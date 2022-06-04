В Курске дети с пневматическим пистолетом расстреляли домофон: "А че мне за это будет?"

На видео видно, как к домофону подходит мальчик с пистолетом в руке

Это произошло несколько дней назад в одном из дворов на улице Сумской в Курске. Днём Людмила Петровна (имя изменено) — жительница и старшая одного из подъездов находилась дома, около 2 часов дня женщина услышала доносящиеся с улицы звуки, похожие на выстрелы. Она подошла к окну и заметила троих мальчиков, убегающих от её подъезда. Людмила Петровна решила спуститься на улицу и проверить всё ли в порядке. Осмотрев территорию возле подъезда, женщина ничего странного не заметила и стала возвращаться. Но взглянув на домофон она увидела, что камера, установленная в нём разбита. Тогда Людмила Петровна обратилась в компанию, установившую домофон, чтобы выяснить, что именно там произошло.

Вскоре женщине показали записи, на них она увидела тех же детей, которых заметила в окно. Но теперь было понятно, почему они так быстро покидали её двор.

На видео видно, как к домофону подходит мальчик с пистолетом в руке. Он спрашивает у друзей, что ему будет, если он выстрелит в камеру. Другие дети его подначивают и ребёнок начинает стрелять. Он делает несколько выстрелов, но камера остаётся цела, тогда мальчик подходит ближе и приставляет пневматический пистолет вплотную. Такого удара камера уже не выдерживает, а дети тут же убегают.

Жильцы пока не стали обращаться в полицию и решили найти родителей мальчиков самостоятельно, чтобы с детьми для начала просто поговорили.