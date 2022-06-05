Берлускони заявил, что хотел перетянуть Россию на сторону Запада, но ему помешали внутри ЕС

Сильвио Берлускони Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони пытался перетянуть Россию на сторону Запада, но ему помешали лидеры нескольких европейских стран. Об этом политик заявил в статье для Giornale.

"В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь", - написал Берлускони, не уточнив о каких именно странах идет речь.

По его словам, если бы его попытки увенчались успехом, ситуация в Евросоюзе в настоящее время была бы совсем иной.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Европейский Союз начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Он предложил включить в него эмбаро на поставки российского газа и отключение еще ряда российских банков от системы SWIFT.

Напомним, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что Евросоюз деградировал из мощного самостоятельного фактора в полицентричном мире в придаток НАТО.