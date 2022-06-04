Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно странам придется с ней сотрудничать.

"Нельзя унижать Российскую Федерацию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии. Я убежден, что Франция должна выполнять роль посредника", — сказал он.

Накануне Макрон сообщил, что проговорил за полгода с российским президентом Владимиром Путиным в общей сложности сто часов.При этом он затруднился ответить, сколько раз он беседовал с российским коллегой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, с уважением относится к Франции и выделяет ее среди других западных стран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".