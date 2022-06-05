Что на самом деле случится, если проглотить жвачку: рассказывает эксперт

В день можно жевать жвачку 1-3 раза Фото: Shutterstock

4 июня в мире отмечался День защиты от кариеса (да-да, есть и такой). А мы решили разобраться, поможет ли с ним бороться жвачка, которую часто активно рекламирует именно как защиту от кариеса. Причина кариеса — обитающие в налете на зубах бактерии. Питаясь сахарами из пищи, они выделяют разрушающие эмаль кислоты.

НЕ ВМЕСТО ЩЕТКИ, А В ПОМОЩЬ ЕЙ

Как рассказал эксперт Роскачества, стоматолог Андрей Жук, жевательная резинка, действительно, может быть вспомогательным средством для гигиены полости рта и профилактики образования кариеса. Но традиционную чистку зубов щеткой она, конечно, не заменит. В день можно жевать жвачку 1-3 раза, например, после перекусов в середине дня для гигиены полости рта.

Итак, что делает жвачка:

- Собирает остатки пищи и бактерий за счет липкой текстуры.

- Стимулирует слюноотделение - слюна сама по себе содержит антибактериальные компоненты и дополнительно омывает зубы, убирая частицы пищи и налета.

- Благодаря слюне, угнетает жизнедеятельность бактерий полости рта. Но при условии, если в составе жвачки нет сахара. Сахарозаменитель бактерии поглощают, но переработать не могут, а значит и не размножаются (с сахаром ситуация другая.

- В процессе жевания происходит небольшой массаж десен, который стимулирует обмен веществ в окружающих зубы тканях: десны, области костной ткани и др. Но только если жевать не больше 10 минут. Иначе это может даже спровоцировать спазмы мышц и сосудов в щеках (со временем это даже может привести к ишемии мыщц).

ЖВАЧКА И ЖЕЛУДОК: НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Жевательная резинка стимулирует выработку желудочного сока, поэтому на голодный желудок жевать ее не рекомендуется. Как минимум вам обеспечен зверский аппетит, считает гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. Или похуже — проблемы с ЖКТ. Людям с гастритами жевать резинку на голодный желудок просто противопоказано.

Всегда нужно жевать жвачку после еды — это универсальное правило для всех. Собственно для этого она и предназначена.

Если случайно проглотили жвачку, паниковать не стоит — один маленький липкий комочек вреда не принесете, тем более, что под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Но если у вас есть неприятная привычка глотать резинку постоянно, то можете спровоцировать кишечную непроходимость.

ДИОКСИД ТИТАНА В ЖВАЧКЕ: БОЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ?

В 2021 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания подняло вопрос о возможном вреде наночастиц диоксида титана, которые, теоретически, могут попадать в клетки тела. Пищевая добавка Е171 или диоксид титана придает многим продуктам — от зубной пасты до глазури на пряниках, в том числе жвачке, белый цвет.

Пока детальных исследований, доказывающих вред Е171 нет, но если вы все же опасаетесь, выбирайте продукты без этой добавки.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

Не забивайте ей голод

- Если вы жуете жвачку, чтобы подавить голод, ваша талия вам спасибо не скажет, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Заменители сахара на какое-то время «обманут» мозг, но потом он отреагирует еще большим повышением аппетита. А если бездумно жевать на пустой желудок, то это приведет к избыточным выделениям слюны, желудочного сока и воспалением стенок желудочно-кишечного тракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие ополаскиватели для полости рта

Знаете ли вы, что есть средства именно для десен и отдельно — для зубов? Почему не рекомендуется использовать их одновременно, и как выбрать лучшие ополаскиватели — рассказал врач-пародонтолог (подробности)

Лучшие зубные пасты 2022

Красивая улыбка — это, прежде всего, здоровые зубы. Но как поддерживать их белизну, бороться с «кариозными монстрами»? При помощи зубной пасты. В магазинах и аптеках тысячи разных паст, обещающих решить все проблемы. И какую выбрать? (подробности)