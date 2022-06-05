Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй предлагали "убрать". Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о том, как в «цитадели демократии» за Ла-Маншем чтут «добрые английские традиции» - смещать неугодные правительства. У себя дома.

На Альбионе достоянием гласности стали фрагменты секретной переписки бывшего главы разведки MI6 Ричарда Дирлава, неизвестно как утекшие из его компьютера. В период подготовки страны к «Брекзиту» (выходу Великобритании из Евросоюза) Дирлав конфиденциально общался с высокопоставленными сотрудниками силового блока британского правительства, обсуждая действия тогдашнего главы кабинета министров Терезы Мэй по проведению «Брекзита».

Линия Мэй Дирлаву и силовикам категорически не нравилась - мол, готовит развод с ЕС непоследовательно и недостаточно жестко. Например, советник оборонного ведомства Британии Гвитиан Принс пишет: «В настоящий момент я вовлечен в наши попытки «завернуть» ужасное соглашение о выходе из ЕС, которое готовит премьер-министр Мэй, если Генри Киссинджер захочет поучаствовать, я предоставлю ему все материалы». В другом письме говорится: «Целью является заблокировать любую сделку, которая будет основываться на малодушном и катастрофическом плане «Чекерс», если понадобится – убрать этого премьера Мэй и заменить на того, кто подойдет». И чем дальше, тем откровеннее: «Избавься от нее теперь и дело с концом».

Мария Захарова отмечает, что это не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии. И напоминает, что в итоге «мягкий» план Мэй в парламенте и на переговорах с Евросоюзом в Зальцбурге полностью провалился. Этого фиаско ей не простили. Дама-неудачница, всячески пытавшаяся выдать за правду шитое белыми нитками «дело Скрипалей», сама стала жертвой заговора, о котором и не подозревала. На смену «свергнутой» Мэй пришел «непричесанный» премьер Борис Джонсон. Но и он быстро разочаровал силовиков. В одном из фрагментов переписки говорится: «Не вижу причин, почему премьер удержится на плаву. Он настолько потерял контроль над своим рассудком и силой воли, что, возможно, оно и к лучшему».

А вот это вряд ли! Потому что на пост Джонсона заговорщики среди других прочили (а, может, лелеют эти планы и сейчас) главу МИД МИД Лиз Трасс. Ту самую, которая официально пообещала никогда не признавать регионами России Воронежскую и Ростовскую области, полагая, что они испокон веков входили в состав Украины.

- Теперь понятно, почему ее управляемости может уступить лишь ее эрудиция. Скорее всего, Трасс приметили еще в 1990-е и ведут по этой жизни, меняя взгляды и риторику по мере необходимости и вопреки озвученным принципам. Совершенно нет вопросов, почему она говорит о том, в чем совершенно не разбирается, - иронизирует Захарова. Она добавила, что Дирлав и прикормленные им «эксперты» обвинили в «сливах» информации РФ.

- Я правильно понимаю, что правду о своей демократии британцы могут узнавать только от России? Поэтому-то Лондон запретил вещание РТ? Как вы считаете: подобная смена власти – это путч или интрига? Думаю, ни то, ни другое. Это чисто английская традиция. Как и отравления, - делает вывод официальный представитель МИД РФ.

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