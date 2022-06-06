Бойцы Росгвардии перебили садистов из «Кракена», что стреляли по коленям военнопленных

Пленный диверсант их националистического подразделения "Кракен". Фото: Росгвардия

Спецназовцы Росгвардии получили от местных жителей информацию о диверсионной группе, что заметили в лесном массиве одного из сел в Харьковской области. Росгвардейцы устроили засаду. Через некоторое время увидели разведывательно-диверсионную группу противника из семи человек.

Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ противника умолял не убивать его, и был взят в плен. В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону «Кракен». Это подтвердил и пленный диверсант.

- По предварительной информации ликвидированы именно те военнослужащие националистического подразделения «Кракен», что стреляли по ногам российским военнопленным. Сейчас следователи устанавливают личности убитых и задержанного националиста, - сообщили «КП» в Росгвардии.

Отметим, что ранее СК и ФСБ России установили личности украинских националистов, что стреляли по ногам военнопленными

- Продолжается расследование уголовного дела о посягательстве путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на жизнь не менее 8 российских военнослужащих. Ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры нацбатальона «Азов» Сергей Величко и Константин Немичев. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Оба фигуранта объявлены в розыск и заочно арестованы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи также получили в ФСБ России сведения о других лицах, причастных к совершенному преступлению.

- Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. По данным следствия, он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Проверяется причастность к совершению указанного преступления бойца батальона «Азов» Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного, - отметила Петренко.

Спецназовцы Росгвардии получили от местных жителей информацию о диверсионной группе, что заметили в лесном массиве одного из сел в Харьковской области. Фото: Росгвардия

Им также заочно предъявлено обвинение, инициируется их розыск.

Российские военнослужащие пообещали найти садистов и заставить их ответить за мучения сослуживцев. Подразделение «Кракена» на днях было обезглавлено.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, - заявил 4 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

О том, что творят в Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, ранее рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сообщил, что националисты в Харьковской области разбились на «эскадроны смерти». Они проводят карательные рейды, в ходе которых по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

- Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно, - заявил Мизинцев.

Отметим, что это уже не первый удачный улов бойцов этого подразделения Росгвардии в Харьковской области. В апреле и мае 2022 года они задержали двух сотрудников СБУ, одиннадцать военнослужащих ВСУ, сорок девять пособников ВСУ, семь пособников националистических формирований и четверых корректировщиков артиллерийского огня противника.

Также силами и средствами разведки Росгвардии обнаружены тридцать три расположения операторов беспилотных летательных аппаратов противника, склад со средствами радиоэлектронной разведки, двадцать восемь огневых позиций пехоты, шесть наблюдательных постов и узлов связи, четыре взводных опорных пункта, четыре огневые позиции артиллерии, четыре схрона с боеприпасами, две позиции артиллерийской корректировки, две огневые позиции минометов и одна огневая позиция ПТРК. Данные о целях были переданы для огневого поражения российской артиллерии и авиации.

Кроме того разведчики Росгвардии обнаружили значительное количество противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.