«Мы поссорились из-за другой девочки»: О чем рассказал убийца 17-летней дочери замминистра строительства Московской области

Лена - старшая дочь заместителя министра по строительству Московской области. Фото: СОЦСЕТИ

- Ее там вообще не должно было быть, - говорят знакомые. - Она же давно переехала оттуда!

Жуткое убийство в Подмосковье. В заброшенном здании неподалеку от Минского шоссе вечером в пятницу нашли тело 17-летней Елены С. (имя изменено, - Авт.). Лена - старшая дочь заместителя министра по строительству Московской области. Красавица. Умница. Отличница, которой педагоги прочили прекрасное будущее. Школьнице нанесли около десятка ударов ножом.

Подозреваемый появился почти сразу - тем вечером ребята видели выбегавшего из здания бывшего одноклассника. Видели, что руки у него были перепачканы чем-то красным.

17-летнего Кирилла Ю. объявили в розыск.

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ

В этой истории вольно-невольно оказались замешаны сразу несколько подростков.

- Семья Лены живет в элитном поселке на территории села Немчиновка, - рассказал «Комсомольской Правде» источник из круга общения погибшей девушки. - Она несколько лет училась в одной из частных школ Одинцово. Однако после девятого класса перевелась в лицей при РЭУ имени Плеханова - собиралась туда поступать на одну из экономических специальностей. Семья так и жила в Немчиновке, а Лена - с бабушкой в московской квартире, потому что оттуда гораздо проще ездить в лицей.

Но с друзьями из прежней гимназии девушка продолжала поддерживать отношения. В тот вечер они договорились встретиться.

- Родителям эта компания не нравилась. Ребята, вроде, и из приличных семей, но слишком вольные, что ли. Пару человек ранее уже привлекали за распитие спиртных напитков в общественных местах, одного - за угон машины у родственников. Лена отпрашивалась у мамы, чтобы встретиться со старой компанией. Договорились, что она заскочит к ним всего на пару часов, а потом приедет домой в Немчиновку.

Вещи Лена в тот день оставила дома у одного из бывших одноклассников, с которым дружила и которому родители девушки доверяли. «Общаться» отправились в заброшенное здание на окраине поселка - туда они бегали тайком от взрослых всю среднюю школу.

По информации «КП», вскоре туда же подъехали еще трое ребят. У одного был пневматический пистолет - стреляли по бутылкам, смеялись, много разговаривали. Среди тех троих был и тот самый Кирилл.

Тело убитой девушки нашли в селе Немчиновка.

УСЛЫШАЛИ КРИКИ И РЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ

- Сейчас разные слухи идут. Будто Кирилл и Лена раньше встречались, и он ее якобы ревновал. Чепуха это все, - продолжает наш собеседник. - Никаких амурных отношений у них не было. Наоборот, Кириллу очень нравилась подружка Лены, и все знали, что он очень хочет с ней встречаться, но девушка его отшивала, а сам Кирилл за это распускал среди ребят о ней самые грязные слухи. Мол, гулящая, спит со всеми и все такое. Лена с ним как раз из-за этого часто ссорилась: объяснялась, как же ты так можешь поступать с человеком, которого якобы любишь…

В какой-то момент ребята начали собираться по домам. Как стало известно «КП», Кирилл попросил остальных пацанов пройти вперед - мол, ему очень надо поговорить с Леной.

Один из ребят уехал домой, двое других успели отойти на несколько сотен метров, как услышали со стороны заброшки громкие крики. Гимназисты говорят, что кричала Лена, и очень жутко кричала. Хотели убежать, но потом договорились, что вернутся к зданию вместе. Когда-то подходили - увидели выходящего из недостроя Кирилла с испачканными кровью руками. Увидев друзей, он кинулся бежать.

В здании ребята увидели тело Лены, которую буквально искромсали ножом. (О том, что Кирилл носит с собой холодное оружие, знали все близкие, - Авт.).

В это время мама девушки никак не могла до нее дозвониться. Наконец связалась с парнем, к которому отпрашивалась Лена. Тот перепугался, сказал, что они расстались несколько часов назад у заброшки. Женщина кинулась на машине на окраину поселка, но было уже поздно.

ЛЮБОВЬ ИЛИ ЗАВИСТЬ?

Кирилла Ю. искали несколько часов. Оказалось, в это время он сам был в больнице. Во время нападения на Лену, когда бил ее ножом, сам порезал себе руки. Шел по улице - раненого школьника увидели прохожие, вызвали скорую. Парня отвезли в больницу. Туда же за ним приехал отчим. Именно он, узнав о том, что сделал Кирилл, сам привез его в отдел полиции.

- Вину молодой человек признает, - заявил «Комсомолке» источник. - Говорит: «Мы снова начали говорить о той другой девочке, подруге Лены. Из-за этого поссорились». Лена начала его обвинять в распространении слухов, он не сдержался и выхватил нож…

Однако знакомые парня считают, что к Лене у него все-таки было и что-то личное.

- Кирилл довольно грубый и резкий человек. Злой, я бы даже сказал, - один из знакомых школьника. - Мы уже после убийства с ребятами общались, обсуждали то, что случилось. И я, и другие вспоминают, что Кирилл на самом деле жутко завидовал Лене. Понимаете, у него была неполная семья. Обычные, так скажем, родители. А Лене он завидовал. Говорил: «Ну конечно, она же крутая! У нее все в жизни будет». Завидовал, что она поступит в престижный вуз, окончит его, будет работать в хорошем месте наверняка. Возможно, эта зависть, ненависть тоже наложилась.

Как стало известно «КП», в этой истории есть еще одна странность. Нож, которым школьник убил подругу (обычный складной нож, какие можно найти в магазинах на каждом шагу), он приобрел буквально за день до трагедии. Готовился? Или просто так совпало?

В воскресенье Одинцовский суд арестовал 17-летнего парня. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» (до 20 лет колонии, - Авт.).

ОФИЦИАЛЬНО

«На месте происшествия работали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области из числа наиболее опытных, с применением криминалистической техники проведен осмотр, обнаружен телефон потерпевшей и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Подозреваемый задержан и допрошен. Проведены обыски, в ходе которых изъята одежда, телефоны и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинских, генетической и трасологической экспертиз. Запланировано проведение очных ставок, допрос свидетелей».