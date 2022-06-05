Фото со страницы организации в соцсетях

4 июня, несмотря на тридцатиградусную жару, в центре Рима сотни людей собрались на антивоенную манифестацию. Событие для Италии, в которой исторически сильно пацифистское движение, в общем-то ординарное, да и призывы к выходу страны из НАТО звучат на подобных мероприятиях регулярно. Но эта субботняя акция, организованная политической организацией "Единая Италия" (Italia Unita) и движением "Снова Италия" (Ancora Italia), ярко выделялась среди "сестер-близнецов".

Все дело - в смелых требования митингующих, которые не только скандировали, что стране давно «пора выйти из НАТО». Активисты настаивали на немедленном прекращении поставок вооружений Киеву и проведении расследования преступлений украинских военных в Донбассе, начиная с 2014 года.

Интересно и то, что мероприятие прошло при дистанционном участии из Москвы представителей партии "Единая Россия", - сообщается на официальной странице "Ancora Italia" в соцсетях.

По мнению Авондента, факт вовлеченности российской партии крайне важен, поскольку "конфликт в Донбассе можно разрешить с привлечением ООН после того, как Россия будет вновь включена в международную политику".

Несмотря на развернутую против Амедео Авондента кампанию травли в СМИ и соцсетях, где его молодого политика называют "рупором Кремля", останавливаться он не собирается и намерен в скором времени провести очередные митинги в Неаполе и Реджо-Калабрии.

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