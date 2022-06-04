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Политика3 июня 2022 22:19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать

Он убежден, что Франция должна выполнять роль посредника
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно странам придется с ней сотрудничать.

"Нельзя унижать Российскую Федерацию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии. Я убежден, что Франция должна выполнять роль посредника", — сказал он.

Накануне Макрон сообщил, что проговорил за полгода с российским президентом Владимиром Путиным в общей сложности сто часов.При этом он затруднился ответить, сколько раз он беседовал с российским коллегой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, с уважением относится к Франции и выделяет ее среди других западных стран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".