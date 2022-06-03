Шестой пакет санкций ЕС против России: что в него входит и чем нам грозит

Страны ЕС согласовали уже шестой пакет санкций против России. Фото: Shutterstock

Страны ЕС согласовали уже шестой пакет санкций против России. Споры вокруг него длились почти месяц. Некоторые члены Евросоюза были против введения дополнительных санкций. По крайней мере, в том виде, в котором они предлагались изначально. Наиболее тяжело шли переговоры насчет отказа от российской нефти. Некоторые страны зависят от нее почти полностью.

Вот что конкретно вошло в шестой пакет санкций с точки зрения экономики:

1. Запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным. Окончательно запретить поставки нефти планируется через шесть месяцев. А нефтепродуктов – через восемь месяцев. Для некоторых стран сделают исключения. К примеру, для Болгарии и Хорватии сроки отказа продлены на несколько лет.

Важное уточнение - пока эмбаго коснется только морских поставок — это две трети российского экспорта в Европу. Основными потребителями были Германия и Польша. При этом трубопроводные поставки сохранятся. Именно по ним нашу нефть получает та же Венгрия, которая активно противодействовала введению антироссийских санкций.

2. Отключение от SWIFT еще трех российских банков: Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

При этом о полном запрете на международные платежи речи не идет. Как уточнили в МКБ, проводить их получится. Вопрос лишь в сроках.

- Главное — это никак не повлияет на наших клиентов. Оплата картой, переводы (даже за границу) и все привычные операции будут работать как обычно. Почему? SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены, - пояснили в МКБ.

3. Запрет на расчеты с Национальным расчетным депозитарием, который входит в группу Московской биржи. На ней торговались не только российские, но и иностранные акции. Санкции означают, что проводить сделки с ценными бумагами большинства иностранных компаний больше не получится. Средства, которые были вложены в эти акции, окажутся замороженными. На днях ЦБ уже заблокировал часть активов российских инвесторов, поскольку расчеты по ним стали невозможны. Скорее всего, в ближайшее время список заблокированных активов увеличится.

- Санкции означают, что нерезиденты не смогут вообще ничем владеть на Московской бирже. Все движения между НРД и иностранными компаниями будут заблокированы.

НРД сделали платежным агентом по российским евробондам, теперь НРД не сможет платить по облигациям иностранным инвесторам, - объясняет Тимофей Мартынов, создатель трейдер-сообщества Smart-Lab. - Cкорее всего, цель санкций - «капсуляция» российского рынка по иранскому сценарию, чтобы изолировать его от иностранных инвесторов и иностранных рынков.