Спецназ Росгвардии уничтожил шестерых боевиков украинского батальона «Кракен» под Харьковом

Росгвардейцы уничтожили шестерых боевиков украинского батальона «Кракен» под Харьковом Фото: Александр КОЦ

Бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков украинского батальона «Кракен» в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-службы ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области и обнаружили группу из семи украинских силовиков.

- Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников группы был взят в плен, — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что группа принадлежит батальону «Кракен».

Ранее в Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета. Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности СБУ. Пресс-служба Росгвардии не сообщает персональные данные задержанного. Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности в Херсонской и Запорожской областях. Подразделениями Росгвардии из незаконного оборота изъято 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тысяч боеприпасов, порядка 80 снарядов и более 40 гранат.