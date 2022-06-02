Академик РАН Армаис Камалов: Снижение потенции у мужчин может быть предвестником инфарктов и инсультов

Сегодня мы говорим, что эректильная дисфункция – барометр здоровья мужчин Фото: Shutterstock

Во многих странах разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 3-4 года, а у нас 10 лет. Почему так? Что нужно сделать для продления жизни представителей сильного пола? Об этом мы поговорили с одним из ведущих экспертов страны по мужскому здоровью. Собеседник «КП» - руководитель Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-уролог, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ Армаис Камалов.

ВИРУСЫ ЧАЩЕ НАПАДАЮТ НА СИЛЬНЫЙ ПОЛ

- Армаис Альбертович, так почему наши мужчины уходят из жизни намного раньше?

- С одной стороны, есть общеизвестные причины: курение, алкоголизм, ДТП, отношение к своему здоровью (что называется «к врачу не загонишь». - Авт.). Масса стрессовых ситуаций, которые мужчины переживают тяжелее. Это связано с работой, с неудачами в финансовом плане.

С другой стороны, мужчины больше подвержены различным заболеваниям, в том числе, инфекционным, вирусным. Это ярко показала пандемия COVID-19. Более 60% больных были мужского пола. И они чаще попадали в отделение реанимации.

В целом от здравоохранения, медицины продолжительность жизни зависит примерно на 25-30%. И здесь есть проблемы именно в отношении мужского здоровья. Кое в чем мы точно не дорабатываем.

НА ГИНЕКОЛОГА УЧАТ 900 ЧАСОВ, НА УРОЛОГА - 72

- В самом медицинском образовании есть, я бы сказал, некоторая гендерная несправедливость. Возьмем врача, который становится гинекологом. На обучение этой специальности отводится около 900 часов из 6 лет медицинского образования, - рассказывает академик Камалов. - А теперь посмотрим на урологию, которая направлена, в том числе, на лечение мужских половых органов.

В рамках вузовской программы обучения на урологию за шесть лет раньше выделялось 36 часов. Сейчас - 72 часа. Можно ли за это время получить специалиста, который стал бы полноценным врачом для мужчин по аналогии с гинекологами? Конечно же, нет. На мой взгляд, надо изменить вузовскую систему обучения урологии.

По инициативе РАН Министерство высшего образования уже утвердило новые специальности, и среди них - «урология и андрология». Я считаю, что нужно, как минимум, добавить столько же часов для более глубокого изучения андрологии, сколько сейчас выделяется на урологию: 72+72. Это было бы уже 144 часа за шесть лет.

Кроме уролога сегодня нет врача-специалиста, который занимался бы сугубо здоровьем мужчин. Но и урологи, как правило, хорошо зная мочевыделительную систему, далеко не всегда глубоко разбираются в основах репродуктивного мужского здоровья, сексуальных нарушений и др. Так что нужно не только увеличивать образовательные часы, но и менять систему самого образования. Если говорить о клинических подходах, то процентов на шестьдесят большинство заболеваний урологического профиля лечатся консервативно. То есть с помощью лекарств и других нехирургических методов. Поэтому первичное звено здравоохранения, а именно, поликлиники, должно быть приоритетным.

Академик РАН Армаис Камалов. Фото: Роман Садовой

«СПЕРМОГРАММА ПОКАЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЯ, НО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ИХ ПРИЧИНУ»

Немало проблем сегодня с мужской репродуктивной функцией, продолжает академик Камалов.

- Когда мужчина приходит на прием к врачу, уролог не может назначить в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования) достаточно дорогостоящие и точные анализы, которые необходимы для выяснения причины нарушения сперматогенеза.

- Спермограмма не входит в ОМС?

- Входит. Но она только констатирует нарушения и не может определить, чем они вызваны. А это большой клубок вопросов, которые надо решить для эффективного лечения. В том числе, могут понадобиться генетические анализы.

Сегодня исследования такого рода проводятся в рамках платных медицинских услуг. Однако, без выполнения всего комплекса обследований невозможно получить всю необходимую информацию и на ее основе начать целенаправленное лечение в каждом конкретном случае. Это и есть персонифицированная медицина.

