Борис, ты не правь! Британскому премьеру Джонсону готовы объявить «импичмент» соратники по партии

На голосование поставлен вотум о недоверии эксцентричному политику Фото: REUTERS

Как могут отправить в отставку Бориса Джонсона, кто может прийти на его место и скажется ли это на нынешнем антироссийском курсе Лондона «КП» рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

- По правилам консервативной партии лидера могут сместить с поста, если он проиграет вотум доверия, - разъясняет эксперт. - А вотум доверия устраивают тогда, когда 15 процентов парламентской партии консерваторов направят письма в объединение частных членов партии «Комитет 1922 года» (называется так по году его основания). Писем, в которых лидеры фракции консерваторов заявляют, что они лидеру не доверяют, набралось достаточно - 54. Если большинство фракции выразит доверие лидеру, то следующее подобное голосование может состояться не ранее, чем через год. Если же лидеру выражают недоверие, то устраивают выборы нового лидера партии, и он, учитывая, что консерваторы в большинстве, становится премьер-министром. Но даже если Джонсону большинство выразит доверие, это вовсе не означает, что он получает индульгенцию на год и ему больше ничего не угрожает. Вспомним политическую судьбу Терезы Мэй: хотя она и получила вотум доверия, но через несколько месяцев под давлением политических обстоятельств сама подала в отставку.

- Но Джонсон, судя по всему, не такой закваски человек и добровольно не уйдет…

- В принципе и Тереза Мэй не собиралась уходить в отставку, но когда речь о политике, то нужно иметь в виду не только личные качества Джонсона, который упорно держится за власть по меньшей мере с прошлого ноября, когда его рейтинги резко снизились, а в парламентской фракции консерваторов стали выражать сильное недовольство им. Речь идет вот о чем: с таким лидером может ли партия победить на следующих парламентских выборах? А они и не так далеко, в политике два года срок небольшой. В чем заключалась «магия Джонсона»? Он смог привести партию к победе на выборах 2019 года с огромным большинством за счет того, что кандидаты от консервативной партии выиграли в нескольких ранее считавшихся сугубо лейбористских округах на севере Англии. А сейчас есть большие опасения, что при политике, которую проводит Джонсон, консерваторы победят. И дело не только в вечеринках в пандемию, ведь уже появился термин - «кризис падения уровня жизни», плюс другие его неудачи. Верхушка консерваторов опасается, что создается такой альянс сторонников возвращения в Евросоюз из лейбористов, либерал-демократов и Шотландской национальной партии, что в случае победы «альянса возвращенцев» он поставит вопрос о возвращении в ЕС.

- А если Джонсон должен будет уйти, то кто кандидат номер один на место лидера - Лиз Трасс?

- Могут быть любые неожиданности. Очень высокий рейтинг был у министра финансов Риши Сунака, а потом мало того, что он получил штраф за участие в вечеринках, еще и выяснились другие неприглядные для него факты, вроде того, что он не отказался от грин-карты США, когда стал министром. Говорят о бывшем министре иностранных дел Джереми Ханте, о нынешнем министре иностранных дел Лиз Трасс, говорят и о министре обороны Бене Уоллесе. Но могут быть всякие неожиданности, могут вылезти темные лошадки. Заранее сказать что и как будет, трудно.

- Можно ли говорить о вероятности изменения политики Британии в отношении России и Украины при новом лидере?

- Думаю, что нет. Можно говорить о каких-то совсем несуразных вещах, например, невозможности повторить заявление Лиз Трасс, которая даже не посоветовавшись с министром обороны заявила, что Британия пошлет за украинским зерном военные корабли. Но в том, что антироссийская политика Лондона будет продолжена, сомнений нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избавься от премьер-министра теперь и дело с концом»: Британские силовики свергают собственное правительство

В Лондоне полыхнул мега-скандал, открывший тайну того, как в Соединенном королевстве делаются современные «дворцовые перевороты» (подробнее)