«Продай мне моего сына за 2 миллиона»: Пропавший брат-близнец нашелся через 12 лет, но не хочет знать родную семью

Разлученные близнецы - Саша и Гриша. Фото: СОЦСЕТИ

Народ постарше точно помнит индийское кино про Зиту и Гиту – классический сюжет, в котором близнецы, разлученные в раннем детстве, находят друг друга, спустя много лет. И пусть росли они в разных семьях, все заканчивает песнями и плясками – это ж Болливуд.

Когда в столичных соцсетях появились первые сообщения о мальчике, надолго исчезнувшем и вдруг объявившемся в МФЦ, куда вместе с бабушкой он пришел получать паспорт – тут же повеяло индийской мелодрамой.

«Сотрудница МФЦ стала вносить данные ребенка в базу, когда на экране всплыло тревожное уведомление: мальчик находится в федеральном розыске. Прибывшие оперативники установили личность ребенка. Им оказался 14-летний Александр К., пропавший около 12 лет назад».

Все это время его мама вела страничку в соцсетях, посвященную Саше. Там она рассказывала о том, как его любят и ждут дома. Ведь у Саши есть брат-близнец Гриша (имена детей изменены — Ред.): мальчишек разлучили в раннем детстве. Вместе с Гришей мама записывала песенки, стихи, а еще каждый раз они повторяли: «Саша, найдись!» И вот Саша нашелся. Но классического «хэппи энда» в этой истории пока не случилось. А мы расскажем ее с самого начала.

ТЯЖЕЛЫЙ ДИАГНОЗ

Любовь и Антон познакомились через интернет, закрутился роман, поженились, переехали к нему в квартиру в районе станции метро «Сокольники», женщина забеременела. Пара ждала близнецов: два сына – двойное счастье!

Но сначала заболела Любовь. Обычная простуда, и вдруг такие последствия: близнецы родились 2 июня 2007 года, на седьмом месяце и были крайне слабы. Саша, две недели провел на ИВЛ. Анализы Гриши показали изменения в мозгу, которые могли привести к ДЦП.

Как вспоминает Любовь, муж сказал ей: «Езжайте-ка вы к твоей маме». Так она оказалась в родном Свиблово с двумя младенцами на руках. Без мужа.

Саша родился здоровым, а у Гриши развился ДЦП. Фото: Предоставлено "КП"

«ПРОДАЙ МНЕ СЫНА»

Диагноз Гриши впоследствии подтвердился. В то время, как Саша делал первые шаги, Гриша лишь немного ползал. Для отца второй сын словно перестал существовать. Зато Сашу он непременно хотел воспитывать сам: и предложил взять мальчика к себе. На время. Любовь согласилась: ведь беспомощному Грише нужно больше ее заботы. Но и Сашка родной, а она его будто оттолкнула.

Чувство вины, долга, любовь, усталость – женщина разрывалась на части. Пять дней в неделю Люба нянчилась с Гришей , а на выходные уезжала к Саше и мужу.

- В итоге Антон предложил оставить Гришу с моей мамой насовсем и платить ей деньги, чтобы она за ним присматривала. А нам жить «спокойно» втроем, - вспоминает Любовь. – Я отказалась, забрала Сашу, вернулась домой.

Тогда муж предложил… продать ему сына. За два миллиона рублей. По крайней мере, такая сумма фигурирует в показаниях свекрови – Валентины Сергеевна, которые она давала в полиции и которые Любовь выложила в соцсети. Только корреспонденту kp.ru Валентина Сергеевна поведала совсем иную историю (см. «Другая версия»). Вообще, как обычно бывает в семейных драмах, обе стороны конфликта события описывали по-разному, тянули одеяло на себя: а в центре разменной монетой – дети.

Два брата, Саша и Гриша, в возрасте двух лет. Фото: СОЦСЕТИ

«ОНИ ЖИВУТ В ЖАРКИХ МЕСТАХ»

Любовь не запрещала Антону видеться с сыновьями. И когда 10 февраля 2010 года он взял Сашу на прогулку, ничего не заподозрила. А через четыре часа услышала от благоверного по телефону: мы с сыном в Чехию на пару месяцев улетаем, чао!

- Да, я хочу, чтобы Саша жил со мной в Чехии. При разводе отдай мне на него все права, а я взамен разрешу тебе приезжать к нему, - заявил ей чуть позже благоверный. По крайне мере, так запомнила его слова Любовь.

Антон и маленький Саша. Фото: СОЦСЕТИ

И все. 12 лет после этого они не разговаривали вообще. За это время она развелась с мужем, добилась возбуждения сначала розыскного, а потом - и уголовного дела о похищении сына, а также объявление Саши в федеральный розыск.

И все время искала сына сама: рассылала письма в школы по России и за границу с просьбой сообщить, не учится ли у них Саша, писала на форумы, ходила на телешоу. При такой активности, наверное, настоящее чудо не то, что ребенок в конце концов нашелся, а то, что его не могли обнаружить 12 лет! (см. «Вопрос ребром»)

Розыскное дело.

