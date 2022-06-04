Военная спецоперация на Украине 4 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июня 2022 года.

Российская армия уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Украинский пункт управления беспилотниками располагался в районе населенного пункта Первомайское.

Военная спецоперация России на Украине будет длиться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что сейчас главной целью спецоперации является защита населения Донбасса.

Украина снимает фейковые видеосюжеты про "высокую эффективность" западного вооружения, поставляемого Киеву, сообщили в Минобороны РФ. Известно, что очередные съемки постановочного ролика проведены 28 мая в районе Мешковки в Николаевской области.

ТРАНСЛЯЦИЯ

23:11 Пять человек погибли, 20 ранены в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

22:38 В Ворошиловском районе Донецка после обстрелов "Градами" ВСУ госпитализированы 10 пострадавших, в том числе один ребенок. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.

Администрация города сообщает о повреждении жилых домов, школ и рынка.

21:40 ВСУ выпустили по Донецку 40 снарядов из "Градов", сообщило представительство ДНР в СЦКК.

20:54 Трех иностранных наемников - граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также гражданина Марокко Сааддуна Ибрагима - будут судить в ДНР. Им предъявлены обвинения в наемничестве, участии в преступлениях, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью террористической деятельности. В соответствии с законами ДНР, исключительная мера наказания - смертная казнь, отметили в Генпрокуратуре ДНР.

19:06 Путин о решении США направить на Украину новые вооружения: мы их щелкаем как орехи, уничтожены десятки.

17:00 Минобороны РФ сообщает об использовании Киевом домов, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

16:18 Папа Римский Франциск подтвердил свое желание побывать на Украине, отметив, что ожидает подходящего момента.

16:14 Мужчина погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ, сообщили в ДНР.

15:44 Городская больница в Петровском районе Донецка получила повреждения из-за обстрела ВСУ, сообщили в ДНР.

15:24 Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, заявили в Минобороны РФ. Вооруженные силы России не ведут боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника, отмечают в ведомстве.

15:22 ВСУ выпустили еще 25 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

14:36 ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, один человек пострадал, сообщил губернатор.

12:06 Подразделения ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего были повреждены здание учебно-профильного комбината и многоквартирный дом, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

11:52 Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка 6 ракет из "Урагана", 40 ракет из "Града" и 28 снарядов калибром 122 мм, завили в представительстве ДНР в СЦКК.

11:48 Ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, там обучали эксплуатации 155-мм гаубиц М777, сообщает Минобороны России. Кроме того, в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

11:36 Военнослужащие Росгвардии эвакуировали мирных граждан из-под минометного обстрела со стороны ВСУ в одном из населенных пунктов в республике, сообщили в ведомстве.

11:21 Силы ДНР и ЛНР при поддержке РФ взяли под контроль 226 населенных пункта с начала СВО, включая Брусовку и Сосновое, сообщили в Донецке.

11:08 ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов, в результате чего один мирный житель погиб, еще 14 были ранены, заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

10:51 Число раненых в результате обстрела со стороны ВСУ жителей Горловки выросло до двух, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

10:48 Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили 27 человек, сообщил официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

9:58 Без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ остались 20 тыс. абонентов поселка Шахты им. Челюскинцев в Донецке, сообщили в ДНР.

9:42 Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

9:28 Более 16 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

8:56 В Херсонской области около 1,5 тысячи человек обратились за получением гражданства РФ, сообщили власти.

7:07 Внучка Манделы: Зеленский должен следовать принципам человечности, чтобы достичь мира.