных заболеваний мы не только восстанавливаем потенцию, но и снижаем риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Поэтому нужно обязательно обращаться к врачу для полноценной диагностики и лечения. Важно, чтобы это понимала женщина и была готова помочь мужу.

РАК ПРОСТАТЫ НЕ ВСЕГДА НУЖНО ЛЕЧИТЬ

- Среди онкологических заболеваний у мужчин в числе лидеров рак предстательной железы. Что важно знать об этой болезни и ее лечении сегодня?

- В западных странах рак предстательной железы вышел на первое место по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин. В России рак простаты на втором месте, уступая только раку лёгких. Это может свидетельствовать о недостаточном охвате мужского населения медицинскими осмотрами. А ведь мужчинам, начиная с 50 лет, нужно в обязательном порядке регулярно проходить осмотры уролога.

- В России в бесплатную диспансеризацию входит анализ на уровень простатспецифического антигена у мужчин, ПСА. Насколько это эффективно для раннего обнаружения рака предстательной железы?

— Это важный метод. Но нужно помнить, что даже при нормальном уровне ПСА нельзя полностью исключить наличие рака простаты. Для его выявления как раз нужны осмотры уролога. С другой стороны, далеко не всегда повышенный ПСА говорит о наличии рака простаты. Более того, даже если диагноз уже подтверждён, то в ряде случаев лечение может и не потребоваться. Мужчина будет взят под динамическое наблюдение. Это зависит, в первую очередь, от возраста пациента и от характера опухоли. Мужчины под динамическим наблюдением могут дожить и до ста лет. При этом заболевание не будет влиять на качество их жизни и ее продолжительность.

- Многие думают, что хирургическое лечение рака простаты практически всегда приводит к эректильной дисфункции. Это так?

- Все зависит от стадии заболевания. Чем раньше выявлен рак простаты, тем выше шансы сохранения качества жизни пациентов. Есть методики, которые позволяют хирургу на начальных стадиях выполнить операцию со сбережением нервов и сосудов, которые обеспечивают эректильную функцию в послеоперационном периоде.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРИЧИНА ИМПОТЕНЦИИ - «В ГОЛОВЕ»

- Сейчас распространена точка зрения, что «все проблемы от головы». Какую роль в снижении потенции играют психологические проблемы?

- В 80-85% случаев причина эректильной дисфункции, как я уже сказал, связана с сосудистыми нарушениями. Психологические проблемы чаще возникают у молодых ребят. Мы называем такие формы эректильной дисфункции дебютантными. Когда первый сексуальный опыт бывает неудачным, у мужчины появляется мысль, что что-то не так. Если не помочь молодому человеку, он может оказаться в замкнутом пространстве своих мыслей. Начнет терять интерес к жизни, к учебе и многим другим вещам. Важно выявлять подобные ситуации. Родителям надо быть внимательными к своим детям, в том числе к мальчикам, которые вдруг могут изменить свои поведенческие особенности.

- Как диагностируют именно такие формы эректильной дисфункции?

- Сегодня есть методика, которая связана с определением так называемых ночных пенильных тумесценций, или ночных эрекций. Есть приборы, которые позволяют их регистрировать ночью во сне. Если во время сна отсутствуют признаки нарушения эректильной функции, значит, необходимо в первую очередь думать о психогенных проблемах у пациента. Это позволяет убедить мужчину в его сексуальной состоятельности и совместно выработать необходимые поведенческие навыки. Дополнительно могут быть использованы препараты, которые временно назначаются для улучшения эректильной функции.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Передовые разработки: в России появятся «киоски здоровья»

- Несколько лет назад по инициативе ректора, Виктора Антоновича Садовничего, в МГУ появились междисциплинарные школы, - рассказывает академик Камалов. - Например, наш медицинский центр взаимодействует с факультетами физики, фундаментальной медицины. Вместе мы создаем новые технологии, которые могут быть использованы в медицине, войти в широкую практику врачей.

В числе таких разработок - «киоск здоровья».

- Это специальные устройства, которые могут быть установлены, например, в фельдшерских пунктах в разных уголках нашей страны, - поясняет эксперт. - Аппарат сможет определять и дистанционно передавать медикам важные показатели здоровья человека: рост, вес, данные ЭКГ, пульсометрии и многие другие параметры. Причем, передача информации может идти не только по интернет-связи, но и по разработанной физиками МГУ тропосферной связи. Она позволяет передавать данные на расстоянии 200 километров. Врачи смогут дистанционно проанализировать полученные данные и дать пациенту необходимые советы. А также указать, в каких случаях нужно обязательно обратиться на очный прием к врачу.

- Во время эпидемии ковида у нас начала активно развиваться телемедицина. И в то же время выросло количество интернет-мошенников в белых халатах. Они собирают деньги, но не предоставляют людям качественную медпомощь. На что бы вы посоветовали ориентироваться, если человек хочет получить дистанционную консультацию через интернет-сайт или мобильное приложение?

- В первую очередь пациенту важно понять, с кем он будет общаться. И наиболее надежный показатель - работа с конкретной клиникой. Тогда человек понимает, что он обсуждает свои проблемы с врачом, работающим в медицинском центре. И клиника несет ответственность за качество медицинских услуг.

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