Тем более, что с Любовью все это время общалась свекровь, которая жила в Москве. Валентина Сергеевна знала, где ее сын и внук, о чем не раз упоминала в разговорах с бывшей невесткой. А та записывала их беседы на диктофон, чтобы передавать следователям: может, по крупицам информации они найдут ее сына.

- Раньше 18 лет ты Сашу не увидишь. Они живут в столь жарких местах, что оттуда приехать весьма сложно. Учится он в обычной школе, - говорит на записи голос, похожий на голос Валентины Сергеевны. – Люба, ты все думаешь, что ты на коне, но ты под конем. Бойся того, когда ребенку станет 18! Вот кинешься ты к нему: «Ах, Сашенька, я тебя люблю». Нет! Ты к нему и за 200 метров не подойдешь! Он уже сейчас против того, чтобы ты к нему подходила.

За более чем 10 лет накопились тома дел.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Валентина Сергеевна ошиблась в одном: мать и сын встретились немного раньше запланированного – 19 мая этого года. Саше на тот момент было 14 лет. Но версию с паспортом бабушка мальчика опровергает.

- Я сама привезла его в Москву. Мы собирались прийти в полицию, чтобы они удостоверились, что Саша в порядке, а на следующий день повидаться с его мамой, - уверяет Валентина Сергеевна. – А она истерику устроила, так кричала, что мальчика напугала.

Полицейским Саша сказал, что жил с отцом в Минске (вероятно, отец мальчиков и сейчас находится в Белоруссии). Ехать к маме он наотрез отказался. Сейчас находится в социально-реабилитационном центре. Там с ним работают психологи и педагоги. Поначалу он не хотел даже видеть мать, а тем более брата-инвалида. Но понемногу смягчился.

- 2 июня ему исполнилось 15 лет, я приехала поздравить его, он взял подарок и даже поиграл со мной минут 20. Мне кажется, он стал чуть менее напряжен в моем присутствии. Но с братом видеться не хочет, - одновременно радуется и расстраивается Любовь. – А Гриша все время спрашивает о нем… Я надеюсь, что однажды они встретятся, ведь они не просто братья – они близнецы, между ними особая связь. Была, а может быть, и будет вновь…

Любовь и Гриша. Фото: СОЦСЕТИ

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Мы предлагали сесть за стол переговоров»

Валентина Сергеевна, бабушка близнецов:

- Любовь и ее мама во всем виноваты сами. Никто Любу с детьми из дома не выгонял, это ее мать забрала их с детьми в Свиблово. Про два миллиона, которые Антон предлагал за Сашу – тоже очередные ее фантазии. Мой сын полтора года жил и работал в Чехии, готов был перевезти туда обоих детей, тем более что для реабилитации Гриши возможностей там было бы больше. Но они не поехали. Я уверена, что с подачи тещи.

Показания свекрови.

Когда сын вернулся в Россию, действительно, забрал Сашу к себе, так он защищал сына. Потому что мать била его в те моменты, когда он «лез» к Грише. Антон увез Сашу, потому что считал, что так будет лучше.

Но мы понимаем, что ребенку нужны и папа, и мама. Поэтому не один раз я лично звонила Любе и предлагала сесть за стол переговоров. Антон готов был оплатить ей все расходы, выплатить алименты, но взамен мы хотели договориться о порядке ее общения с Сашей.

Но Люба поступила жестоко. Чего она добилась? Сначала Сашу напугали вооруженные люди, потом – она своими криками. Никто его против мамы не настраивал, она сама это сделала.

Показания свекрови.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Наладятся ли отношения между мамой и ребенком?

Александр ФЕДОРОВИЧ, психолог:

- Восстановить отношения мальчика с мамой и братом можно. Ведь даже дети, которых родители оставили в детском доме, повзрослев, ищут их и пытаются наладить контакт. Главное – что ситуация поменялась, с ребенком работают специалисты и теперь он может общаться с мамой. В этой истории много осложняющих факторов: семья специфическая, подростковый возраст, поэтому работа предстоит большая, но шансы на успех есть.

ВОПРОС РЕБРОМ

Может ли человек «потеряться» в нашем цифровом мире?

Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве

- «Затеряться» в наше время можно при помощи поддельных документов. Такие случаи бывали: люди устраивались на работу, женились, заводили детей, а через 20 с лишним лет мы задерживали бандитов, которые уже устроили свою жизнь. Так было, например, с членами Ореховской группировки.

Ребенка спрятать сложнее. В первую очередь проверяют, какие отношения между мужем и женой, и не находится ли ребенок у второго супруга, бабушек или других близких родственников. Тем более, если он маленький.

Возможно, мальчика так долго не могли найти именно из-за того, что он жил в Белоруссии. Но и там нужны документы, чтобы он как минимум ходил в школу, иначе это привлекло бы к нему внимание органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. В Белоруссии правоохранительные органы работают хорошо, затеряться там непросто.

В данном случае, возможно, мальчика просто не слишком активно искали – он же с отцом был, заботы меньше. Еще мне кажется удивительной история с возбуждением в отношении отца уголовного дела о похищении собственного сына – на моей памяти подобных прецедентов не было.