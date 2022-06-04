Задумался о будущем: Макрон запретил унижать Россию

Макрон заявил, что в течение последних шести месяцев провел в разговорах с Путиным не менее 100 часов Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что унижать Россию нельзя, поскольку рано или поздно связанные с Украиной события закончатся, и странам Запада придется искать точки соприкосновения с Москвой.

– Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии, – сказал Макрон в интервью французским СМИ.

Помимо этого, он выразил уверенность в том, что Париж должен взять на себя роль роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом и приложить усилия к скорейшему разрешению конфликта.

Постоянные звонки Макрона президенту России Владимиру Путину уже стали притчей во языцех. Многие международные аналитики высказывали мнение, что таким образом французский лидер, остро нуждавшийся в поддержке избирателей на недавних выборах, повышал свою значимость.

Сам же Макрон заявил, что в течение последних шести месяцев провел в разговорах с Путиным не менее 100 часов, львиная доля из которых были посвящены обсуждению положения на Украине. При этом президент Франции признал, что зачастую звонил по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского.