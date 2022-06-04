Что читает директор ФСБ Александр Бортников

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в конце недели прилетал в Москву. Программа его встреч была весьма насыщенной. Он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, после разговора с которым заявил об ускорении спецоперации на Украине за счет повышения эффективности наступательных действий ВС РФ. Состоялись встречи Кадырова и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, и с вице-премьером Александром Новаком.

Но одно рандеву в череде встреч, проведенных Кадыровым в российской столице, вызвало у нас особый интерес. Это совещание, которое провели директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и глава республики.

- Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки, - написал после встречи Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале, отдельно остановившись на том, что враждебные действия Запада против России вынуждают быть "более бдительными даже к незначительным проблемам".

Именно эта встреча, сопровождавшаяся протокольной фотосъемкой, вызвала у нас особый интерес. С очень большой долей вероятности, она проходила в рабочем кабинете Бортникова. В этом кабинете стоит и знаменитый глобус планеты чуть ли не в две трети человеческого роста, в помещении явно свойственные старым зданиям высокие потолки и характерная для здания на Лубянке ковровая дорожка, проложенная и по коридорам.

Но самое интересное – на отдельной журнальной стойке в стопке изданий лежат два альбома, выпущенные Издательским домом "Комсомольская правда". Это тематические альбомы рассекреченных свидетельств и документов: изданные в 2017-м году альбом к столетию главной контрразведывательной службы страны "В.Ч.К. Главные документы" и в 2018-м альбом к 140-летию Иосифа Сталина "Сталин. Главные документы". И тот, и другой альбомы наполнены архивными документами, фотографиями, и пояснениями.

До этих альбомов "Комсомолка" издала альбом "Главные документы Великой Отечественной войны", а относительно недавно вышел альбом "Тайные войны СССР. От Сталина до Горбачева". Главной особенностью каждого из вышеуказанных сборников является публикация в них документов, которые еще недавно находились под грифом "Совершенно секретно".

Однако, приятно – еще одно свидетельство, что в таких высоких кабинетах нас читают. И не только периодическую "Комсомолку" (как утверждают те же зарубежные СМИ, "КП" - любимая газета президента, за что в отношении главного редактора Владимира Сунгоркина Запад ввел санкции, как, впрочем, и в отношении наших военкоров Александра Коца и Дмитрия Стешина, но их "санкционировали" непосредственно за журналистскую работу в зонах боевых действий). В этих кабинетах, как оказалось, востребованы и издания наших спецпроектов по истории страны.

И мы продолжим эту работу.

Заказать эти и другие книги можно на сайте shop.kp.ru.