- В народе бытует мнение: платная медицина плоха тем, что у врачей главная задача - «раскрутить на деньги», назначить побольше обследований, в том числе, неоправданных.

- Злоупотребления возможны в любой сфере. Но я, как врач, могу сказать: зачастую те исследования, анализы, которые могут показаться несведущему человеку «лишними», на самом деле остро необходимы.

К примеру, пациент обращается с эректильной дисфункцией – нарушением потенции. Казалось бы, причем тут сердце? Зачем назначать кардиограмму, анализы крови на сахар, исследования, связанные с уровнем холестерина? Но врачи знают: эректильная дисфункция в 80-85% случаев является сосудистой проблемой!

ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИИ - ПРЕДВЕСТНИК ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

- Есть ряд очень распространенных заболеваний, которые приводят к нарушениию проходимости кровеносных сосудов, - поясняет доктор Камалов. - Это, в частности, сахарный диабет, атеросклероз. Сначала они поражают более мелкие сосуды, а потом переходят на более крупные по диаметру. О пациентах с эректильной дисфункцией нередко думают: ну, от этого-то человек не умрет. Назначают лекарства для повышения потенции. Но упускается главное: причина появления проблемы.

Сегодня мы говорим, что эректильная дисфункция – барометр здоровья мужчин. Индикатор состояния сосудов. Поэтому, если к урологу приходит пациент с жалобами на снижение потенции в возрасте старше 35-40 лет, врач обязан направить его на анализы для определения причины недуга. Если этого не сделать и вовремя не начать лечение [заболеваний сосудов], то, как показывают наблюдения, в среднем через 4 года у 40% мужчин с эректильной дисфункцией появляется ишемическая болезнь сердца. Она ведет к инфарктам, инсультам и прочим жизнеугрожающим состояниям.

- Получается, если диагностировать заболевание сосудов и начать принимать необходимые лекарства, можно убить двух зайцев? И потенцию восстановить, и предотвратить опасные заболевания, которые бьют по сердцу и грозят летальным исходом?

- В большинстве случаев - да.

РЕЦЕПТ ОТ СТРЕССОВ

- Армаис Альбертович, вы упомянули стрессы среди причин, сокращающих жизнь мужчинам. А сейчас очень многие жалуются на такое состояние. Как справляться с сильными переживаниями, перегрузками, ощущением отчаяния и тому подобным?

- Стресс – самая большая проблема сегодня. Мы переживаем из-за того, что происходит вокруг нас, на работе, в семье. У человека возникает много проблем. Эмоционально женщина переносит их легче. Она может всплакнуть, расслабиться, поделиться с подружками. Мужчина же в большей степени держит проблемы в себе, пытается найти выход из ситуации самостоятельно. На фоне стресса могут внезапно возникнуть сердечно-сосудистые проблемы. Известно, что дефолты и другие экономические потрясения резко увеличивали количество заболеваний системы кровообращения у мужчин.

Что делать? В жизни каждого человека должна присутствовать рациональность. Надо вырабатывать правильный режим, стиль своей жизни. Обязательно нужно работать, это стимул к жизни. Но важно и отдыхать, высыпаться, ограничивать вредные привычки - осознавать, что они несут вред здоровью.

- То есть ваш рецепт - прежде всего работа, которая приносит удовлетворение, и здоровый сон, полноценный отдых?

- Да. И еще нужно опасаться хронической инфекции, которая незримо уничтожает организм изнутри. Нужна диспансеризация, профилактические медицинские осмотры. Не для галочки - человек должен сам стремиться. Мужчина ежегодно тратит деньги на ТО для автомобиля. Но в первую очередь он должен проводить ТО своего организма.

Продолжение следует. Во второй части интервью - советы академика, как избежать «мошенников в белых халатах», пользуясь услугами телемедицины; какие заблуждения о мужском здоровье и лечении «мужских» заболеваний встречаются чаще всего, а также о передовых совместных разработках российских ученых и врачей.

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